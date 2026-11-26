Kipar – najlepši trenuci stvaraju se zajedno



Raspust je prilika da obradujete najmlađe

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Sunčani Kipar tokom cele godine osvaja spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma. Provedite novogodišnje praznike na

Kipru

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U ponudi su aranžmani u trajanju od 3 do 8 noćenja, uz smeštaj u odličnim hotelima i po specijalnim prazničnim cenama. Putovanja su organizovana uz avio-prevoz kompanija

Wizz Air

i

Air Serbia

, što vam pruža dodatnu mogućnost izbora prilikom planiranja prazničnog odmora. Prvi polazak zakazan je za 25. decembar.





