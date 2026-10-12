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U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je promocija monografije "Sidro i pesak", posvećene našoj istaknutoj glumici Branki Petrić. Izdavač ovog dela je Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, a monografija predstavlja prateći deo prestižne nagrade "Joakim Vujić", koja je glumici uručena 2022. za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji.

Na beogradskoj promociji govorili su autorka monografije Tanja Nježić, glumac Miki Manojlović i sama Branka Petrić, dok su odlomke iz knjige čitali glumci JDP-a Anđelika Simić i Joakim Tasić.

Anđelika Simić i Joakim Tasić. Foto: Kurir/M.F.

Glumac Miki Manojlović istakao je da je knjigu pročitao u dahu, od prve do poslednje stranice za samo nekoliko dana, naglasivši da se ona izdvaja od svega što je dosad čitao.

- Ova monografija je jedno više nego uzbudljivo ljudsko postojanje i zapisivanje delića, razumevanje sopstvenog života i uhvaćenih delića svega o čemu Branka govori - rekao je Manojlović.

Prema njegovim rečima, strahovita snaga knjige ne leži samo u podacima i svedočenju o ljudima koji su gradili kulturu već u jedinstvenom načinu na koji glumica piše, što je opisao kao "neodbranjivo". Manojlović je dodao da delo izlazi iz "ogromnog osećanja, strašno emotivnog i jedne velike sentimentalnosti", ali i prefinjenog odabira i inteligencije. Govoreći o samom naslovu "Sidro i pesak", Manojlović je ponudio svoje viđenje simbolike, objašnjavajući da sidro drži brod duboko i sigurno, dok je pesak nešto što blagi vetar lako odnese, ali u isto vreme može biti i na dnu gde sidro padne.

Foto: Kurir/M.F.

Branka Petrić je potvrdila da je odlično prepoznao suštinu, objašnjavajući da naslov predstavlja susret suprotnosti.

- Znači to je u stvari taj divan susret nečeg što je prolazno, a nečeg što je sigurno, nešto što ti je važno da imaš, a onda baš i ne moraš da imaš - objasnila je glumica, dodajući da svaki čitalac ima slobodu da sam kreira svoje shvatanje.

Branka je dodala da nije čudno to što je postala glumica, jer joj je deda bio sveštenik, a baka Jefimija učiteljica:

- Deda je morao da ima harizmu, morao je da zna da govori. Pio je jaje pred svaku službu Božju za dobar glas, dok je baka kao učiteljica morala da bude sposobna da pokupi pažnju učenika. Glumac mora da ima ono nešto, a to nešto sam ja verovatno nasledila od mog deke i moje bake.

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