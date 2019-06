DISCIPLES STIŽU NA SEA DANCE! Autori hitova decenije i najtraženiji britanski dens trio

Najtraženiji britanski dens trio Disciples, pridružiće se svom prijatelju i mentoru Davidu Guetti u završnoj noći ovogodišnjeg Sea Dance festivala na jednoj od najlepših plaža Jadrana! Na veliko finale letnje sezone u nedelju, 1. septembra, popularni hitmejkeri iz Londona donose pesme koje se poslednjih nekoliko godina doslovno ne skidaju sa svetskih radio stanica, a njihov najveći hit „How Deep Is Your Love” sa pravom se smatra jednom od pesama koje su obeležile deceniju na izmaku. Pesma koju su inicijalno sami napisali i snimili sa norveškom pevačicom Inom Wroldsen, toliko se svidela čuvenom producentu Calvinu Harrisu, da je odmah ponudio da je izdaju zajedno, a spot u kojem igra zanosni supermodel Gigi Hadid danas broji preko vrtoglavih 1.3 milijarde YouTube pregleda uz dve BRIT nominacije i MTV nagradu! Njihov vanserijski talenat prvi je prepoznao legendarni Pete Tong za čiju su izdavačku kuću izdali sjajnu klupsku ploču "Catwalk", ali ubrzo posle i prvi veliki radijski "They Don't Know" koju je prestižni BBC Radio 1 puštao dan i noć. Strelovit uspeh se nastavio sve do danas, a status udarnih zvezda zacementirali su letnjim house himnama "On My Mind" i "Jealousy"! Glastonbury, Leeds, Creamfields i EXIT, samo su neki od najvećih svetskih festivala na kojima su nastupali, a danas nose program kluba Ushuaia, najmasovnijeg na Ibici, gde nastupaju rame uz rame sa imenima kao što su upravo njihovi nekadašnji mentori i današnji saradnici, Calvin Harris i David Guetta, ali i još jedna Sea Dance zvezda - Sven Vath!

Zbog dosad najveće zabeležene potražnje za Sea Dance ulaznicama, aktuelne cene trajaće najkasnije do 14. juna, a zbog visokog tempa prodaje, možda do promene dođe i nešto ranije ako nestane čitav ovaj kontigent koji donosi čak 50% uštede!

Uz britanske zvezde u ovom talasu Sea Dance izvođača stiže i mlada nemačka producentkinja i DJ zvezda Lovra, koja je svojim talentom zavredila pažnju velikih imena svetske elektronske muzičke scene počev od Davida Guette, Armanda van Heldena, Basement Jaxxa i Felixa da Housecata sa kojima je nastupala širom sveta. O maestralnosti mlade umetnice iz Berlina, Lovre upravo svedoči činjenica da je sa Davidom Guettom održala čak 17 nastupa na njegovim čuvenim Big žurkama u klubu Ushauia na Ibici, ali i klubu Hi koji je nasledio nekadašnji Space. Na glavnoj bini festivala nastupiće i jedan od najtraženijih DJ-eva i producenata sa Balkana, makedonski genije Galoski, koji takođe uživa podršku Davida Guette, ali i drugih velikana kao što su Dimitri Vegas & Like Mike, Afrojack, Nicky Romero, Fedde Le Grande i drugi. Pod drugim alijasom Sand & Sense objavio je i singl “Cold Night” koji je iskočio iz okvira regionalne popularnosti i svrstao se među najslušanije numere na čuvenom BBC Radio 1.

Na Sea Dance dolazi i DJ zvezda Wags, prepoznatljiv po energičnim i jedinstvenim nastupima koji podižu atmosferu do usijanja, i već punu deceniju slovi za jednog od najboljih house izvođača. U svojoj bogatoj karijeri i nastupima na brojnim svetskim podijumima, upisao je čak pet uzastopnih nastupa na Ultra festivalu. Na budvansku rivijeru stiže i crnogorski talentovani duo Vill&Vash, koji je za kratko vreme osvojio simpatije publike širom regiona, ali i Evrope, a žurku na Jadranu i ove godine priprema TDI stage. Ova bina na jednom mestu okupiće najzanimljivije domaće i regionalne DJ zvezde među kojima su Mark Funk, Danny Cruz, Oysha, Mirko & Meex, Divolly & Markward, Wreckage, Leo Fragogiannis, Rosske, Mario Eddie, Mr Mips i Davor Billyc.

Šesti Sea Dance biće održan od petka, 30. avgusta, do nedelje, 1. septembra na skrivenom biseru jadranske obale, plaži Buljarica u Budvi. Nastupe su do sada potvrdili najuspešniji muzički producent 21. veka i jedan od najtraženijih muzičkih izvođača na svetu David Guetta, otac globalnog tehno pokreta i trostruki dobitnik nagrade za najboljeg svetskog DJ-a Sven Väth, jedan od najcenjenijih elektronskih izvođača Richie Hawtin, vodeći nemački producent i DJ Robin Schulz, francuska klupska senzacija, duo Ofenbach, i famozni nemački producent Recondite. Tu su i regionalni asovi kao što su veliki Darko Rundek, moćna Senidah i popularni balkanski reperi Surreal, Fox, Kuku$, Hazze i Bekfleš.

Ulaznice po promo ceni samo do petka 14. juna!

Paket ulaznica za sva tri dana festivala po promo ceni od svega 2.990 dinara biće dostupan samo do petka, 14. juna ili isteka zaliha. Ovo predstavlja fantastičnih 50% popusta u odnosu na finalnu cenu, a ulaznice su dostupne na zvaničnoj stranici festivala seadancefestival.me. U prodaji se mogu naći i VIP GOLD trodnevne ulaznice po ceni od 12.000 dinara, kao i mesta u festivalskom kampu što posetiocima donosi gotovo nedelju dana na obali mora po ceni od samo 2.990 dinara po osobi. Na sajtu zvanične turističke agencije, dostupni su i turistički paketi koji pored ulaznica, sadrže i razne druge opcije za smeštaj i prevoz.

