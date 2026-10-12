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Jesen je stvorena za povratak serijama koje već znamo gotovo napamet. Čim dani postanu kraći, a večeri hladnije, ponovo poželimo da odemo u Stars Holou, sednemo na kauč u Central Parku, prošetamo Visterija Lejnom ili se vratimo u školske hodnike Tree Hilla i Rouzvuda. Izdvajamo deset serija iz devedesetih i dvehiljaditih koje danas imaju možda još veći "feel good" faktor nego kada smo ih prvi put gledali.

1. Gilmore Girls (Gilmorove)

Ako postoji serija koja izgleda kao da je napravljena upravo za jesen, onda su to "Gilmorove". Lorelaj i Rori, njihove beskrajno brze rasprave, hektolitri kafe, neobični stanovnici Stars Holoua i romantične zavrzlame stvaraju onu posebnu atmosferu zbog koje poželimo da ponovo krenemo od prve epizode čim zahladi. Serija Ejmi Šerman Paladino prati odnos samohrane majke Lorelaj i njene ćerke tinejdžerke Rori, ali jednako važan deo priče čine porodica Gilmor, prijateljstva i odrastanje.

Gde gledati? Netflix, Disney+, Amazon Prime

2. Friends (Prijatelji)

Šest prijatelja, dva stana i jedan kafić bili su dovoljni da nastane jedan od najprepoznatljivijih sitkoma svih vremena. Rejčel, Monika, Fibi, Džoi, Čendler i Ros kroz deset sezona prolaze kroz veze, raskide, promene poslova, brakove i sve ostale katastrofe odraslog života, a upravo je poznatost tih likova razlog zbog kog je "Prijateljima" tako lako vraćati se.

Gde gledati? HBO Max, Amazon Prime, Netflix

3. Pretty Little Liars (Slatke male lažljivice)

Za jesenje večeri u kojima želite nešto mračnije, "Slatke male lažljivice" gotovo su savršen izbor. Arija, Spenser, Hana i Emili nakon nestanka prijateljice Alison počinju da dobijaju preteće poruke tajanstvene osobe koja se potpisuje samo slovom "A", a ono što sledi sedam je sezona tajni, ucena, ljubavnih zapleta i preokreta zbog kojih je izraz "još samo jedna epizoda" praktično nemoguće održati.

Gde gledati? HBO Max, Amazon Prime

4. One Tree Hill (Tri Hil)

Pre nego što su striming i TikTok određivali koje ćemo pesme slušati, "One Tree Hill" imao je muziku zbog koje smo tražili izvođače nakon gotovo svake epizode. Priča počinje rivalstvom polubraće Lukasa i Nejtana Skota, koje povezuju košarka i komplikovani odnos s ocem, ali ubrzo prerasta u veliku priču o ljubavi, prijateljstvu, gubitku i odrastanju u Tri Hilu.

Gde gledati? Netflix, Amazon Prime

5. The Vampire Diaries (Vampirski dnevnici)

Ako vam jesenja nostalgija znači Mistik Fols, ljubavne trouglove i vampire koji izgledaju znatno bolje nego što bi neko star nekoliko vekova mogao da izgleda, vreme je za povratak "Vampirskim dnevnicima". U centru priče su Elena Gilbert i braća Stefan i Dejmon Salvator, ali serija vrlo brzo širi svoj svet na veštice, vukodlake, drevne vampire i čitavu mitologiju natprirodnog.

Gde gledati? Netflix, HBO Max, Amazon Prime

6. Desperate Housewives (Očajne domaćice)

Savršeno uređeni travnjaci Visterija Lejna skrivaju preljube, laži, ucene, porodične katastrofe pa čak i ubistva, i upravo je taj spoj sapunice, misterija, drame i crnog humora učinio "Očajne domaćice" fenomenom dvehiljaditih. Suzan, Linet, Bri i Gabrijela potpuno su različite žene, ali njihove komplikovane porodice, prijateljstvo i tajne iz komšiluka čine seriju neverovatno zahvalnom za ponovno gledanje.

Gde gledati? Disney+

7. Malcolm in the Middle (Malkolm u sredini)

Malo je televizijskih porodica bilo tako haotično, glasno i istovremeno simpatično kao Malkolmova. Genijalni Malkolm pokušava da preživi odrastanje uz braću Risa, Djuija i Frensisa, te roditelje Lois i Hala, a serija porodični život prikazuje dovoljno preterano da bude urnebesan i dovoljno realistično da se gotovo svako u nečemu prepozna.

Gde gledati? Disney+

8. The Office (U kancelariji)

Dander Miflin možda nije mesto na kom bismo želeli da radimo, ali je definitivno kancelarija u koju želimo da se vraćamo. Američki "The Office" kroz format lažnog dokumentarca prati Majkla Skota i zaposlene ogranka kompanije za prodaju papira u Skrantonu, pretvarajući neprijatne sastanke, kancelarijske romanse i potpuno besmislene radne dane u neke od najcitiranijih scena televizijske komedije.

Gde gledati? SkyShowtime, Netflix, Amazon Prime

9. Parks and Recreation (Parkovi i rekreacija)

Ako vam se sviđa stil "The Office-a", ali biste ove jeseni radije nešto malo toplije i optimističnije, tu je "Parks and Recreation". Ejmi Poler predvodi seriju kao neumorno entuzijastična Lesli Noup, zaposlena gradskog odeljenja za parkove u izmišljenom Poniju, dok oko nje raste jedna od najsimpatičnijih i najčudnijih televizijskih ekipa, od Rona Svonsona do Ejpril Ladgejt.

Gde gledati? Amazon Prime

10. Gossip Girl (Tračara)

"XOXO, Gossip Girl" dovoljne su tri reči da se vratimo u eru Bler Voldorf, Serene van der Vudsen, ogromnih traka za kosu, dizajnerskih kombinacija i drame na Aper Ist Sajdu. Originalna "Gossip Girl" prati privilegovane njujorške tinejdžere čije veze, svađe i tajne anonimna blogerka neumorno objavljuje celom gradu, a kombinacija mode, romanse i potpuno preteranih zapleta i danas je savršen slatki greh.

Gde gledati? Netflix, HBO Max, Amazon Prime

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

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