Crna Gora ipak najtraženija destinacija! Hoteli 4* i 5* od 309€ za 7 polupansiona

Crna Gora nikad nije bila posećenija nego ovog leta. Biramo za vas hotele po HIT cenama sa polascima od 28. avgusta.

U Boki Kotorskoj se nalaze mesta za svačiji ukus i džep. Koje god mesto da izaberete pronalazite neke zanimljivosti i prirodne lepote. Kada je reč o hotelskom smeštaju, agencija “Travelland” ih ima u svojoj ponudi širom zaliva.

Sa sopstvenom plažom i pogledom na Bokokotorski zaliv od kojeg zastaje dah, hotel DELFIN BIJELA 4* predstavlja odličan izbor za odmor. Moderno opremljene i komforne sobe, bazen i salon lepote, kao i mini klub za najmlađe, učiniće boravak izuzetno prijatnim. Nalazi se u mirnom, ribarskom mestu Bijela (opština Herceg Novi), pored mora i sopstvene plaže. Plaža je šljunkovita i betonska i nalazi se ispred samog hotela. Za goste hotela plažni mobilijar je uključen u cenu. Usluga je polupansionska, a najniža cena u sezoni je 309 evra za 7 noćenja, tj 439 evra za 10 noćenja.

Potpuno novi hotel Iberostar Seletion Kumbor 5* se nalazi u mestu Kumbor, na udaljenosti 9 km od Kule sa satom u Herceg Novom. U ponudi ima privatnu plažu, nepušačke sobe i besplatan WiFi. Ovaj hotel sa 5 zvezdica poseduje i sezonski bazen na otvorenom. Welnes zona uključuje hidromasažnu kadu, saunu, fintes centar i bazen u zatvorenom. Slobodnhz mesta takođe ima od 28.8. po najnižoj ceni od 389 evra za boravak na 7 noći.

Ukoliko poželite All inclusive uslugu, naći ćete je u hotelu IBEROSTAR BELLEVUE 4* u Bečićima. Iberostar Bellevue je deo poznatog svetskog hotelskog lanca Iberostar, koji zadovoljava sve kriterijume savršenog odmora kako porodica sa decom, tako i za parove ili one koji žele sami da uživaju u svim sadržajima sigurno najboljeg hotela u Crnoj Gori koji pruža uslugu all inclusive. Možete rezervisati svoja mesta već od 30.08. po najnižoj ceni do kraja sezone od 459 evra za 7 noći, tj od 669 evra za 10 noći. Ostali polasci sa boravkom na 7 i 10 noćenja su: 4, 9, 11, 14, 18, 19, 25. septembar.

Detaljnije o svim hotelima u Crnoj Gori se možete raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10 do 17 časova. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

