MASSIMO, RUNDEK, MEDUNJANIN, ŠKARIĆ: KAKVA JE BUDUĆNOST MUZIČKE INDUSTRIJE U DOBA PANDEMIJE?

Milenko Škarić, Massimo Savić, Darko Rundek, Amira Medunjanin, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi, govorili su o budućnosti muzike na velikoj regionalnoj onlajn konferenciji “Live Music on Life Support” koja je održana ovog vikenda.

Za razliku od zapadnoevropskih država, nijedna država našeg regiona nije imala adekvatan odgovor na probleme koji su zadesili muzičku industriju tokom pandemije – zaključili su govornici iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Slovenije na konferenciji “Live Music on Life Support” (Živa muzika na aparatima). Ovaj virtuelni događaj inicirao je Grad Skoplje i organizovala Avalon produkcija, najveća makedonska kompanija u muzičkom biznisu, čiji je cilj da live događaji ponovo počnu da se održavaju sledeće godine. Ali, koliko je to u ovom trenutku izvesno?

“Iako su mnoge industrije ugrožene, njima nije zabranjen rad. Turizam, recimo, i hoteli, veoma su ugroženi, ali nije im zabranjen rad - vi i dalje možete da idete u hotele. Muzičarima je zabranjeno da rade, ugroženo im je osnovno pravo, i to je velika razlika u odnosu na druge.” ukazao je Milenko Škarić iz Skymusica na osnovni problem sa kojim se muzička industrija susreće. “Mi možda jesmo mali, pa smo zato ostali neprimetni, ali možemo da budemo glasni” dodao je on, i istakao da se regionalnim udruživanjem, čiji je ova konferencija početak, može podići nivo ozbiljnosti u pristupu tom problemu.

Najveća američka kompanija za prodaju i distribuciju karata Ticketmaster najavila je mogućnost posete koncertima za one koji su se vakcinisali protiv koronavirusa, rekao je Boban Milošeski iz Avalona, i istakao da i naš region treba da preduzme tu inicijativu.

“Ako mi sami ne iniciramo nešto, države će ostati samo na merama za turizam i trgovinu. Već od sredine januara treba da preuzmemo inicijativu u svim segmentima, da bismo na proleće bili spremni za održavanje događaja” rekao je Milošeski.

Massimo Savić je prvi regionalni muzičar koji je održao koncert u novom, pandemiji prilagođenom formatu, spoju stvarnog i virtuelnog – za malobrojnu publiku u dvorani Lisinski u Zagrebu i onlajn za širi auditorijum.

“Ponosan sam na taj koncert koji je imao prenos uživo za ceo svet. Imao sam pet padova sistema, puno toga nisam čuo, a ipak sam bio blagosloven, prenos je bio savršen, ni jedan jedini drop, čast mi je biti u društvu ovakvih kolega koji beskompromisno stoje iza onoga što rade. Pedeset ljudi je radilo na tom koncertu” rekao je Massimo, ali i dodao da je strašno to što su muzičari tokom pandemije ostali “poslednja rupa na svirali” iz ugla pomoći država.

foto: Promo

„Umetnici moraju da se izbore za svoje dostojanstvo“ rekao je Vlatko Stefanovski. „Moja ideja je bila da se tokom zime svira na otvorenom uz sve mere predostrožnosti, ali eto i to nam je onemogućeno. Nama umetnicima nije teško da sviramo i na minusu, ukoliko ima publike koja nas gleda i onih koji žele da imaju to u svom gradu. Onlajn kultura za mene nije rešenje. Svirati za kamere je prilično nedostojanstveno.“ zaključio je on.

Da umetnik živi od kontakta sa publikom, složila se i Amira Medunjanin, a Darko Rundek je konstatovao da je pred nama novi svet koji je pod ozbiljnim pitanjem. “Ja mislim da neće nikad više biti kao što je bilo, čak i kad se pojavi vakcina.” rekao je Rundek.

Mnogi govornici složili su se u tome da trenutno ne postoji drugo rešenje osim prilagođavanja situaciji.

“Mi smo kompanija koja je jako pogođena ovim što se dešava, imamo preko 500 zaposlenih, morali smo da se preorijentišemo. Reorganizovali smo se, prešli smo više u digital i video segment jer live industrija trenutno ne postoji. Ušli smo u snimanje TV formata, filmova, serija, spotova. Organizujemo događaje, ali događaje sa virtuelnom publikom. Izvlačimo maksimum iz cele situacije za sve učesnike, jer ovo trenutno predstavlja jedini način da izvođači i bendovi ostvare konekciju sa publikom, iako je bez daljnjeg, live doživljaj nastupa nezamenljiv. Mi smo preko noći došli do toga da je nešto što je do juče bila inovacija - danas postalo preka potreba.” - rekao je Milenko Škarić iz Skymusica i naglasio da treba uzeti u obzir činjenice i biti spreman na opciju da loša situacija potraje i celu sledeću godinu.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir