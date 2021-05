Revolucija u nezi kože: K&J brendovi ekskluzivno u dm-u!

Da li ste znali da vam tajna azijske nege nikada nije bila bliža? Ako se pitate kako – reč je o brendovima korejske i japanske kozmetike koji su ekskluzivno dostupni u većini dm drogerija. Neki od najpopularnijih brendova poput Neogen-a, It’S SKIN-a i HADA LABO-a, donose pravu revoluciju kada je reč o nezi kože. U proizvodima dominiraju najrazličitiji neverovatni sastojci poput belih tartufa, ekstrakta kavijara, kvasca i drugi, koji efikasno odgovaraju na učestale probleme kože kao što su: akne, dehidriranost ili znakovi starenja kože.

Ukoliko imate dilemu prilikom izbora između korejske i japanske kozmetike, važno je da znate da obe počivaju na istim principima i osnovama. Suština delovanja je prevencija, te se tako u ovim zemljama neguju i tinejdžerke od 14. godina. Pored toga, svaka Korejka ili Japanka rekla bi vam da u krevet ne odlazi a da nije završila beauty rutinu u barem pet, šest ili više koraka. Ona se najčešće sastoji od čišćenja lica, pilinga, toniranja, seruma i hidratacije, te nanošenja maske za lice.

foto: Promo

It’S SKIN: Biser u nezi kože s netaknutih predela ostrva Madagaskar

It’S SKIN je jedan od najpopularnijih trendseterskih brendova korejske kozmetike. Zaštitna linija ovog brenda je Tiger Cica na bazi ekstrakta biljke Centella asiatica, koja ima brojne pozitivne efekte na zdravlje i lepotu kože, kao što je regenerisanje, ojačavanje zaštitne barijere kože, pružanje elastičnosti. Linija sadrži toner, serum, kremu, flastere za lice, tako da je na vama da osmislite svoje korake u rutini nege.

Za početak nege preporučuju se pene za čišćenje, poput It’S SKIN Have a Egg čiju formulu čini ekstrakt iz ljuske jajeta koji uklanja nečistoće i ostatke šminke. Zatim, kako biste izbrisali tragove umora sa kože, tu je It’S SKIN Have a Orange pena, dok je zeleni čaj u It’S SKIN Green Tea Calming Cleansing Oil zaslužan za umirenje kože i ujednačavanje tena.

Takođe, ponudu ovog brenda čine i It’S SKIN serumi kojima nećete odoleti čim ih vidite. Tako je GF serum za intenzivnu hidrataciju na bazi ginko biljke, SYN-AKE sintetički ekvivalent zmijskom otrovu, a ima ulogu botoksa. Još jedan sjajan anti-age serum je WR, dok je serum za lice sa ekstraktom kvasca YE zaslužan za stimulisanje procesa regeneracije ćelija kože.

NEOGEN: Sofisticirana i multifunkcionalna nega

Korejska kozmetika poznata je kao napredna, s obiljem noviteta i beauty promena. Promene se odnose i na način na koji je moguće uraditi piling. Ovo nam donosi brend NEOGEN, prepoznatljiv po troslojnim jastučićima s dve strane koji kombinuju hemijski i mehanički piling.

Bio-peel gauze pelling green tea su jastučići za primetno čistu, glatku i hidriranu kožu. Za čistu i glatku kožu odgovorni su Bio-peel gauze peeling lemon, dok su za zategnutu kožu zaslužni Bio-peel gauze peeling wine jastučići na bazi fermentisanog vina.

I to nije sve od ovog brenda. Tu su i pene za čišćenje na bazi zelenog čaja, brusnice, borovnice, zatim A-clear soothing pink erase intenzivni dvoslojni pink tretman protiv akni i bubuljica, REAL VITA C serum za lice sa 22 odsto vitamina C za blistav ten, kao i drugi preparati.

foto: Promo

HADA LABO: Japanski brend broj 1

Na bazi hijaluronske kiseline zasnovane su dve linije ovog brenda – zlatna i bela. Zlatna linija sadrži hidratator sa čak pet vrsta hijaluronske kiseline. Formulisan je tako da prodire još dublje u kožu i pruža višeslojnu, intenzivniju hidrataciju. Za postizanje još boljih efekata preporučuje se upotreba gela za umivanje, takođe sa hijaluronskom kiselinom, koji osim što daje vlažnost, uklanja nečistoće, uključujući i šminku. Bela linija sadrži tri tipa hijaluronske kiseline i mogu je koristiti devojke i žene koje imaju više od 20 godina. Znatno će odložiti nastanak prvih bora i dati koži blistav i zdrav izgled.

Crvena linija je anti-age linija namenjena koži koja se bori sa prvim znacima starenja. Doprineće umanjenju vidljivosti finih linija, zagladiti kožu, usporiti pojavu novih bora i povećati elastičnost. Pored Super HA sadrži i Retinol i Kolagen. Retinol, kao forma vitamina A, stimuliše proces regeneracije kože a kolagen, čiji nivo takođe prirodno opada s godinama, vraća elastičnost i jača kožu.

Ovaj širok izbor ekskluzivnih proizvoda u dm drogerijama pruža vam mogućnost da osmislite svoju idealnu svakodnevnu beauty rutinu i da se prepustite svim njenim čarima. Sastavite svoju listu za kupovinu i svratite do najbliže dm drogerije u kojoj će vas do kraja meseca čekati sniženje i do 40 odsto na više od 200 proizvoda azijske nege.

Promo tekst