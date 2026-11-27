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Prva kafa koja se ne pije na brzinu, šetnja Kalemegdanom bez posebnog cilja, sastanak „kod konja” ili večera koja počinje tek kada se završi izlazak – Beograd ima svoje male rituale, a upravo u njima možda se najbolje prepoznaje njegov karakter.

Postoje stvari koje Beograđani ne moraju posebno da objašnjavaju. Kafa koja podrazumeva mnogo više od nekoliko gutljaja, krug po kraju koji je gotovo obavezan posle radnog dana, odlazak do Skadarlije i kada se čini da smo je videli bezbroj puta. To nisu turističke atrakcije, niti događaji koje upisujemo u kalendar. To su mali rituali koji grad čine našim.

Kafa kao društvena institucija U Beogradu je teško precizno odrediti kada se kafa završava, a kada počinje ostatak dana. Ona je povod za susret, način da se napravi pauza, prostor za razgovor koji je dugo čekao svoj trenutak ili sasvim spontano produženje dana. Nekada se pije pre posla, nekada posle ručka, a nekada zato što je neko upravo prošao ulicom i predložio da sednemo. Nije presudno ni gde se pije. U lokalu u kom već znamo šta ćemo naručiti, na maloj terasi u kraju ili u nekom novom prostoru koji smo otkrili sasvim slučajno. Važno je da postoji mesto na kojem svakodnevica na nekoliko trenutaka uspori i postane prilika za susret. Možda je upravo ta sposobnost da običan trenutak pretvori u društveni događaj jedna od najprepoznatljivijih osobina Beograda.

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„Kod konja”, na Kališ ili samo jedan krug po kraju Beograd ima svoje orijentire koji nisu samo geografske tačke. „Kod konja” je mnogo više od lokacije, Kalemegdan nije samo tvrđava i park, a šetnja po kraju često je najbolji način da se dan završi. Grad se tako čita kroz lične mape – one koje ne postoje na turističkim aplikacijama, već u navikama njegovih stanovnika. Neko će uvek izabrati poznatu rutu uz reku, neko će skrenuti u ulicu u kojoj se nalazi omiljena knjižara, a neko će šetnju pretvoriti u potragu za novim mestom za doručak. Beograd je dovoljno veliki da stalno nudi nešto novo, a dovoljno poznat da u njemu imamo svoje male, sigurne tačke.





Mesta koja postaju deo našeg ritma Najzanimljiviji gradski prostori nisu nužno oni o kojima se najviše govori. To su mesta koja vremenom postanu deo lične i kolektivne svakodnevice – na kojima se sreću prijatelji, razmenjuju ideje, prave planovi ili jednostavno provodi vreme. Baš kao što grad ne čine samo njegove ulice i trgovi, već i navike ljudi koji u njemu žive, tako i mesta susreta dobijaju svoj karakter kroz priče koje se u njima svakodnevno stvaraju. Upravo na tim pričama, malim navikama i autentičnim iskustvima Beograđana zasniva se i Belgrade Goes Beyond, inicijativa koja grad posmatra izvan poznatih kulisa, kroz njegovu svakodnevnu energiju, ljude i rituale. Ideja je da se ti mali, lični momenti povežu u širu priču o Beogradu – gradu koji se neprestano menja, ali zadržava prepoznatljiv duh.

U tom duhu, 3. decembra u Galeriji Beograd otvara se novi IQOS Butik, čiji koncept polazi upravo od inspiracije gradom, njegovim ljudima i ritualima. Otvaranju će prethoditi aktivacija na trgu u Galeriji od 1. do 3. decembra, tokom koje će punoletni posetioci moći sa IQOS timom da podele svoje BG rituale i doprinesu stvaranju zajedničke priče o gradu. Tom prilikom, punoletni korisnici nikotinskih proizvoda, dobiće pozivnicu za svečano otvaranje Butika, gde ih čeka potpuno novo butik iskustvo, ali i prilika da osvoje vredne nagrade. Beogradski rituali tako neće ostati samo priča – 3. decembra oživeće kroz umetničko delo nastalo iz podeljenih navika, običaja i trenutaka koje čine ovaj grad. To delo postaće enterijer novog IQOS Butika u Galeriji, prostor u kome će se svakodnevica Beograda prepoznati u svakom detalju. Jer Beograd nije samo ono što vidimo kada ga posmatramo – već i sve ono što svakodnevno živimo, ponavljamo, delimo i po čemu ga prepoznajemo. IQOS nije bez rizika i oslobađa nikotin, koji izaziva zavisnost. Samo za