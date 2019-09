ZAŠTO GENERACIJA Z NE ČITA VESTI I KAKO ZADRŽATI NAJBOLJE RADNIKE? Odgovore saznaje Weekend

foto: Promo

U drugom delu dana raspravljalo se o tome kako zadržati najbolje kada svi žele otići i koji su to benefiti zbog kojih će neko ostati u kompaniji i u teškim vremenima. Saznali smo i da će do 2030. godine svetom putovati 1,8 milijardi ljudi, a postavljali smo i pitanje šta je to čovek i razbijali mitove o milenijalcima i generaciji Z.

Dolazak veštačke inteligencije je neminovan. Nije pitanje hoćemo li stvoriti samosvesne mašine, pitanje je hoće li se to dogoditi za pet, deset ili pet hiljada godina, jedan je od zaključaka panela AI: Kako će proći čovek? na kojem su raspravljali Korado Korlević (Zvjezdarnica Višnjan), Žarko Paić (Tekstilno-tehnološki fakultet), Tomislav Šmuc (Institut Ruđer Bošković) i Feđa Vukić (Studij dizajna). "Tema o veštačkoj inteligenciji nije tehnološka. Prvenstveno moramo odrediti šta je to čovek", zaključio je u raspravi Korlević i dodao "Mi na veštačku inteligenciju moramo gledati kao na svoje dete i nadati se da to dete neće biti prestrašeno nama kao pretnjom".

Šta spaja, a šta razdvaja milenijalce i generaciju Z, proverili su Ivan Šarić i Goran Bogdan na panelu #SvetBoljihMogućnosti. Na bini su im se pridružili pripadnici generacije Z: Matija Hardi, vukovarski gimnazijalac koji je sa svojim profesorom napravio uređaj za kontrolu zemljotresa, influencer Marko Vuletić kojeg na YouTubeu i Instagramu prati 350 hiljada ljudi i Sara Stojanović sa FERIT-a u Osijeku koja je sa svojim profesorom od smeća napravila meteorološku stanicu. I dok Šarić i Bogdan pojma nisu imali što je TikTok i ko je James Charles, nova generacija je ‘pala' na LimeWireu i broju za opšte informacije 981, rezultatu utakmice Dinamo-Atalanta i udaljenosti Zagreb-Pariz. Svo troje se slažu da jednog dana žele biti samostalni u radu, bez šefa koji će im 'visiti' za vratom. Tu i tamo bace oko na portale sa vestima, no politika ih ne zanima, osim ako nije u obliku memea.

Da je plata zaposlenima jako važan faktor, ali ne i najvažniji da bi bili zadovoljni na svom poslu, saznali smo na panelu Kako zadržati najbolje kada svi žele otići? na kojem su učestvovale Ivana Budin Arhanić (Valamar Riviera), Jadranka Sakoman (Zagrebačka pivovara) i Vesna Bodiroža (Infobip). Panelistkinje su poručile kako treba slušati ljude i HR u kompanijama postaviti strateški, jednako važno kao proizvodnju, prodaju ili marketing. „Imamo zaposlene na svim kontinentima, dva puta godišnje ispitujemo motivaciju zaposlenih. Nije isto dati feedback indijcu ili rusu.“, otkrila je Vesna Bodiroža.

Na panelu Streaming Wars - Europe Strikes Back najavljena je saradnja evropskog distribucijskog i produkcijskog "power housea" Beta Filma sa hrvatskom produkcijskom kućom Drugi Plan na novoj seriji Amnezija. Serija prati priču migranata i krijumčarenje droge na jugoistočnoj evropskoj granici.

Odgovor na pitanje kako prikupiti novac za svoj biznis dao je panel I Need a Dollar: Kako do investicije putem Funderbeam platforme?. Nakon panela na globalnoj platformi za finansiranje Funderbeam pokrenuta je crowdfunding kampanja za Fresh Island festival koji je na plažu Zrće doveo najveća svetska muzička imena poput Snoop Dogga, Chris Browna, Sean Paula, Wiz Khalife, Nasa i drugih.

A da će turizam uskoro biti najveća ekonomska aktivnost na planeti, poručio je Eulogio Bordas, jedan od najznačajnijih stručnjaka za komunikacijske strategije u turizmu na svom predavanju Kako evolucija turizma otvara prilike za marketing i komunikacije? ”Fascinirati nekoga, stvoriti određeni doživljaj, tako nešto se ne može improvizovati već mora biti isplanirano i kvalitetno iskomunicirano”, zaključio je Bordas i istakao kako španska nacionalna turistička agencija već 30 godina ima isti logo. “Promenili smo 16 ministara, a logo je još uvek isti. Stabilnost je ključna”.

