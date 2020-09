Završeno snimanje Exitovog Life Stream festivala, prvi emitovani nastup okupio čak 400.000 ljudi širom planete!

Uz zvuke “Hallelujah” Leonarda Cohena završen je četvorodnevni Life Stream festival, na kome su, u cilju podrške Svetskom programu za hranu Ujedinjenih nacija, nastupili neki od najvećih elektronskih izvođača na svetu. Iako je do početka emitovanja održanih nastupa ostalo tačno deset dana, sudeći po 400.000 pregleda prvog tizera, publika širom sveta nestrpljivo čeka snimke nastale protekla četiri dana na Petrovaradinskoj tvrđavi. Premijerno emitovanje nastupa tehno dive Charlotte de Witte, odjeknulo je u svetskoj muzičkoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i činjenice da je EXIT jedan od retkih muzičkih festivala na planeti koji je umesto virtuelnog sveta publici ponudio punokrvno živo iskustvo.

Exitov Life Stream, projekat realizovan u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija (WFP), otvoren je 3. septembra internacionalnim panelom "Svesna muzika", na kojem su pričali čelni ljudi WFP-a, David Beasley i Exita, Dušan Kovačević. Beasley je istakao kako je zbog pandemije Covid-19 broj ljudi izloženih ekstremnoj gladi porastao na čak 270 miliona, što je povećanje od preko 80% u odnosu na prethodnu godinu. Prema mišljenju Dušana Kovačevića, ako čovečanstvo ne promeni pravac kojim ide, za samo nekoliko decenija naša planeta može postati nenastanjiva usled pogoršanja klimatskih promena. On je dodao da Life Stream-om EXIT želi da postavi dobar primer i podstakne druge festivale da upotrebe svoj medijski prostor kako bi usmerili pažnju javnosti na ekološku i krizu gladi. Life Stream koncept će se razvijati kao open-source platforma i biće ponuđen i drugim festivalima i događajima širom sveta besplatno.

Nakon panela, uživo sa jedinstvene bine smeštene u rovu Dance Arene, fantastične setove isporučili su Charlotte de Witte, Marcel Dettmann, Tijana T, uz jednako motivisane Laga, Iliju Djokovića, dok je posebno emotivan bio virtuelni susret publike sa velikanom - Carl Coxom! Drugo veče festivala atmosferu su do usijanja doveli Burak Yeter, Ofenbach, Mahmut Orhan, te Paul Van Dyk u svom virtuelnom prisustvu, kao i lokalni elektronski heroji Divolly & Markward, Lady Lee i Vantiz. Treće veče obeležili su nastupi techno velikana, virtuelno Nine Kraviz, a uživo Adama Beyera i Bena Klocka, te Space Motiona i Ece Ekren kojoj je kao gošća u jednoj pesmi nastupila naša Milica Majstorović. Finale je pak bilo prepušteno u sigurne ruke – obožavani Black Coffee virtuelno, a Satori live, DJ Tennis, Marko Nastić, Kristijan Molnar u back2back setu sa After Affair i Coeus uživo dirigovali su plesnim podijumom, a definitivan vrhunac večeri bio je maestralan set Hot Since 82 kojim su se na idealan način zaokružila četiri dana na tvrđavi.

Za publiku je na raspolaganju bilo samo 250 ulaznica i to za prostor Dance Arene koji u normalnim okolnostima prima 25.000 ljudi. Zdravstvene mere bile su još strože od onih propisanih od strane Kriznog štaba, publika je ogradama bila podeljena u zone koje su bile na bezbednoj udaljenosti jedna od druge i u kojima je u istom trenutku moglo da bude maksimalno 5 ljudi iz iste grupe prijatelja. Na ovako zahtevnom zadatku, neuporedivim sa bilo čim do sad, EXIT je pokazao kako se i tokom pandemije može organizovati potpuno bezbedan događaj.

Life Stream u partnerstvu sa Svetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija ovim događajem ušao je u novu fazu delovanja. Projekat, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najveći ekološki poduhvat Exita do sada, saradnjom sa najvećom svetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog delovanja, u kojem se pored zaštite okoline, ističe i problem okončanja ekstremne gladi za milione ljudi širom sveta.

Nastupi sa Life Stream-a biće emitovani tokom dva produžena vikenda, i to od 17. do 20. septembra, kao i od 24. do 27. Kompletan Life Stream program moći će da se gleda na zvaničnom sajtu i fejsbuk stranici EXIT festivala i na sajtu Life Stream-a, na kome se nalazi detaljan raspored emitovanja.

