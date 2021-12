NAJBOLJA HRANA ČEKA VAS NA STAROGRADSKOJ ZIMI: Ali to nije sve! Imamo još nekoliko sjajnih iznenađenja

Na Starogradskoj zimi čekaju vas sjajan provod za sve generacije, najlepša zabava za mališane i najbolja klopa za sve one istančanog ukusa.

Ako ijedno mesto u gradu oslikava pravu novogodišnju atmosferu i svu lepotu praznika, to je ove zime definitivno Starogradska zima. Od fenomenalnog muzičkog programa, preko kreativnih radionica, pa sve do fantastičnog programa za najmlađe i gastro užitaka koji će zadovoljiti i one najizbirljivije, posetioci su još jednom mogli da uživaju na mestu koje spaja ljude i stvara najlepše uspomene.

foto: Promo

Mališane svakog dana čeka druženje sa Deda Mrazom i njegovom pomoćnicom, vilama, ali i omiljenim Dizni junacima, a na repertoaru su se našle i divne predstave koje su tu da nasmeju i velike i male i dočaraju pravi novogodišnji duh. Muzej primenjene umetnosti mesto je gde se održavaju različite kreativne i edukativne radionice za sve generacije i koje najmlađi baš vole - u njemu crtaju, slikaju, druže se i razvijaju nove veštine. I muzika je, naravno, uvek tu, jer uz nju se najbolje mašta!

foto: Promo

Mislili smo i na ona starije, te su tako tu i radionice i za one malo veće, poput izrade eteričnih parfema koja će vas, verujemo, zaista oduševiti. Da sve bude posebno veselo pobrinuo se i Naxi radio sa najlepšim hitovima, ali i bogat muzički program, nevezano da li volite jazz, pop ili dobre strare hitove 80-ih.

I naposletku, praznici su nezamislivi bez dobre hrane i pića, a ove godine na Starogradskoj zimi čeka vas deset gastro kućica najboljih restorana Beograda, kao i specijalni zimski bar u kom će svako moći da uživa u svom omiljenom napitku.

U nastavku vam otkrivamo kakvi specijaliteti vas čekaju u Parku vojvode Vuka, i verujemo da nećete odoleti, a da se nakon toga odmah ne uputite na najbolje mesto u gradu.

CEE CEE Krofnice

foto: Promo

Miris naših krofnica daleko se čuje! Iako je važila sa dečiju poslasticu, mini krofna postala je omiljeni dezert za sve generacije. Specifičnost naših krofnica je u testu koje se topli u ustima! Dodatak krema po želji od vanile čokolade do šumskog voća i naravno nezaobilazne MRVICE. Šarene ili čokolade za savršen izgled, ali i ukus. Poželite samo jednu krofnicu? Nemoguće. Poješćete celu kutiju u sekundi! Cee cee cee!

ČIK PROBAJ

foto: Promo

Pitate se kakva je to velika konzerva ispred Parka Vojvode Vuka? Čik probaj pokretna gastro prikolica! Unutra imamo sve: burgeri, palačinke, hot dog… Za svakog ko nije siguran šta da jede, najbolje da proba sve! Master šef Raša Vlačić i njegov tim spremaju klopu za vas i druženje i slikanje ispred našeg food trucka je MUST ove zime!

NJEGOŠ PALAČINKA

foto: Promo

Za one koji nemaju inspiraciju, tu je Njegoševa palačinka! Čarolija ukusa u jednom slatkišu za sve one koji su slatkorečivi ali i vole da uživaju u slatkišima! Ipak uvek smo spremni za inzenađenja: Tu je i slana palačinka za one koji vole da pojedu slatko pa slano - šunka, pavlaka, kačkavljaj… mmm, ima li šta ukusnije. Nakon toga, eurokrem, plazma, banana... omiljena kombinacija vraća nas u detinjstvo. Prva smo kućića na Starogradskoj zimi i željno iščekujemo da probate našu najukusniju palačinku.

INBOX KITCHEN - Hummus Express

foto: Promo

Ako ste spremni za promenu izvan stadardnih ukusa, tu je za vas libanska kuhinja. Šarena kućića u srcu food kornera nudi vam zdrave i ukusne obroke! Pored Humuss boxa tu su i omiljeni falafeli, pileće i goveđe šavarme. Probajte naše začine, osetite duh libanskih masjtora kuhinje!

PIVO I KOBAJE

U našem meniju trudimo se da negujemo duh nemačke pivnice uz ukusne kobasice i dobro pivo. Kobaje i pivo uvek asociraju na rok, na festival, na brzu klopu s nogu u kojoj uživate i dobro se provodite. Procija za svačiji ukus i stomak, a izbor piva zadovoljiće i najizbirljivije. Naše domaće kraft pivo Pikova dama neće vas ostaviti ravnodušnim! Uz pivce ide i kobaja sa sirom, a sigurni smo da ćete se vratiti po još. Dođite da se družimo ispred naše kućice, da uživamo u stvarima koje volimo i grejemo se uz ove lepe zimske dane.

Ž BURGER

foto: Promo

Dobro poznati brend burgera koji je omiljena klopa za društvo. Nastao kao proizvod maratonskih priprema klope za ekipu sa željom da što više ljudi proba naše burgere. Burger se pojede za trenutak, a prepričava se danima. Od A do Ž, nudimo ukuse koji "kidaju". Za Starogradsku zimu spremili smo novog ortaka za ekipu - EL TORO! El Toro je besan, ljut i.. moramo priznati NEODOLJIVO SLASAN! Čekamo vas na Palasu.

PEĆINA KOKICE

foto: Promo

Kokice sa prezimenom. Više od 30 godina obraduju ljude svih uzrasta. Mala ili velika kesica kokica tu je da nas razonodi, utoli glad ali i u svakom trenutku obraduje svojim mirisom zdravog kukuruza.

KRIS BOMBONE

foto: Promo

Najšarenija kućica ostavlja bez teksta ne samo decu već i roditelje! Ukusne lizalice, šarene bombone, jabuke u šećeru… Bilo da ih jedete na našem festivalu, ponestee za Novogodišnji poklon, niko ne može odoleti bar jednom šarenom štapiću!

Ono što treba da znate je da će gastro kućice tokom praznika, odnosno 30. i 31. decembra, kao i 1. januara raditi od 15 do 22 časa, a vikendom od 11 do 23 časa.

A dok se sladite omiljenim poslasticama ili uživate u gasto specijalitetima najboljih restorana u gradu, ne zaboravite ni na foto konkurs sa temom "Starogradska zima iz Mondo ugla". Ukoliko želite da pored popunjavanja foto albuma osvojite i vredne nagrade koje će vam zauvek čuvati uspomene, potrebno je da napravite što originalniju fotografiju. Neka vaš objektiv pokaže čarliju iz Parka kod Vojvode Vuka, nauzbudljivije trenutke, nezaboravne momente iz programa sa najmlađima ili pak posebne dekorativne eksponate poput omiljenog fiće..

Sve što je potrebno jeste da pristupite kategoriji pod nazivom “Starogradska zima” u okviru Mondo aplikacije koju možete instalirati OVDE.

To će vas odvesti direktno na formular za prijavu, čime ste započeli učešće u osvajanju jedne od sjajnih i vrednih nagrada! Dobitnici ovog foto konkursa biće proglašeni 23. januara, a nagrade su sledeće:

1. mesto: Televizor 50" (127 cm)

2. mesto: Ski pass Skijališta Srbija za jednu odraslu osobu za 7 dana po izboru dobitnika u skijalištima Kopaonik, Stara planina ili Tornik, koja se može iskoristiti u sezoni 2021/22.

3. mesto: De Pante Socks box

Dobitnici će biti proglašeni 23. januara putem objave na Mondo portalu, kao i putem i-mejl adrese samog učesnika. Učešće na Konkursu je besplatno i u njemu mogu učestvovati svi posetioci Mondo aplikacije koji dostave svoju fotografiju i prihvate pravila Konkursa.

Program "Starogradska zima" organizuje Gradska opština Stari grad, Grad Beograd, Beokom servis, a medijski partneri su Mondo i Adria Media magazini.

Partneri projekta Starogradska zima su Coca - Cola, Heineken, Telekom Srbija, Huawei, Skijališta Srbija, Mondelez i Frikom.

Sve novosti na dnevnom nivou možete pratiti na Instagram stranici Starogradska zima.