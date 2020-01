VELIKA ŽURKA I KONCERTI U CENTRU BEOGRADA: DOČEK 2020. NA COCA COLA x NEW YEAR’S DISTRICTU

Coca-Cola x New Year’s District festival doneo je u Beograd nezaboravan doček Nove godine. Jedinstvena atmosfera i spektakularna energija širili su se Topličinim vencom koji će sve do 8. janara biti centar autentične praznične čarolije.

Coca-Cola kutak za reciklažu u kom posetioci mogu dati novi izgled iskorišćenoj ambalaži foto: Aleksandar Ljubičić

Beograđani su imali priliku da uživaju u potpuno drugačijem novogodišnjem programu. Priprema za najluđu noć i ulazak u 2020.

Coca-Cola mašina dobrih dela foto: Aleksandar Ljubičić

godinu obeležio je niz zanimljivih izvođenja, a prva žurka počela je već od 17 časova. Kreativni dvojac DJ Iron i DJ Oysha napravili su pravu muzičku “pometnju” svojim totalno drugačijim setovima koje do sada niste imali priliku da slušate. DJ Oysha poznat je ne samo zbog svojih fenomenalnih tehničkih veština, već i po tome što uvek pravi neverovatnu zabavu. Zbog toga važi za jednog od najboljih i najtraženih DJ-eva sa naših prostora, a o tome koliko je vešt u svom poslu govori i činjenica da je puštao muziku zajedno sa najvećim svetskim DJ-evima. Za njega kažu da je “trendseter” svog zanimanja i predstavnik “feel good house” beogradske škole. DJ Iron jedan je od najaktivnih domaćih DJ-eva, a publici je poznat više od 15 godina. Ono što je karakteristično za njega je što muziku “vrti” isključivo sa vinila, a njegovi setovi poznati su po tome što se sastoje od više različitih pravaca, te je nemoguće da se uz njih ne provedete dobro i ne igrate bez prestanka.

DJ Iron... Vrhunski muzički miks na matine žurki foto: Aleksandar Ljubičić

Veče se nastavilo u istom maniru uz ritam i muziku Gitarinet Groove System benda koji je svojim nastupom u potpunosti “zapalio” masu. U muzičkim krugovima važe za fuzionu “fanki” četvorku koja raznosi centar za ravnotežu i pokreće vas na igru! Ovaj kvartet je skup muzičara koji vole da komuniciraju kroz zvukove instrumenata, a svojom energijom i načinom izvođenja predstavljaju pravo osveženje na povremeno uspavanoj beogradskoj klupskoj sceni. Tokom njihovog nastupa niko ne ostaje ravnodušan. Park vojvode Vuka za doček Nove godine “brujao” je originalnim i potpuno drugačijim performansom, a dopunsku magiju celom nastupu doprinela je i sjajna energija publike koja nije prestala da igra celo veče.

DJ Oysha... Matine kao uvertira za ludu noć foto: Aleksandar Ljubičić

Poslednje obrojavanje do ulaska u 2020. i zamišljanje poslednjih želja publika je dočekala uz do sada neviđen nastup electro-pop dua kojo čine SevdahBaby i Ivana Vladović. Oni su podigli na noge sve prisutne izvođenjem svojih najpoznatijih pesama, a publiku su iznenadili i miksom drugih popularnih pesama tako da je žurka trajala do kasno u noć.

Gitarinet Groove System... zapalio masu svojim nastupom foto: Aleksandar Ljubičić

Raspevana publika tokom cele večeri uživala je u sjajnim slatkim i slanim ukusima iz ponude restorana Lorenzo & Kakalamba, Burger House i Sapore slatkiša, a hladna noć postajala je toplija sa svakim gutljajem sjajnog vina i proseka vinarije Vinore, kao i Fuzetea čajeva.

Lorenzo&Kakalamba - osvoja goste svojom originalnošću, šarmom i jedinstvenim spojem Firence i Pirota foto: Aleksandar Ljubičić

Ovde nije kraj iznenađenjima koje nudi ovaj jedinstveni festival. Repriza Nove godine nosila je zanimljiv naziv ,,NY FAMILY CHILL” a posetioci su je slavili uz mađioničara na mikseti – DJ Brkatog. On važi za DJ-a stare škole kao dugogodišnji klupski i radijski disk džokej. Publiku uvek iznenadi sjajnim raritetima jer na njegovim setovima nema izlišnih hitova, već samo dobra i kvalitetna muzika.

New Year's District... Zabava za sve generacije foto: Aleksandar Ljubičić

UVEK ZABAVNO

Prava prazničnu čaroliju i magiju davanja pokrenula je kompanija Coca-Cola. Još od otvaranja festivala, jedna od glavnih atrakcija za sve posetioce je Coca-Cola mašina dobrih dela. Svi gosti festivala mogu da pokrenu ovu magičnu mašinu i na taj način doprinesu humanitarnoj akciji za pomoć deci ometenoj u razvoju. Osim toga, tu je i predivna kućica za reciklažu gde od stare ambalaže možete napraviti novogodišnje ukrase za jelku i na taj način širite svest o važnosti reciklaže i održivosti.

Nezaboravan doček... Jedinstvena atmosfera i provod foto: Aleksandar Ljubičić

Superstar TV na Coca-Cola x New Year’s District doneo je čaroban bioskop na otvorenom. Posetiocima festivala poklonjena je jedinstvena prilika za uživanje u prikazivanju popularnih domaćih serija, a za potpuni užitak ,,kao kod kuće” tu su i topla čokolada, kokice i grickalice.

Nova godina... Vatromet u ponoć oduševio je posetioce foto: Aleksandar Ljubičić

Zanimljivi pokloni sačekali su goste festivala i od kompanije Opel koja je pripremila interesantnu aktivaciju Memory game u kojoj su svi prisutni mogli da se zabave, ali i provere svoju sposobnost pamćenja.

Novogodišnja euforija... Fenomenalna žurka uz kvalitetne izvodjače foto: Aleksandar Ljubičić

Partneri festivala su Coca-Cola, Opel, Superstar TV, Orbit i Turistička organizacija Srbije

Novogodišnja magija... Dobrodošlica 2020. uz prskalice foto: Aleksandar Ljubičić

1 / 8 Foto: Aleksandar Ljubičić

SVAKI DAN DOBAR RITAM Prava poslastica 4. januara očekuje sve ljubitelja elektronske muzike jer na Coca-Cola x New Year’s District stiže apsolutni vladar disco zvuka – Gramophonedzie, a 6. i 7. januara uživaćete u sjajnoj melodiji beogradskih šlagera.

Foto: Aleksandar Ljubičić

