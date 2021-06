Virgin Galactic: аkcije kompanije snažno rastu dok kompanija vodi čovečanstvo tamo gde još gotovo niko nije otišao

Iako je putovanje kroz svemir, kako se navodi u jednoj popularnoj naučnofantastičnoj seriji, poslednja granica, sada to postaje realnost zahvaljujući kompaniji Virgin Galactic. Osnovao ju je milijarder Ričard Brenson sa ciljem da razvije i ponudi mogućnost svemirskog turizma onima koji su dovoljno hrabri i bogati da mogu sebi to da priušte. Karta će koštati oko 250.000 dolara za 90-ominutni let čija je brzina tri puta veća od brzine zvuka.

Dana 22. maja, lansiran je raketni avion Spaceship 2 sa dva člana posade, koji se uspešno kretao orbitom iznad zemlje i potom sleteo bez ikakvih problema. Dalekovidi investitori koji ne prezaju da preuzmu rizik, jako su se zainteresovali za mogućnosti i perspektive ove kompanije. Samo tokom protekle sedmice, akcije su porasle za skoro 50%, dok je prošle godine ostvaren rast od 84%. Kompanija očekuje da će ostvarivati prihod od 1 milijarde dolara godišnje, a komercijalni letovi planirani su za početak 2022. godine. Odobrenje se takođe očekuje od regulatorne agencije SAD zadužene za civilni aero-saobraćaj.

KapitalRS je za sve koji su zainteresovani da nauče kako da trguju cenom akcija ove kompanije putem interneta (takozvani finansijski ugovor za razliku, engl. CFD) ili žele da prošire svoja saznanja, pripremio besplatni vodič “Kako trgovati cenom akcija kompanije Virgin Galactic”. Vodič je prilagođen svim nivoima znanja i možete ga preuzeti putem linka ispod.

Oko 600 ljudi je već rezervisalo kartu uz hiljade na listi čekanja.

U međuvremenu je izvršni direktor Majkl Kolglazier najavio da će, nakon uspešnog probnog leta, sledeća dva probna leta obaviti sa punom posadom, i to ovog leta. Osnivač kompanije Ričard Brenson, biće deo posade na jednom od narednih letova i to će zasigurno privući još veće interesovanje investitora i pažnju svetske javnosti. Analitičari navode da nebo nije granica za ovu kompaniju koja tvrdi da će se potruditi da cena karte za let u svemir bude prilično pristupačna za imućnije ljude, tako da bi i obični ljudi mogli jednog dana da putuju u orbitu. Dok se to ne desi, ostaje nam da sačekamo i vidimo hoće li Virgin Galactic uspeti da odvede čovečanstvo tamo gde, osim nekolicine astronauta, niko ranije nije dospeo.

