Kako korisnik bira omiljeni TV sadržaj?

Savremena istraživanja pokazuju da se savremenom čoveku dnevno servira nekoliko hiljada informacija. U tom grotlu informacija, mnoštvo je podataka koje su čoveku nebitne. S tim u vezi, nameće se jedno važno pitanje: Kako razdvojiti bitno od nebitnog i izabrati vrednosti po sopstvenoj meri i ličnom nahođenju?

Recimo to ovako – da li biste voleli da, nakon napornog radnog dana, dođete kući i u moru TV sadržaja, sami izaberete sadržaj koji vam najviše odgovara? Drugim rečima, da ne zavisite od TV stanice već da sami odlučujete i pravite izbor šta ćete gledati? Da personalizujete sadržaj po sopstvenim željama i potrebama, da upravljate vašim daljinskim upravljačem u pravom smislu te reči? Zvuči dobro?

Kada je Hipernet, pre nekog vremena, predstavljen na tržištu fiksnog interneta i distribucije TV sadržaja, sasvim je sigurno imao u vidu prethodno navedene stvari. Jer Hipernet paket – kompletan portfolio fiksnih usluga za domaćinstva u Srbiji, koji obuhvata optički internet, digitalnu TV uslugu i fiksnu telefoniju – ne samo da je na domaće tržište doneo nešto potpuno novo u tehničkom smislu, već i u smislu odnosa i komunikacije između klijenta i provajdera.

Zahvaljujući mnogobrojnim povratnim informacijama od samih korisnika, Hipernet je za ovo kratko vreme uspeo dodatno da podigne tehnički kvalitet svojih usluga. Tako je, primera radi, nova, ažurirana TV aplikacija značajno podigla kvalitet slike u odnosu na prvobitnu, testnu verziju. Takođe, sada je tu i veći broj TV kanala, a ukupan broj HD kanala je povećan za dodatnih 16. Reč je o značajnom napretku, posebno kada se uzme u obzir kratko vreme od nastanka Hiperneta.

U Telenoru kažu da se ne zaustavljaju na ovome, već da korisnici mogu očekivati dodatna unapređenja na polju interfejsa, ali i drugih funkcionalnosti.

Da podsetimo, Hipernet usluga dostupna je domaćinstvima u vidu:

Hipernet Trio (optički internet, digitalna TV i fiksna telefonija),

Hipernet Duo (optički internet i digitalna TV),

Hipernet + (optički internet i fiksna telefonija).

Korisnicima je dostupan i Hipernet optički internet kao pojedinačna usluga.

foto: Promo

Svi tarifni planovi dostupni su u M i L varijanti, sa brzinama interneta koje idu do 150/75 Mbps, odnosno do 250/125 Mbps, i do 500/250 Mbps za Telenor mobilne korisnike.

Hipernet je krenuo sa radom sredinom novembra prošle godine, a sve informacije o uslugama možete dobiti pozivom na broj 0639000.

Promo tekst