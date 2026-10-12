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Voditeljka i književnica Jelena Bačić Alimpić emotivnom objavom obeležila je rođendan sina Marka, kojeg je dobila u braku sa suprugom Miroslavom Alimpićem. Na društvenim mrežama podelila je fotografiju na kojoj sina čvrsto grli i ljubi, a uz nju je napisala nekoliko reči koje su odmah privukle pažnju njenih pratilaca.

Jelena Bačić Alimpić ljubi i grli sina Marka povodom njegovog rođendana Foto: printscreen/instagram/jelena_bacic_alimpic

- Sine moj voljeni, moja prva ljubavi, srećan ti rođendan. Ti znaš šta ti majka želi, a volim te do beskraja - napisala je Jelena.

Deca su joj najveća podrška

Čestitke su se ubrzo nizale u komentarima, a emotivna objava ponovo je podsetila na to koliko je Jelena vezana za svoju porodicu, o kojoj je tokom godina govorila sa mnogo ljubavi, ali i potpuno otvoreno.

U velikoj ispovesti za Kurir svojevremeno je pričala o sinu Marku i ćerki Dunji, ali i o trenucima koji su joj zauvek ostali urezani u sećanje. Posebno težak bio je Markov dolazak na svet, o kojem je govorila bez ulepšavanja.

Pogledajte u galeriji fotografije iz privatne arhive koje je Jelena poverila ekipi Kurira:

1/7 Vidi galeriju Jelena Bačić Alimpić nekada Foto: Privatna Arhiva

- Ponosna sam na svoje dvoje dece. I za svaku majku je njihovo rođenje nešto najlepše u životu. Njihov dolazak na svet bio je dramatičan, pomalo užasan, kao i sve u mom životu. Ništa kod mene nije normalno, pa ni to.

Imala sam jako tešku trudnoću s Markom, te je on rođen sa Apgar skorom jedan kroz jedan, a to znači da nije disao, da su ga reanimirali, mene su naživo isekli celu, davana nam je indukcija na nestručan način, ja mogu samo bogu i doktorkama Gordani i Radojki da zahvalim što smo danas živi. Njima ću biti zahvalna dokle god sam živa. Tri dana se nije znalo hoće li Marko preživeti, bio je u inkubatoru, ali eto, kažem, bogu hvala. Danas je on, što se kaže, zdrava oženjena momčina!

Jelena Bačić Alimpić sa sinom i ćerkom Foto: Privatna Arhiva

Dunja je poranila dve nedelje, pa se skoro rodila u kolima. Porađala sam se na parkingu, tako da, šta da kažem, sem da kod mene nikad ništa nije normalno.

Porodica i suprug

Porodica je kroz život ostala njena najveća tačka oslonca, a isto tako neobična kao pojedini događaji koje je preživela bila je i njena ljubavna priča sa suprugom Miroslavom.

Njihovo poznanstvo nije počelo romantično, naprotiv. Jelena je ranije za Kurir otkrila da je prvi susret sa budućim mužem ostavila u veoma lošem sećanju.

Jelena Bačić Alimpić sa sinom, ćerkom i snajom Foto: Privatna Arhiva

- Pre nego što sam otišla u Kanadu, upoznala sam supruga, službeno. Priveo me je, pošto se nisam odazivala pozivu suda jer sam non-stop bila na putu. Radila sam tada na televiziji. On je poslao policiju u tri sata noću da me privedu i ja sam bila užasno besna na njega, nisam mogla očima da ga vidim! Namolila sam ga, zajedno s majkom, koja umalo infarkt nije doživela, da me ne vode noću u sud. Došla sam ujutro u osam i saslušana sam. Tako sam upoznala supruga, ali mi nije ostao u dobrom sećanju.

Godinu dana kasnije usledio je sasvim drugačiji susret, koji je njihov odnos odveo u potpuno novom pravcu.

- Kad sam se vratila iz Kanade, nakon godinu dana, moj otac je rekao da mi je istekla lična karta i da idem po uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih. Ja odem, stanem u red, a ispred mene gospodin sudija. On se okrene i kaže: "Kako ono beše prezime?", ne može da se seti... I ja kažem. Pita me šta radim, ja kažem držim predstavništvo u jednoj stranoj firmi. Nije bilo tada mobilnih telefona, onda sam sutradan dobila na poslu telegram u kome je pisalo: "Želim Vam uspešan dan!" I tako...

Jelena Bačić Alimpić i njen suprug Miroslav Alimpić u Lisabonu Foto: Privatna Arhiva

Moj suprug je bio džentlmen, lepo mi se udvarao, i dugo. Onda smo počeli da se zabavljamo, u međuvremenu je moj otac doživeo infarkt, Miroslav mi je tu jako puno pomogao, pošto je to bilo na mađarsko-ukrajinskoj granici, a posle samo jednog dana bio je u Vojvodini. Bila sam s njim dok je bio prikačen na mašine i potpisala da ga vodimo u Kamenicu. Iz kola smo ga stavili na operacioni sto i profesor Radovanović ga je operisao, tako da sam ja, kad je tata preživeo taj trostruki bajpas, rekla da ću se udati i da on mora da živi.

Ni samo venčanje, međutim, nije prošlo bez događaja koji će pamtiti do kraja života. Jelena je otkrila da je na svadbi njihovih gostiju nestao automobil, ali i čovek koji je trebalo da čuva parking.

Jelena Bačić Alimpić i njen suprug Miroslav Alimpić Foto: Arhiva Kurira

- To je vrlo naduvana priča, kada sam pročitala u novinama, pomislih, pakao. Ipak, moje venčanje sa suprugom nije bilo baš toliko skandalozno ili senzacionalno. Desio se peh, koji je bio vrlo neprijatan, pre svega mojim roditeljima i meni. Moji roditelji su pozvali jako dobre prijatelje iz Mađarske na naše malo venčanje, budući da je to bilo '94. godine, kada je kriminal bio sveprisutan.

Oni su kod nas došli novim "mercedesom" jer su imućni ljudi i parkirali se na Petrovaradinskoj tvrđavi, na kojoj smo mi obezbedili čuvara parkinga. Desilo se to da je nestao i čuvar, ali i ta kola i nikada nisu pronađena. Sva sreća ljudi su imali osiguranje, pa su uspeli, nakon sedam dana od povratka, da to i naplate. Meni je bilo vrlo neprijatno i to nam je pokvarilo čitavo veče.

Video: Jelena Bačić Alimpić bila je gost Realne priče na Kurir televiziji