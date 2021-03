AdmiralBet - Budućnost koja je stigla pre vremena!

Brend AdmiralBet, naslanja se na tradiciju poznate kompanije, ali predstavlja i najbrže rastući proizvod u industriji klađenja u regionu. Kladionica koja se širi na prostorima bivše Jugoslavije, u Srbiji je prisutna tek nešto više od godinu dana, a već je sa blizu 250 uplatnih mesta premrežila našu zemlju.

foto: Promo

Uz to, nova online platforma je pravljena po meri igrača, kako i sami kažu uvek su za kvotu ispred, i ne traže da im verujete na reč, uverite se sami. Njihovi beting šopovi postavljaju trendove kroz enterijer, unificirani su, sa prepoznatljivom plavom i žutom, bojama Admirala - Broda koji je uvek spreman da vas preveze u carstvo zabave.

Uz to, čuli ste verovatno za njihov slogan “Onlajn je fajn”, deluje da je tako sa najsavremenijom platformom za onlajn klađenje u Srbiji, ali i ostalim zemljama regiona. U vreme pandemije, ovo je najsigurniji način za igru, bilo da uplatite depozit virtuelnim putem ili da pozovete agente koji će doći po uplatu. Osim toga što će vam uštedeti trud, dobijate 10% bonusa što je samo jedna od promocija koje vas čekaju.

Specijalizovane strane za ocenjivanje najvećih aduta kladionica u borbi za tržište ocenjuju da su promocije, odnosno bonusi AdmiralBet na samom vrhu.

Da krenemo redom?

Potrudili su se da online registracija bude jednostavna, a nove igrače dočekaće 100%, bonus za dobrodošlicu, ili kako vole da kažu, dupliraju vašu prvu uplatu. Nakon toga možete da odaberete, ali praktično na svakom koraku su pogodnosti za igrače.

Bilo da govorimo o sportskom klađenju, najjačim kvotama i širokoj ponudi, bilo da se radi o velikom izboru kazino igara, uvek možete da računate na razne akcije i promocije koje izbacuju na praktično dnevnom nivou.

AdmiralBet je klađenju dao novu dimenziju, suština je da se drže obećanja da nikada nije dosadno.

Ako se kladite, možete da odete, što se kaže “sa druge stane ogledala”. Ne govorimo samo o tradicionalnim igrama, već i posve neuobičajenim stvarima poput načina na koji će igrač postići gol, ili predviđnjima hoće li pogoditi prečku, stativu ili koliko će puta biti upotrebljen VAR, da li će meč prekinuti magla, što su ponudili na nedavnoj utakmici Zvezde i Milana, evocirajuću fudbalske uspomene iz osamdesetih. Ako neko dobro šutira slobodne udarce, možete da se kladite da će na takav način zatresti mrežu, ako nekome često trepere nervi prilikom penala, njegov promašaj je vaš dobitak. AdmiralBet je tu da vam ponudi da profitirate na poznavanju igre i navika sportista.

I to je samo delić, poput duela fudbalera, sabiranja golova i asistencija najvećih zvezda današnjice, kartona i svih detalja koji prate jedan meč.

Košarkaška ponuda je daleko najbolja u regionu, jer nigde kao u AdmiralBet ne možete da nađete takav raspon igara, ne samo kada su ishodi u pitanju.

Odavno su među onima koji se klade najpopularniji dueli igrača, pogođene trojke, tripl-dablovi u NBA, ili čak “Admiralov tripl-dabl” koji nagrađuje posebna ostvarenje Jokića, Dončića,Lebrona i ostalih superstarova uz ogromne kvote, koje čak i na mali ulog garantuju veliki dobitak.

foto: Promo

Došli su i do zaključka da nije sve u napadu, ima nešto i u odbrani, pa možete da kombinujete defanzivan učinak igrača u Evroligi, poput skokova, ukradenih lopti i blokada. Sve ovo se itekako primilo na našim prostorima, neviđena zabava, mogućnost najneverovatnijih opklada i ogromnih isplata. Kako rekosmo na dnevnom nivou, ovakve i druge ponude pojavljuju se i na njihovom instagram nalogu admiralbet_kladionica koji je veoma brzo dostigao neverovatan broj pratilaca, kombinuje ponude, promocije i sportske informacije.

Verovatno ste čuli da je igrač u AdmiralBet, pogodio 36 ishoda snuker mečeva?! Sa bonusom za neverovatan broj pogođenih parova osvojio preko četiri miliona dinara. To je i dokaz kakva je ponuda, na praktično sve sportove na planeti, bez ove kladionice ne prolazi nijedan sportski događaj.

Živimo u svetu brzih odluka, podeljene pažnje, velike količine informacija, u skladu sa tim “live” klađenje, odnosno predviđanje ishoda utakmica u toku je steklo ogromnu popularnost. Kombinuje poznavanje igre, matematike i brzinu reakcije. Kao prvi na planeti, u AdmiralBet su se odrekli marži na ovaj tip igre, pa sada imaju najveće kvote u istoriji klađenja, Ova svojevrsna berza je izazvala tektonske promene u svetu “lajv” ponude.

Kazino igre su doživele pravi procvat.

Kada su atraktivnost, mogućnost dobitka, bonusi u pitanju, tu AdmiralBet nema premca. Bilo da “letite prvom klasom” popularnim Aviatorom ili da zavirite u mračni svet “Peaky Blindersa”, uz najpopularnije tipa “Book of Ra”, “Book of Spells”, “Wild hot 40”, “Crystal hot 80” i preko 400 drugih igara, dočekaće vas isto, magični svet slika, bilo na najmodernijim aparatima, bilo kod kuće, preko platforme.

Zabava se podrazumeva, bonusi takođe, svakoga dana igrači dobijaju poklone, organizuju se turniri koji su postali jako popularni. Kao u ligama, skupljate bodove, oni najbolji nose spektakularne nagrade. Počela je i “Zlatna groznica” popularni Drops&Wins čiji je fond neverovatnih 2.5 miliona evra.

Postoji i ponuda nedelje, gde vas časte spinovima, zavrtiš o njihovom računu i dobiješ, ili ne, ali uvek imaš novu šansu na “račun kuće”, [to je najvažnije. Bonus je od 20% je predviđen za one koji pate od nesanice, “noćne ptice” na svaku onlajn uplatu dobijaju i pomenuto uvećanje uloga.

foto: Promo

I pogodite šta je najbolje?

To je samo deo onoga što nudi AdmiralBet, bilo da prošetate do uplatnih mesta, bilo na admiralbet.rs onlajn platformi, naći ćete bukvalno sve što poželite, vaše je da odaberete način zabave. I jasno, da budete odgovorni kada je novac u pitanju, to ne zaboravljaju da vam napomenu na svakom koraku odnosno promociji.

Probajte, uverite se, ono što je definicija budućnoti, u AdmiralBet već predstavlja standard u sadašnjosti.

Promo tekst

Kurir