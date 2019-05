ZABAVI SE KUPUJUĆI, POSETI AVIV PARK ZVEZDARA

Nakon naporne radne nedelje, većina ljudi sa nestrpljenjem očekuje vikend i predah. Ali nakupi se toliko obaveza, pa često ne znate na koju stranu pre. Kupovina namernica, plaćanje računa, provođenje kvalitetnog vremena sa svojim mališanima, poseta kozmetičaru, kafa sa drugaricom... sve su to stavke na vašoj listi obaveza, neke više drage, neke manje, ali jedno je sigurno, sve iziskuje vreme, tačnije mnogo vremena, ukoliko vam je svaka od delatnosti raspoređena u različitim delovima grada, pri čemu dosta vremena ode i na saobraćajne gužve. Možda ste se pitali kako to izbeći, a odgovor je tu, u Živka Davidovića 86, u okviru Aviv Parka. Na jednom mestu možete da završite sve. A dok vi završavate svoje obaveze, vaši mališani ne moraju da budu tik uz vas, već imaju mogućnost da uživaju na atraktivnom igralištu, u igri sa svojim vršnjacima i što je najbitnije provode vreme na svežem vazduhu.

Za svoje posetioce, Aviv Park svakog vikenda organizuje i dodatne aktivacije, putem kojih možete da osvojite vredne nagrade, značajne popuste, a da se pri tome i dobro zabavite. Zato u subotu 18.5. dođite u Aviv Park, na manifestaciju Shopping Day, šta vas tačno od popusta čeka, proverite na sledećem linku

Ovi popusti su vam zagarantovani. A za poklone i dodatne benefite, poručuju iz Aviva, moraćete malo I da se igrate, uključite svoju maštu, znanje I kreativnost.

Ukoliko niste bili u prilici do sada da svratite, sada je idealan trenutak. Ako vam se komšiluk dopadne, imamo za vas jednu bitnu informaciju Moj Aviv, prvi komšija Aviv Parka Zvezdara je povodom manifestacije Shopping Day pripremio i posebne pogodnosti za kupce koji se odluče na kupovinu stana do 25. maja. Sve informacije o ovim i drugim prednostima, možete dobiti na promotivnom pultu kompleksa Moj Aviv u Aviv Parku Zvezdara u trajanju od 16. do 19. maja ili u prodajnoj kancelariji koja se nalazi na drugom spratu ovog tržnog centra, pored dečije igraonice.

Rezervišite 18.5. posetite Aviv Park Zvezdara, Živka Davidovića 86 i UŽIVAJTE U DOBRIM CENAMA!

