FANTASTIČNA ISPOVEST: Otkrila sam šta u maju ne raste već vrtoglavo PADA - a uz to pomaže da se super osećaš!

Maj je mesec bujanja prirode, sunca, živopisnih boja, toplih večeri. Zajedno sa temperaturom raste i sve u prirodi oko nas… Ipak, postoji jedna stvar koja je pala: CENE najpopularnijih proizvoda koje obožavate u Top Shop akciji May days!

Potraga za boljim životom

Konačno, prelomila sam i rešila da napravim veliko spremanje. Znate ono pravo VELIKO SPREMANJE u kući i u životu. Pored svih ograničenja, nedovoljno vremena i premalo novca postala sam očajna. Naravno, krenula sam od pretrage po netu za “boljim životom” i došla do sjajnog otkrića! Ne treba ni puno vremena, a ni puno novca da se sve dovede u red !

Sniženja STVARNO mogu da usreće!

Nisam od onih osoba koje kupuju da bi se utešile, pregrmele krize ili se hvalile krpicama. Zato nisam ni upadala u takve zamke. Želela sam samo da se dobro osećam u prostoru u kom provodim najopuštenije vreme u danu. Da, želim samo da mi je udobno, lepo i opuštajuće.

foto: Promo

Ukusno, zdravo, povoljno - Delimano

Pri tom, setih se – Maj mesec je i vreme je za super klopu i super liniju. Tako sam krenula od kuhinje… Postoji li način da ukusno stvarno bude i zdravo? O da!

Naišla sam na odlične May Days popuste na Delimano. Kuhinjski robot, Air Fryer fritezu bez ulja, kao i na (dugo čekani popust) crni Nutribullet, koji se tako savršeno uklapa u moju kuhinju… baš kao i smutiji u moj novi život. Htela sam da promenim način ishrane, a iznad svega da ne trošim dragoceno vreme na kuvanje. Shvatila sam da postoji način, i znate šta - uopšte nije skup!

Spremanje, čišćenje, ribanje… ko ovo voli?

“Šetajući” po internetu, naišla sam i na super brend za čišćenje- Rovus. Znala sam da imaju onaj Spray Mop brisko za podove sa raspršivačem, ali pronašla sam i ručni usisivač Storm Vac V2, koji je sada UPOLA CENE, Victor usisivač koji i usisava i izduvava vazduh (sve u jednom), bežične pegle na paru i mnoge druge aparate po sniženoj ceni. Svi oni skraćuju vreme čišćenja, a kada sam baš dobro raspoložena – spremanje postaje i zabavno!

Najvažnija životna odluka: Spavaj više!

Ima li neko da ovo ne želi, ponekad… uvek? Da, najviše od svega, veliko spremanje svog života želela sam da počnem od mog malog hrama – spavaće sobe. Da promenim krevet, zavese, ormare? Čemu?! Želim samo red i kvalitetan odmor. Vreme je zapravo za novi jastuk, jorgan, prekrivač i slične sitnice (koje život znače!)

I reći ću vam samo jedno – DORMEO! Samo do 20. maja, jastuci, jorgani i još mnogo toga, dostupni su uz neverovatne May Days popuste do čak 50%. Ne propustite ovu super ponudu - ja se nisam pokajala, nećete ni vi!

Top forma za ovo leto?

I još nešto, nisam odolela. Popust od čak 67% na Wonder Core spravu za vežbanje (sada je samo 3.999 dinara i iskreno, to sam čekala od kada sam je zimus prvi put videla). Ne bih previše da se hvalim, reći ću vam samo – sve drugarice su počele da primećuju promenu J.

Odličan način da se osećate bolje u svakom smislu

Zato vam svima od srca preporučujem da pogledate celu May Days ponudu sa popustima do čak 50% na Top Shop.rs, a samo još danas do ponoći imate i dodatnih 10% popusta na 6 TOP proizvoda, kao i BESPLATNU DOSTAVU na sve! Ili, jednostavno prošetajte do najbliže Top Shop prodavnice i ugodite sebi!