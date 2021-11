Koji su najvažniji praznici i kako se slave? PITAMO GOSTE DESETKE DANAS U 18 ČASOVA!

Stigli smo do onog perioda godine kada polako počinjemo da odbrojavamo do njenog kraja. Ove subote autorski tim "Desetke" spremio je jednu posebnu prazničnu emisiju. Pored toga što je hladan i obično snežan, sam kraj godine je pun praznične euforije, vreme ozbiljne potrošačke groznice, sezona je slava i na sve to dolaze planovi za doček Nove godine, od koje uvek želimo da bude bolja.

Danas uz "Desetku" govorimo o deset najvažnijih praznika, posebnih proslava i načinima na koje ih Srbi slave. Komentatori ove teme su: Goran Čomor, tv novinar i voditelj, Lidija Manić, tv lice i Jasmina Stefanović, novinarka. "Desetka" se emituje na Kurir televizije danas sa početkom u 18 sati.