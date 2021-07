Nakon dve godine danas počinje EXIT!

Velika proslava 20. godišnjice EXIT festivala konačno počinje večeras! Nakon jednog leta pauze, festivalske kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi spremne su da prime brojne posetioce, koji već nekoliko dana pristižu u Novi Sad. Dugih 15 meseci tišine i neizvesnosti su iza nas. Sudbina je napravila da danas, kao i pre 20 godina, održavanje EXIT festivala bude simbol povratka nekog normalnijeg života.

Zamena vaučera za narukvice već nekoliko dana traje na punktovima pred Tvrđavom (danas od 10:00 do 03:00, a narednih dana od 14:00 do 03:00), i na Trgu Slobode (danas do ponoći), kao i na Novosadskom sajmu (od 10:00 do 18:00 svaki dan do nedelje), gde se ujedno obavlja i testiranje. Zahvaljujući temeljnoj organizaciji i brzim procesima elektronske provere kodova na Digitalnim zelenim sertifikatima i anitgenskim testovima, proteklih dana ni na jednom mestu nije bilo zastoja.

Prvog dana medicinsko osoblje Doma zdravlja Novi Sad na Novosadskom Sajmu obavilo je 4.120 antigenskih testova, i nijednom posetiocu nije utvrđeno prisustvo virusa. Večeras se na festivalskim ulazima očekuju velike gužve, pa EXIT još jednom apeluje na sve da svoju zamenu obave čim pre, već od jutarnjih sati, kako bi brže ušli na festival i uživali u nastupima headlinera prvog dana. Program prve večeri velike Exitove proslave predvode DJ Snake, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Roni Size, Senidah, Hladno pivo i Buč Kesidi.

Program prvog dana

U četvrtak 30 minuta posle ponoći na Glavnoj bini počeće Ceremonija otvaranja EXIT festivala, pod nazivom „Lets Celebrate Life“. Uz performans, plesače, specijalne goste i neočekivane scenske i vizuelne sadržaje i zvanično će početi četvorodnevna proslava dve decenije dvostrukog evropskog festivalskog šampiona.

Prvi dan Glavne bine otvoriće u 20:00 Nemi Pesnik, u 21:00 sledi Senidah, u 22:00 Buč Kesidi, a u 23:15 Hladno pivo. DJ Snake će svoje hitove na Tvrđavi doneti od 1:00, dok će veliki Roni Size praćen MC Dynamiteom započeti svojevrsni omaž prvim izdanjima Exita od 2:30. Program prve večeri na Main stage-u zaključiće Koven nastupom od 4:00.

Obližnja mts Dance Arena, na krilima moćnog novog razglasa Meyer Sound LEO dočekaće fantastičan niz izvođača, od kojih će oni prvi, Lag u b2b setu sa Insolate početi u 21:00. Ilija Djoković na programu je od 23:00, Tijana T od 00:30, a vreme od 02:00 do 06:00 zauzeće dve DJ-ice i producentkinje sa samog vrha svetske techno scene – Amelie Lens i Charlotte de Witte. Dvojac Dax J & Kobosil privešće kraju prvi dan na Areni u ranim jutarnjim satima.

Na omiljenoj Fusion bini zasviraće Fran Palermo, čućemo i Marka Louisa, Helem Nejse, Sajsi MC i Vojka, dok će program otvoriti nadolazeće snage i pobednik konkursa Play@EXIT Norveška šuma, zatim Šajzerbiterlemon i Instant Karma. Baza alternativne elektronike, Novi Sad bina, počeće jako nastupima Agents Of Time, Patricea Baumela, Eelke Klein, Bokeeja i talentovane mlade Lanne. Gang Beats powered by Noizz bina doneće na Tvrđavu čvrstu trep žurku koju predvode z++ i Numero. Kompletna satnica svih 15 Exitovih bina dostupna je na zvaničnim stranicama festivala.

Zvanične procedure za ulazak na festival

EXIT je na svom sajtu objavio zvanične procedure za ulazak posetilaca na ovogodišnje izdanje festivala. Ulaz na Tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali Kovid-19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test. EXIT je za kupce ulaznica obezbedio besplatne brze testove na Novosadskom sajmu sve do nedelje 11. jula, dok će oni koji ulaze s pozivnicama te testove moći da urade u laboratorijima Aqualaba i Jugolaba širom Srbije, kao i Medlaba i Biotesta u Novom Sadu, sa kojima je EXIT dogovorio saradnju i beneficirane cene samo za posetioce festivala. „Safe Events Serbia“ bezbednosni protokol u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima, učiniće letnje festivale u Srbiji najbezbednijim okupljanjima u zemlji, daleko sigurnijim od raznih proslava, tržnih centara, kafića i drugih mesta okupljanja na kojima ne važe ovakva pravila.

Plaćanje bez gotovine festivalskom karticom!

Kartica za plaćanje je zvanično i jedino sredstvo plaćanja za kupovinu pića, hrane i ostalih proizvoda na EXIT festivalu. Pri kupovini, dovoljno je prisloniti karticu na obeleženo mesto na aparatu, i iznos pića, hrane ili suvenira će automatski biti umanjen sa kartice. Kartica za plaćanje biće dostupna na svim uplatnim (top-up) mestima na festivalu i u kampu (samo za posetioce koji borave u kampu). Prilikom uzimanja kartice, potrebno je uplatiti depozit u iznosu od 125 dinara, koji će biti vraćen prilikom refundacije novca na završetku festivala. Ukoliko se festivalska kartica za plaćanje dopuni Visa platnom karticom na top-up mestima na festivalu, automatski se stiče pravo na 7,5 odsto popusta na plaćanje pića na festival. Povrat nepotrošenih sredstva moguć je u svakom trenutku na blagajnama koje su zadužene za to i označene sa “refundacija / refund”.

Kompleti rasprodati, u prodaji samo jednodnevne ulaznice

Kompleti ulaznica za EXIT festival su rasprodati. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica za EXIT festival 2021. po cenama od 2.990 dinara za četvrtak, 3.990 dinara za petak, 4.490 dinara za subotu, 3.490 dinara za nedelju nalazi se u prodaji putem zvanične stranice festivala i prodajne mreže Gigs Tix. Za sve posetioce van Novog Sada, EXIT je obezbedio odgovarajući broj jednodnevnih ulaznica koje će se prodavati na festivalskim ulazima.

