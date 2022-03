PROCES KOJI DONOSI REZULTAT: Koliko optimizacija sajta može da pomogne u vidljivosti brenda

Svi oni koji posluju online znaju koliko je bitno imati vidljiv sajt. Zbog toga ne štede kada je reč o optimizaciji sajta, koja ugrubo predstavlja što bolje rangiranje njihovog sajta tokom pretrage na internetu. S obzirom na to da se svakoga dana samo na jednom najpoznatijem pretraživaču obavi više od tri milijarde pretraga, jasno je da obezbediti poziciju na prvoj strani pretrage, što je i cilj optimizacije sajta, nimalo nije jednostavno. Ponekad upravo to može da čini razliku između uspešnog biznisa i onog koji je na ivici propasti.

Digitalni marketing važan u online poslovanju

Veruje se da optimizacija sajta može da preporodi svaki biznis. I većina tek kada im krene nizbrdo se odluči za ovaj potez, iako bi ispravno razmišljanje bilo da se od samog starta razmišlja o tome kako zauzeti prvu stranicu internet pretrage. Kako se u većini slučajeva pretraga obavlja putem Googla, vrlo je važno posvetiti pažnju njegovim algoritmima. Da bi jedan sajt bio rangiran na prvom mestu, važno je da ga Googlovi algoritmi prepoznaju kao najrelevantniji za ključnu reč koja se pretražuje.

Prodaja nakita i narukvica online moguća ako je sajt dobro pozicioniran

Mnogo stvari prodaje se online. Jedna od njih je svakako nakit. Da biste imali dobro pozicioniran sajt i da u slučaju da neko traži narukvice, prilikom unošenja ključne reči dođe baš do vas, potrebno je da stvari prepustite u ruke profesionalcima koji se bave optimizacijom sajta. U slučaju da prezentujete proizvod, kao što su na primer narukvice, važno je se profesionalci pozabave najpre on page SEO-om koji podrazumeva kreiranje kavlitetnog sadržaja za vas, ali i upravljanje istim. To znači da pored informacija, blogova, tekstova i članaka koji će uticati na vizuleni, ali i informativni deo vašeg sajta morate imati i dobre opise fotografija. Ukoliko imate na primer fotografiju narukvice, sve neophodne informacije moraju je pratiti, tačnije detaljan opis šta je na fotografiji. Jako je važno na koji način ćete prezentovati svoj proizvod. Šture informacije nikoga ne interesuju, ali one ispričane kroz neki događaj, blog na primer, preneće efektniju poruku i teško da će reakcija izostati.

Ključne reči su ključne, ali…

Kada je reč o sadržaju koji obično prati fotografije, jako je važno znati koja je prava mera. Ključne reči su nešto na osnovu čega će vas ljudi naći, ali ni sa njima ne treba preterivati. Ne treba preterivati ni sa linkovanjem, u smislu da se u jednom tekstu nalazi isuviše linkova. Googlovi algoritmi mogu biti zbunjeni time i umesto da vas rangiraju na višu poziciju, spustiće vas niže. Jako je važno naći balans, a ujedno je i teško. Link building spada u domen off page SEO-a i on upravo služi da se uz pomoć prirodnih linkova podigne rejting i vidljivost vašeg sajta. Uz pomoć backlink podrške vi možete i mimo vašeg sajta da činite dosta za svoju korist, pa čak i van digitalnog sveta. Off page podrazumeva da sadržaj delite kako na društvenim mrežama i forumima, tako i putem videa, tutorijala, ali da se nađu na drugim sajtovima ili blogovima.

