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Početak grejne sezone donosi tople radijatore i zatvorene prozore, ali boravak u blizini prozora često prati osećaj strujanja ledenog vazduha. Ova pojava postaje posebno izražena tokom vetrovitih i izuzetno hladnih dana.

Razlog za prodiranje hladnoće ne mora uvek biti u samom staklu ili celokupnoj stolariji. Razlog često leži u pohabanim gumama, mikro-pukotinama oko samog rama ili nedovoljnoj izolaciji ispod unutrašnje daske. Pre nego što donesete odluku o skupoj zameni stolarije, korisno je proveriti tri kritične tačke.

Trik sa papirom otkriva gde duva promaja Foto: Pixel-Shot, Pixel-shot / Alamy / Profimedia

Trik sa papirom

Za prvu proveru dobrog prijanjanja prozorskog krila uz ram nije neophodna profesionalna oprema – sasvim je dovoljan jedan papirni list. Otvorite prozor, postavite papir na kontakt opsega krila i okvira, pa ga potom zatvorite. Kada prozor fiksirate, pokušajte da izvučete papir.

Ukoliko list klizi bez ikakvog otpora, to je jasan pokazatelj da guma ne naleže čvrsto ili da je neophodno fino podešavanje okova. Ovaj postupak treba ponoviti na više mesta duž ivica prozora kako bi se precizno utvrdila kritična mesta.

Zaptivne gume vremenom gube svoju savitljivost, postaju krute i pucaju. Kroz pukotine i procepe hladnoća neometano ulazi u dom, pa je neophodan detaljan pregled guma po čitavom obimu. Ako se radi samo o nakupljenoj prljavštini, gume je dovoljno oprati i premazati namenskim sredstvom za održavanje mase. U slučaju oštećenja, krtosti ili trajnih deformacija, jedino rešenje je zamena.

Trik sa papirom otkriva gde duva promaja Foto: Pavel Losevsky / Alamy / Profimedia

Veze i spojevi između zida i prozorskog rama

Kada su gume u besprekornom stanju, a pri prozoru se i dalje oseća hladnoća, fokus treba preusmeriti na spojeve zida i same stolarije. Čak i najmoderniji prozori propuštaju promaju ukoliko je izolacija na spojevima loše izvedena ili oštećena tokom vremena.

Posebnu pažnju valja posvetiti uglovima oko prozorske daske i obradama oko unutrašnjih špaletni. Manje pukotine po površini mogu se uspešno popuniti odgovarajućim silikonom ili zaptivnom masom, ali ako vazduh dopire iz dubljih slojeva spoja zida i rama, površinsko saniranje neće dugoročno rešiti problem.

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