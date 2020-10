Stigao je SPAS za sve parove koji žele da steknu potomstvo

Ne uspevate da se ostvarite kao očevi, a sramota vas je da sa nekim popričate o tome, požalite se i obratite za pomoć? Nema potrebe da se tako osećate, jer niste sami – čak 400.000 muškaraca u Srbiji ima taj problem! Razlozi koji dovode do toga su brojni: stil života, način ishrane, zagađenost okoline, hronične bolesti, virusi… sve su to uzroci smanjene plodnosti. Dobra vest je da postoji mogućnost da pomognete sebi i napravite zdravo potomstvo.

Već 17 godina, od 2003. godine Fertility Aid MD for Men gradio je svoju poziciju u svetu suplemenata za poboljšanje plodnosti I to zahvaljujući uspehu zadovoljnih muškaraca koji su želeli i uspeli da se ostvare kao očevi. Ovaj proizvod je bio prvi suplement za poboljšanje muške plodnosti koji je funkcionisao dvostruko, kombinujući pažljivo izabrane ekstrakte organski gajenih biljaka (koje su u medicini poznate kao “busteri” fertiliteta) i antioksidante (uključujući Maka biljku, cink, koenzim Q10 i L-karnitin tartarat) sa kompletnom multivitaminskom zaštitom.

Više spermatozoida, lakše začeće

Za razliku od žene koja se rađa sa kompletnim brojem jajnih ćelija koje će sazrevati tokom njenog života, kod muškaraca se konstantno proizvode nove generacije spermatozoida. Kod zdravog muškarca proizvodi se dnevno oko 100 miliona spermatozoida dnevno i svakom tom spermatozoidu potrebno je od 42 do 76 dana na temperaturi od 2 stepena nižoj od temperature tela (jer su testisi van trbušne duplje) za razvoj. Nakon toga potrebno je još oko 14 dana za sazrevanje koje će mu omogućiti da bude spreman da oplodi jajnu ćeliju. Sve vreme tokom sazrevanja, genetski materijal spermatozoida je u opasnosti od defragmentacije i oštećenja od strane slobodnih radikala, ali i uticaja spoljašnje sredine, a najosetljiviji su upravo u te dve ključne nedelje finalnog razvoja. Produkcija sperme je tako velika, jer se tokom svake ejakulacije izbaci oko 150 miliona spermatozoida, a svega 15 % od ovog broja predstavljaju savršeno zdrave spermatozoide koji mogu da oplode jajnu ćeliju. Iz ovoga proizilazi da je muška plodnost, u velikoj meri, igra brojki – što više spermatozoida, veća je mogućnost začeća.

Bitna je i pokretljivost i pravilan oblik

S druge strane, osim broja, pokretljivost i oblik spermatozoida takođe su ključni faktori za uspeh u oplodnji. Spermatozoidi moraju da plivaju ravno i brzo i da budu pravilnog oblika da bi stigli do jajne ćelije i oplodili je. Od mesta ejakulacije, spermatozoidi moraju da plivaju kroz cervikalni mucus i grlić materice, sve do jajovoda. S obzirom da je dužina spermatozoida oko 0,005 cm (nevidljiv je golim okom), poređenje bi bilo kao da plivate od Moskve do Njujorka. Najbržem spermatozoidu je potrebno oko 45 minuta, najsporijem oko 12h da stigne do jajne ćelije. Većina spermatozoida nikada ne pređe to rastojanje. Neki ostanu bez energije, neki krenu u pogrešnom smeru, neki se vrte u krug. Takođe jedan broj strada od prirodnih antitela žene, drugi od supstanci i tečnosti koje ih okružuju. Na kraju svega mali broj zdravih, pravilno oblikovanih i snažnih spermatozoida stigne do jajne ćelije u nadi da će baš oni biti “srećnici”. Kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, to je tek polovina priče.

U 23 hromozoma koje spermatozoid nosi nalazi se Vaše kompletno genetsko nasleđe koje prenosite na svoju bebu. Zato je neophodno da oni budu zdravi i neoštećeni defragmentacijom koju izazivaju slobodni radikali. To je najbolja šansa da Vaše potomstvo ima zdrav život. Ključni antioksidanti u Fertility Aid MD for Men koji sprečavaju defragmentaciju su:

• Vitamin C, E, Beta Karoten pomažu da slobodni radikali ne dođu u kontakt sa genetskim materijalom

• Selen i Ekstrakt košpica grožđa uklanjanju slobodne radikale pre nego što dođu do spermatozoida i oštete ih

• Koenzim Q10 je izuzetno bitan za proizvodnju energije u mitohondrijama koja je neophodna za pokretljivost spermatozoida

Nikad ne zapostavljajte ni muško, a ni žensko reproduktivno zdravlje. Za plodnost žena, tu je Fertility Aid MD for women, prvi suplement za poboljšanje ženskog reproduktivnog zdravlja i pomoć pri začeću.

Osigurajte sebi sigurno i zdravo potomstvo! Vaši spermatozoidi prenose Vaše hromozome deci. Osigurajte se da su zdravi i neoštećeni. Ključni sastojci Fertility Aid MD for Men koji poboljšavaju kvalitet sperme: L-Karnitin tartrat

Cink

Maca koren i Azijski Ženšen

i Optimalna količina Antioksidanata – Vitamini C, E, Beta Karoten i Selen PLUS Koenzim Q10 Dve kapsule Fertility Aid MD for men dnevno najmanje 3 meseca pomažu vam da se ostvarite kao očevi i negujete svoje zdravo potomstvo.

