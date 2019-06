JOŠ MESEC DANA DO FESTIVALA: Kompletiran spisak zvezda za najjači EXIT ikad!

Za tačno mesec dana počinje EXIT, a već je zaokružen dugačak spisak nekih od najvećih svetskih muzičkih zvezda. Strani mediji i muzički kritičari utrkuju se sa pohvalama za muzički program ovogodišnjeg festivala za koji se slažu da je najjači do sad. Na jednom mestu okupiće se legendarni umetnici koji i dalje suvereno vladaju svetskom scenom, ali i najpopularniji heroji novih generacija čiji globalni hitovi broje više desetina milijardi Youtube pregleda! Na EXIT dolazi i jedan od najvećih rok bendova svih vreme The Cure, ali i mladi rokenrol bend o kome se trenutno najviše priča u celom svetu, Greta Van Fleet! Tu je jedan od najcenjenijih svetskih repera Skepta, ali i nova hip-hop princeza IAMDDB, te najčuveniji DJ svih vremena Carl Cox i danas najpopularnija DJ zvezda nove generacije Amelie Lens. Desetine i desetine najslušanijih hitova današnjice na EXIT lično donose njihovi autori kao što je to trenutno veoma aktuelna američka grupa The Chainsmokers, ali i francuski genijalac čiji svaki singl broji stotine miliona, pa i milijarde YouTube pregleda, DJ Snake! Hitove za najveće svetske festivale donose i kraljevi Tomorrowlanda, DJ duo Dimitri Vegas & Like Mike, ali i još jedan belgijski wunderkind sa vrhova svetskih top lista - Lost Frequencies! Najveći trap hit ikad donosi nam lucidni Desiigner, čiji nastupi uživo su apsolutni praznici pozitivne energije, dok će jednako zarazne melodije doneti i njujorški hit duo Sofi Tukker. Famozni kantautor moćnog glasa i vlasnik jednog od najboljih albuma ove godine Tom Walker nateraće ceo EXIT da peva njegovu himnu "Leave a Light On", dok će bass heroji Chase&Status i Dub FX sa publikom na glavnoj bini proslaviti desetogodišnjicu čuvene muzičke kuće UKF! Njima će se na glavnoj bini pridružiti i višestruko platinasti DJ duo Filatov & Karas, elektronska zvezda koja svoj zvuk pakuje u „future funk“ ruho i koja je nedavno objavila novi album, GriZ, dok na žurku stiže i misteriozna belgijska didžejica u usponu, MATTN.

Ipak, najviše i najduže će se plesati uz ovogodišnju All-Star postavu spektakularne Dance Arene na kojoj se uz Coxa i Amelie na spisku nalaze i praktično svi najtraženiji izvođači današnje elektronske scene kao što su Paul Kalkbrenner, Solomun, Tale of Us, Charlotte De Witte, Boris Brejcha, Peggy Gou, Maceo Plex, Jeff Mills, Dax J, Monika Kruse i brojni drugi. I drugu binu pomešaće nasleđe, današnjicu i aktuelne tokove, od maestralnog šansonjera Zvonka Bogdana i ska legendi The Selecter, preko metal dive Tarje i 30. godišnjice Atheist Rapa u originalnoj postavi, pa sve do regionalnih zvezda kao što su Senidah, Fox i Surreal ili fascinantnog sastava Svemirko. Na peto izdanje No Sleep Novi Sad bine dolaze underground heroji kao što su Lee Burridge, DVS1, I Hate Models, Giorgia Angiuli, Blawan, Sebastien Leger, 999999999, SDHW & Obscure Shape, Boston 168 i mnogi drugi. Žestoka Explosive bina, ove je godine podigla i sopstvenu lestvicu uz White Chappel, Arcturus, Soilwork, Entombed AD, Total Chaos, Peter and The Test Tube Babies i desetine drugih. Ipak, čak i sve to, samo je deo cele slike koju čini još preko hiljadu akreditovanih umetnika iz celog sveta, koji će se od 4. do 7. jula rasporediti na preko četrdeset bina i muzičkih zona širom Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu!

Zbog njih kažu da stiže najjači EXIT ikad:

The Cure

foto: Promo

Jedan od najvećih bendova u istoriji muzike konačno stiže u Srbiju uz punokrvni koncert od preko dva i po sata na otvaranju Exita, 4. jula! Britanske legende slave 40 godina rada uz isto toliko hitova, a od ove godine su i u Rokenrol dvorani slavnih, zbog čega su The Cure apsolutni hedlajneri na najvećim svetskim festivalima, a dolaze nakon ličnog insistiranja da sviraju na Exitu!

Carl Cox

foto: Promo

Najpopularniji DJ svih vremena potvrdio je povratak kralja na legendarnu Arenu za desetogodišnjicu od nastupa na Exitu 2009. godine koji se ubraja među najvažnije u istoriji elektronske muzike. "To je bilo jedno od mojih najboljih iskustava", potvrdio je Cox i dodao: "Novac ne može da kupi taj osećaj, ovde moraš da daš svoju dušu, da budeš ono što jesi i to je zaista posebno kod Exita!"

The Chainsmokers

foto: Promo

Trenutno najtraženije svetske mainstream zvezde samo za pet godina sakupili su vrtoglavih 10 milijardi YouTube pregleda, uz čak 76 nominacija i 24 priznanja, među kojima su Grammy, MTV i Billboard nagrade! Pored planetarnih hitova među kojima su „Closer“ i „Don’t Let Me Down“, sve top liste je osvojila i saradnja sa grupom Coldplay „Something Just Like This“, a pesma je postala najdugovečnija u istoriji dens top liste!

Greta Van Fleet

foto: Promo

Strani mediji nazivaju ih „spasiocima rokenrola“, a ove mlade dobitnike Gremija redom su pohvalili velikani poput Roberta Planta, Slasha i Eltona Johna! Najupečatljiviji rokenrol bend današnjice rasprodao je kompletnu turneju uz prvo mesto američke top liste, a Forbes magazin ih je uvrstio na listu najuticajnijih svetskih ličnosti ispod 30 godina!

Skepta

foto: Promo

Jedan od najveštijih svetskih repera, aktivista, producent, a doslovno i počasni poglavica u Nigeriji, nakon prošlogodišnjeg hita „Praise the Lord“ objavio je novi album „Ignorance is Bliss“, za koji kritičari pišu da je uspeo nemoguće - da nadmaši i prethodni, višestruko nagrađivani „Konnichiwa“! Njegova harizma očarala je i Naomi Campbell, sa kojom se spekuliše da je u vezi.

Amelie Lens

Ni nebo nije dovoljna granica za beskrajno talentovanu Belgijanku, kojoj jedan Awakenings organizuje Exhale 24-satnu žurku u okviru ovogodišnjeg Amsterdam Dance Eventa, ili Sonar u okviru svog programa! Ove godine je u najboljim terminima na Exitu i svim drugim najvećim festivalima, a ispuniće joj se jedna od najvećih želja sa početka karijere od pre deset godina, da zatvori moćnu Dance arenu!

DJ Snake

foto: Promo

Jedan od najpopularnijih izvođača današnjice donosi najslušanije hitove sveta „Taki Taki“, „Lean On“ i „Turn Down for What“ koji zajedno broje preko osam milijardi YouTube pregleda. Svetski muzičari poput Lady Gage, Ed Sheerana, Cardi B i Skrillexa utrkuju se da sarađuju sa njim, a Justin Bieber je u tome i uspeo gostujući mu na numeri „Let Me Love You“!

IAMDDB

foto: Promo

Nova zvezda na hip-hop nebu munjevitom brzinom osvaja svet uz unikatnu trap-jazz fuziju. Veliki BBC je to predvideo kada je njen zvuk proglasio za jedan od vodećih danas, a početkom ove godine dobila je mesto i na Forbsovoj listi najuticajnijih mladih Evropljana.

Dimitri Vegas & Like Mike

Belgijska braća grčkog porekla godinama unazad su zvanično najbolje rangiran DJ duo na čuvenoj „Top 100 DJs“ listi DJ Maga, na kojoj su sa jednim prvim i čak četiri druga mesta ostavili iza sebe imena kao što su David Guetta, Hardwell, Calvin Harris i Skrillex!

Peggy Gou

foto: Promo

Korejska umetnica sa sedištem u Berlinu svojim besprekornim muzičkim, ali i modnim talentom zaludela je ljubitelje elektronske scene. Njeni DJ setovi pronašli su mesto do najvećih pozornica sveta, a ovog leta vreme je došlo da zakorači i na kolosalnu Arenu na kojoj i najveće legende imaju tremu!

EXIT akcija “4+1” rasprodata tri dana pre roka!

Popularna EXIT akcija ove godine dostigla je rekordnu potražnju, te su sve predviđene ulaznice u dosad najvećem planiranom kontigentu planule čak tri dana pre roka! U prodaji su i dalje ulaznice po redovnoj pretprodajnoj ceni od 6.990 dinara za komplet, kao i dnevne ulaznice po ceni od 2.990 dinara za četvrtak i 2.690 dinara za ostale dane Exita. Zbog ogromnog interesovanja savetuje se svim ljubiteljima muzike da obezbede svoje ulaznice na vreme. Više informacija na exitfest.org. Na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne opcije za smeštaj i prevoz, a zbog rane popunjenosti smeštajnih kapaciteta za vreme festivala, posetiocima se savetuje da rezervišu svoj smeštaj što pre.

