DOBITNA KOMBINACIJA KOJA ZATEŽE KOŽU NA NOGAMA: Ovo su korisni saveti koji zaista rade posao

Lepe noge jedan su od prioriteta kada prolazi zima i kreću pripreme za letnju sezonu. Da bi šorc ili suknja kao odevna kombinacija došli u obzir, poželjno je da noge budu što negovanije i lepše. Kako to postići? Takoreći, sveobuhvatnim pristupom.

Šta to podrazumeva? Sveobuhvatnost se odnosi na negu kože kako spolja tako i iznutra. Da bi neki deo tela izgledao savršeno nije dovoljna samo spoljašnja nega uz pomoć raznih kozmetičkih preparata. Često se kaže da lepota dolazi iznutra. U ovom slučaju to podrazumeva da se organizam nahrani neophodnim vitaminima i mineralima koji će pozitivan efekat ispoljiti i kroz lepu kožu.

Kako to postići? Uz pomoć nekoliko korisnih saveta koji zaista rade posao.

Neophodna pomoć anticelulit preparata

Šta najviše narušava lep izgled kože na nogama? Mnoge žene bi se složile da je to upravo celulit. Jedan od najvećih i najteže uklonjivih neprijatelja ženskog tela.

Kada celulit zauzme teritoriju ona se uglavnom sakriva odećom i nerado pokazuje na plaži. No, ne treba se odricati mogućnosti letovanja, nošenja bikinija ili kraće odeće tokom letnje sezone. Ima rešenja i za ovaj problem. Potrebno je na vreme pronaći odgovarajući anticelulit gel na prirodnoj osnovi koji će kožu svake žene značajno poboljšati.

Ponekad je moguće postići čudo i uz pomoć kvalitetnih preparata kvalitet kože se može značajno poboljšati. Zato nema vremena za čekanje jer leto dođe za čas, a celulit ne nestaje sam od sebe. Uz malo truda i redukciju celulita, koža na nogama zaista može izgledati značajno lepše i mlađe.

Važna uloga magnezijuma

Da bi koža na nogama izgledala lepo, hidrirano i pre svega zdravo, neophodno je da bude nahranjena iznutra. Važna hrana za kožu svakako je magnezijum, esencijalni mineral za telo.Važnost dovoljnog unosa magnezijuma uvek ističu lekari, jer doprinosi boljem radu nervnog sistema, radu srca, doprinosi zdravlju kostiju, zuba i proizvodnji kolagena.

Kolagen ima veoma važnu ulogu kada je koža u pitanju, a između ostalih doprinosi boljoj strukturi kože i zategnutosti. Kako godine prolaze i negativni uticaji iz sredine deluju na kožu, dolazi do opadanja nivoa kolagena u koži. Naravno da je neophodno nadoknađivanje, a u tome može pomoći i magnezijum.

Ovaj mineral ima još jednu bitnu ulogu, a to je da sprečava prekomerno zadržavanje vode u organizmu. Mlitava koža i takozvani vodeni celulit mogu se smanjiti upotrebom baš ovog minerala.

Zdrava ishrana

Zdrava ishrana trebala bi biti važan segment svačijeg života jer doprinosi opštem zdravlju organizma. Osim što vitamini i minerali traga ostavljaju na zdravlje unutrašnjih organa, posledice su svakako vidljive i na spoljašnjem planu koji se tiče estetskog izgleda kože.

Kako?

Pre svega redovnom ishranom koja podrazumeva da nema preskakanja glavnih obroka i i zdravih užina. Obroci bi trebali biti uravnoteženi i bogati vitaminima, mineralima i proteinima. Ovako raznovrsnu ishranu obavezno mora pratiti dovoljna hidratacija koja se osim unosom vode postiže i unosom drugih zdravih napitaka poput ceđenih sokova.

Kada se svi elementi slože poput mozaika, nema druge nego da koža na nogama izgleda zdravo, lepo i zategnuto. Da bi cilj bio postignut potrebno je da jelovnik bude dobro sastavljen, a ko to ne ume sam, neka potraži pomoć stručnjaka i izgled svojih nogu podigne na mnogo viši nivo.

Opšte je poznato koliko je važan dovoljan unos proteina. Osim što proteini daju snagu, tope masne naslage i utiču na stvaranje kolagena koji zateže kožu. Tako u krug, kao zaključak može se reći da proteini moraju biti zastupljeni u ishrani. Kada, kako i u kojim količinama nije na odmet pitati nutricioniste i uz pomoć ovog trika imati savršeno zategnutu kožu na nogama.

Do zategnute kože uz pomoć vežbanja

Dobra kozmetika za negu kože uvek je plus, ali fizička aktivnost nikako ne sme biti izostavljena. Vežbanje u teretani ili neki drugi oblik fizičke aktivnosti makar to bilo i pešačenje do posla, mogu dati zaista dobre rezultate.

Tokom kretanja i vežbanja telo dobija mnogo više kiseonika, mnogo je veći unos vode pa je bolja i hidratacija. Sve to na kraju čini da koža izgleda mnogo zdravije, lepše i zategnutije. Nema izgovora. Okej, možda je teško odvojiti vreme za odlazak na neki organizovan trening, razumljivo. Neka onda automobil ipak ostane na parkingu, a noge postanu glavno prevozno sredstvo što je češće moguće.

Bez nikotina!

Kada se dele saveti uglavnom se govori o tome šta treba unositi ili konzumirati, a često se zaboravlja reći šta treba izbaciti i izbegavati.

Kada je izgled kože u pitanju, nikotin je defintivno nešto što treba izbaciti iz života. Opšte je poznato da nikotin ima mnoštvo negativnih efekata na zdravlje organizma, Kada se izuzme medicinska strana i u obzir uzme samo estetika ni ovde nikotin nije dobrodošla supstanca.

Zašto?

Zato što konzumiranje, pa čak i udisanje nikotina dovodi do toga da se koža vremenom opusti i deluje starije. Na kutijama od cigareta stoje razna upozorenja koja imaju nameru da sa zdravstvene strane trgnu potrošače. Možda nije na odmet sugerisati i ovaj deo kada je ženska populacija pušača u pitanju, Verovatno bi imalo efekta, zar ne?

Spoljašnji izgled važan je velikom broju ljudi, kako pripadnicama ženskog pola tako i jačoj polovini. Ovi saveti itekako mogu doprineti da stanje opuštene, mlitave kože na nogama popravi. Osim dobrih saveta potrebno je malo truda i upornosti i rezultati sigurno neće izostati.

