EKSKLUZIVNO: Gocu Tržan ćemo od septembra gledati u rijaliti programu na televiziji K1

Da li biste vi nekome dozvolili da svakoga dana bude gost u vašem domu, da zaviri u vašu spavaću sobu, kuhinju, u vaš bračni život? Goca Tržan učiniće upravo to.

Od septembra svi gledaoci televizije K1 moći će svakodnevno da prate kako izgleda život Goce Tržan i njenog supruga Raše Novakovića, bez ulepšavanja. Realno, iskreno i istinito. Sa svim zgodama i nezgodama koje nosi zajednički život: žensko zvocanje, muška lenjost i sporost, bračna terapija, obavljanje „muških“ i „ženskih“ poslova u domu... I, naravno, razgovori i „pregovori“ o svemu onome što se dešava ispod pokrivača u spavaćoj sobi.

Gostujući danas u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji, Goca je ekskluzivno najavila emisiju „Moj savršeni brak“ koja će početi da se emituje u septembru i gledaoci će svakoga dana, tokom 12 meseci, putem malih ekrana biti u njenom domu.

- Došla sam na ideju da napravim talk show u kojem ću moći da pričam sa kolegama i ljudima iz javnog posla o stvarima koje ih verovatno da sada niko nije pitao, ili je mislio da to nije potrebno. Ekskluzivna vest je da sam ja novo lice na televiziji K1. O voditeljima najčešće znamo samo one neke opšte, biografske informacije, i oni ispituju sagovornike, a da bih mogla da svoje prijatelje i goste pitam o njihovom seksualnom životu, na primer, u emisiji „Moj savršeni brak“ ću morati da dam više sebe. Biće to epizode iz našeg života, iz naše kuće, sa našom ćerkom, prijateljima, roditeljima. To nije serija to je naš život – kaže Goca.

foto: Promo

kako kaže Goca, foliranja neće biti, samo pravog života.

Iako se emisija može nazvati rijalitijem, mi nismo porodica Kardašijan, jer one ne idu na pijacu, ne kuvaju ručak... veoma mi je zanimljivo da ljudi vide koliko me zapravo ne poznaju.

Emisija će se emitovati svakog dana, od ponedeljka do subote, a Goca će nedeljom voditi specijalnu emisiju u kojoj će svoje goste pitati sve ono što je i nju tokom nedelje okupiralo, mučilo, iznerviralo, nasmejalo... u odnosu sa njenim suprugom Rašom, a što su i gledaoci mogli da vide.

foto: Promo

Znajući koliko je Goca duhovita, ali i odsečna i direktna, ovaj rijaliti program biće nalik sitkomu uz koji ćemo se svi glasno smejati, ali i prepoznati neke situacije iz našeg svakodnevnog partnerskog i bračnog života.

Jednako smo uvereni i da će mnogi sutradan, uz kafu sa prijateljicom ili prijateljem, „pretresati“ teme iz Gocine i Rašine emisije. Ili je možda bolje reći – iz života svakoga od nas.

(Promo - tekst / Foto:Printskrin)

Kurir