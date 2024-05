Prelazni perod, koji je takozvana centralna banka u Prištini odredila za početak primene uredbe o zabrani upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji, završen je. Protiv svih koji budu za gotovinske transakcije na takozvanom Kosovu koristili bilo koju valutu osim evra biće preduzete mere, što najviše pogađa Srbe.

Takozvana Centralna banka Kosova propisala je da se sve gotovinske transakcije bilo gde u južnoj srpskoj pokrajini moraju obavljati u evrima. Iz Beograda poručuju da odluka o ukidanju dinara na Kosovu i Metohiji ugrožava opstanak srpskog naroda u pokrajini i dovodi u pitanje funkcionisanje i postojanje svih srpskih institucija.

12:45 SRBA NA KOSOVU IMA 14 ODSTO MANJE U PROTEKLIH GODINU DANA Dramatična analiza Vladimira Marinkovića terora Aljbina Kurtija

Zabrana dinara na KiM bila je tema jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji gde je voditeljka Olja Lazarević razgovarala sa Vladimirom Marinkovićem, osnivačem Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS, Zoranom Vuletićem iz Građanskog demokratskog foruma i Zoranom Spasićem, predsednikom Centra za bezbednosnu i međunarodnu politiku.

foto: Kurir televizija

- Očekuje se, koliko je to moguće očekivati od međunarodne zajednice i posebno od partnera iz Evropske unije, da se ova odluka koju su doneli Aljbin Kurti i privremene institucije u Prištini, ne da se odgodi nego da se jednostavno ukine. Možete videti kakav je način komunikacije privremenih institucija sa Srbima na Kosovu i Metohiji. Ukoliko ovo ne uradite, snosićete sankcije. Ukoliko ovo ne uradite, ukoliko budete koristili dinare, bićete kažnjavani. Godinama traje ta represija, godinama traje taj pritisak. On je rezultirao time da u proteklih godinu dana je sa teritorije Kosova i Metohije se iselilo 13 do 14 odsto Srba - smatra Marinković.

foto: Kurir televizija

Vuletić uzrok problema traži u događajima pre više od tri decenije.

- Ovde se radi o tome da je Srbija Kosovo izgubila 90-ih godina tokom svoje zle politike prema sopstvenim građanima. I kulminacija te zle politike je bila 1998. i 1999. godine kada smo zbog toga ratovali i sa NATO paktom. Mi smo 1999. godine u Kumanovskom šatoru potpisali kapitulaciju. To su uradili general policije i general vojske. I nakon toga do dana današnjeg mi imamo jedan proces, koji je posledica politike Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja. Ja sam kritičan prema Aljbinu Kurtiju zato što nije realizovao onaj deo dogovora koji je preuzela Priština još 2011/12. sa Briselskim sporazumom. I on je sada sebe doveo u dodatno tešku situaciju, bio je na korak od Saveta Evrope, sada je ta odluka odložena - kaže Vuletić.

foto: Kurir televizija

Treći sagovornik Olje Lazarević problem vidi i u elementima ovdašnje politike.

- Jedini cilj Aljbina Kurtija je etnički čisto Kosovo. Ignorišu se činjenice da su Srbi konstantno izloženi maltretiranju, nasilju, upadima institucija. Suština je da ćemo se mi boriti svim političkim i diplomatskim sredstvima. Mi ne možemo da menjamo spoljnu politiku velikih sila, ali možemo i hoćemo da sarađujemo kako bismo upravo obezbedili veći stepen zaštite Srba na Kosovu i Metohiji. I zna ceo narod u Srbiji da, upravo zahvaljujući mudroj politici predsednika Vučića, naša ognjišta će biti sačuvana, biće sačuvan mir, biće sačuvana stabilnost - rekao je Spasić.

