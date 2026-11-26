Praznična putovanja sa Travellandom – Black Friday cene već od 199€. Letite u Pariz, Rim, Madrid, Valensiju, Benidorm, na Maltu i Kipar
Od bajkovitih božićnih marketa i osvetljenih evropskih trgova do sunčanih mediteranskih obala – praznična putovanja imaju mnogo lica. Novogodišnji i božićni praznici, kao i školski raspust, idealna su prilika da sebi poklonimo predah, promenimo okruženje i otkrijemo destinacije koje će prve dane nove godine učiniti posebnim.
Bez obzira na to kakav zimski odmor priželjkujete, agencija „Travelland“ pripremila je bogat izbor avionskih aranžmana po posebnim cenama. Među brojnim destinacijama izdvojili smo nekoliko gradova koji zaslužuju posebnu pažnju i predstavljaju naše preporuke za praznično putovanje.
Pariz - čarolija koja traje tokom cele godine
Ne morate čekati praznike da biste otputovali uPariz. Aranžman na 4 dana/3 noći dostupan je u decembru i januaru već od 249 evra po osobi, a aranžman na 4 noćiod 299 evra.
Za one koji žele da 2027. dočekaju u gradu ljubavi boravak od 4 noći sa avio polaskom 28.12. i 30.12. košta 449 evra umesto 539 evra. Avionski polasci su česti, pa svoj termin možete birati od decembra pa sve do kraja maja.
Neki od atraktivnih prazničnih termina su:
28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra
30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra
04.01 – 08.01. – 4 noći / 5 dana – od 499 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
11.01 – 15.01. – 4 noći / 5 dana – od 349 evra
13.01 – 17.01. – 4 noći / 5 dana – od 329 evra
15.01 – 18.01. – 3 noći / 4 dana – od 279 evra
Dodatno snižene cene za putovanje avionom u Pariz na 3 noći tokom januara odnose se na polaske: 22, 24. i 29. januar. Najniža cena po osobi je 249 evra. Dok je za boravak na 4 noći potrebno izdvojiti najmanje 299 evra, koliko košta celokupan avionski aranžman po osobi za polazak 20. januar.
Rim – večni šarm pod zimskim nebom
Avionski polasci za Rim dostupni su već od 27. novembra do marta, pa grad možete upoznati u terminu koji vama najviše odgovara. Aranžman na tri noćenja košta od 279 evra, a Rim na 4 noći je na specijalnoj ceni od 299 evra po osobi umesto 349 evra. Prošetajte pored Koloseuma, bacite novčić u Fontanu di Trevi, uživajte u pogledu na grad sa Španskih stepenica i prepustite se ukusima autentične italijanske kuhinje. Od jutarnjeg kapućina na nekom od živopisnih trgova do večernje šetnje osvetljenim ulicama, svaki trenutak u Rimu nosi posebnu čaroliju.
Izaberite termin koji vam najviše odgovara:
27.12 – 30.12. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra
28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 429 evra
30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 479 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 339 evra
03.01 – 06.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
10.01 – 13.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
Španija -praznični sjaj na obalama Mediterana
Ako vam nedostaju sunčani dani, morska obala i opušteni ritam života, Španija je pravi izbor. Od živopisnih ulica i bogate kulturne baštine do prelepih plaža, šarmantnih trgova i neodoljive gastronomske ponude – svaki grad priča svoju posebnu priču. U ponudi agencije “Travelland” vas očekuju avionski aranžmani za neke od najpoznatijih i najposećenijih španskih destinacija, koje privlače putnike tokom cele godine:
Benidorm na 3 noći – od 199 evra
Benidorm na 4 noći – od 239 evra
Barselona na 3 noći – od 299 evra
Barselona na 4 noći – od 349 evra
Madrid na 3 noći – od 349 evra
Madrid na 4 noći – od 399 evra
Valensija na 3 noći – od 399 evra
Valensija na 4 noći – od 449 evra
Andaluzija na 3 noći – od 379 evra
Andaluzija na 4 noći– od 449 evra
Kipar – najlepši trenuci stvaraju se zajedno
Raspust je prilika da obradujete najmlađe. Sunčani Kipar tokom cele godine osvaja spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma. Provedite novogodišnje praznike na Kipru! U ponudi su aranžmani u trajanju od 3 do 8 noćenja, uz smeštaj u odličnim hotelima i po specijalnim prazničnim cenama. Putovanja su organizovana uz avio-prevoz kompanija Wizz Air i Air Serbia, što vam pruža dodatnu mogućnost izbora prilikom planiranja prazničnog odmora. Prvi polazak zakazan je za 25. decembar.
Malta - mali arhipelag, veliki doživljaj
Maltaje još jedna mediteranska destinacija koja zaslužuje mesto na vašoj listi. Izbor hotela je širok, a boravak može da traje 3, 4, 5 ili 7 noćenja. Prvi avionski polazak pred doček nove godine je 27. decembar, naredni polasci su: 29.12. | 31.12. | 03.01. | 05.01 | 07.01. | 12.01.
Praznična putovanja tradicionalno su među najtraženijima. Kako se kapaciteti brzo popunjavaju, svoju rezervaciju obavite na vreme i osigurajte mesto na omiljenoj destinaciji.
Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
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