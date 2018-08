NAJZNAČAJNIJI MUZIČKI PRODUCENT SVIH VREMENA: Nile Rodgers otvara jubilarni Sea Dance!

Jedan od najvećih producenata svih vremena, Nile Rodgers nastupiće uz pratnju svoje legendarne grupe Chic na spektakularnom otvaranju ovogodišnjeg jubilarnog, petog izdanja Sea Dance festivala, u četvrtak 30. avgusta! Legendarni kompozitor i muzičar koji je značajno uticao na tokove razvoja popularne muzike, zaslužan je za neke od bezvremenskih hitova i albuma za svetske zvezde kao što su David Bowie, Madonna, Duran Duran, Daft Punk, Eric Clapton, Robert Plant, George Michael, Bryan Ferry, B-52s, INXS i mnoge druge. Za saradnju sa njim borili su se i giganti kao što su Mick Jager i Michael Jackson, a disko era ne bi bila ista bez kapitalnih plesnih himni njegove grupe Chic, ali i hitova za Sister Sledge i Dianu Ross, dok se njegova čuvena pesma "Good Times" smatra samim izvorištem hip-hop muzike. Kada se saberu, sve pesme koje je radio premašuju 500 miliona prodatih albuma i preko 75 miliona singlova. Rodgers dokazuje svoju savremenost i činjenicu da je najveći vizionar kog je plesna muzika ikad imala, time što stoji iza superpopularne numere "Get Lucky", možda i najvećeg letnjeg hita ove decenije! Na listi njegovih mlađih saradnika upisali su se i Lady Gaga, David Guetta, Avicii, Pharrell Williams, Kylie Minogue, Pitbull, Sigala, Disclosure i Sam Smith, dok će sa Chic objaviti novi album “It’s About Time” u septembru ove godine, čije će pesme premijerno čuti publika na Sea Dance festivalu!

foto: Promo

Da će nastup pored tirkiznog Jadrana da bude pravi spektakl, najbolje govori podatak da je BBC proglasio Rodgersa i Chic za jedno od najboljih koncertnih izvođenja u 2017, dok su ovaj furiozni sastav i festivalski giganti Glastonbury i Coachella uvrstili prošle godine među svoje najuspešnije nastupe po oceni medija i publike. Još uvek se prepričava i spektakularno otvaranje Exita 2013. kada su se na krcatoj glavnoj bini horski pevali hitovi "Let's Dance", "Get Lucky", "Le Freak", "We Are Family", "Notorious", "Lost in Music", "Like a Virgin", "Upside Down" i brojni drugi čije melodije doslovno je svako čuo, a da ni ne zna da ih sve povezuje jedno ime - Nile Rodgers! Zato je ovaj muzički genije uvršten i u Rock and Roll kuću slavnih, ali i Dance kuću slavnih, Grammy kuću slavnih, a predsedava i Kućom slavnih muzičkih autora.

foto: Promo

Pravo sa vrhova svetskih top lista i nakon nedavnog hedlajnerskog nastupa na glavoj bini festivala Tomorrowland, u četvrtak 30. avgusta, na Sea Dance stiže i belgijska superzvezda Lost Frequencies! Popularni muzičar na Sea Dance se vraća nakon rasprodate turneje sa svetskim zvezdama The Chainsmokers, te novim albumom na kome se nalazi hit singl sa Jamesom Bluntom, i numerama "Crazy", "Beautiful Life" zahvaljujući kojim je ponovo zauzeo top pozicije svetskih muzičkih lista uz stotine miliona YouTube pregleda. Listi izvođača ovogodišnjeg festivala pridružiće se i Burak Yeter, koji na jubilarno izdanje Sea Dance festivala stiže nakon fantastičnog nastupa na Exitu pred više od 25 hiljada fanova! Ovaj holandski DJ turskog porekla jedna je od najvećih senzacija na klupskoj sceni u proteklih par godina, o čemu svedoči apsolutni hit singl "Tuesday" koji se vrteo u klubovima širom sveta uz oko 400 miliona YouTube pregleda! Čast da se vrate i na peto izdanje festivala pripala je višestruko platinastom producentskom i DJ dvojcu Filatovu i Karasu. Nakon vrtoglavog uspeha internacionalnog hita "Don’t Be So Shy" koji je osvojio platinasti tiraž, a ujedno se našao i na listi najtraženijih singlova muzičke platforme Shazam, duo iz Moskve stiže na tirkiznu Buljaricu sa novim hitovima među kojima je i sjajna letnja hit numera "Time Won’t Wait" koja je u prethodnoj godini pokorila gotovo sve top liste svetskih radio stanica. Plejadi sjajnih svetskih imena pridružiće se i vodeća postava prve balkanske hip-hop izdavačke kuće Bassivity, sa misijom da predstave neke od novih zvezda regionalne rep scene. Tako će, pored ultra popularnih imena kao što su VIP i Coby, na glavnoj festivalskoj bini pokazati šta znaju Arafat, Surreal, Fox, Kukus Klan, Arafat, Mili i Sara Jo.



Svoje nastupe na petom jubilarnom izdanju Sea Dance festivala koji će biti održan od četvrtka, 30. avgusta do subote, 1. septembra plaži Buljarica u Budvi potvrdili su Dimitri Vegas & Like Mike, Paul Kalkbrenner, Nile Rodgers & Chic, Nina Kraviz, Alice Merton, Dax J, Lost Frequencies, Burak Yeter, Antigone, Francois X, Shlømo, Eagles & Butterflies, Filatov&Karas, Sofia Rodina, Marko Nastić, PTU Live, Hladno pivo, Van Gogh, Marko Louis, Sajsi MC , Krešo Bengalka, Vojko V, Who See, Bassivity Showcase, Lag, Vakat AKA Aleksandar Grum, Forest People, Gillerz & Be Good, Ilija Đoković, Sugar Lobby, Monosaccharide, Bodzie, Popi Divine, Mr. Lekka, Branko Vuković, Buba, Vegim & Flekitza, Ana RS, TZ Project, ČX, Sabinaa, Jan De R i mnogi drugi.



Trodnevne ulaznice za Sea Dance po ceni od svega 2.990 dinara dostupne su na sajtu seadancefestival.me samo do 22. avgusta, nakon čega će cena biti viša, a preko zvanične turističke agencije EXIT festivala EXIT Trip, u ponudi je i smeštaj i organizovan prevoz iz Srbije.

