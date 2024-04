PRAVILNA NEGA BEBA DOPRINOSI JAČANJU IMUNOG SISTEMA: Negovanje beba zahteva posebnu pažnju

Ako ste se nedavno ostvarili kao roditelj, onda sigurno imate brojne brige, što je potpuno i normalno. Negovanje beba zahteva posebnu pažnju, pa se roditelji mogu naći u velikom srahu da nenamerno naškode bebinom zdravlju. Neretko se povećava i stres usled neznanja i prevelikog broja različitih informacija jer jedno može tvrditi vaša majka, drugo vaša svekrva, dok savremena psihologija i nauka nude treće rešenje.

Svaki roditelj prošao je ovakve brige, i baš svi su imali bezbroj pitanja i nedoumica, pa je potpuno normalno da i vi to osećate. Nemojte misliti da ste neuspešani, jer svaki novi roditelj ima ista pitanja - Kako odabrati odgovarajući krevetac za bebe? Koliko mogu biti opasne alergije kod beba i kako da ih prepoznam? Posle koliko vremena smem da izvedem bebu u prirodu i da li je potrebno da mažemo kreme za sunčanje?

Krevetac za bebe, mesto gde se rađaju snovi

Razvoj imunološkog sistema kod beba je složen proces, koji se odvija tokom prvih nekoliko godina života. San je jedan od ključnih faktora za pravilno sazrevanje imunog sistema, a kod beba i male dece on je posebno važan. Na san mogu uticati brojni faktori, od kojih je jedan i krevetac za bebe. Kvalitetan krevetac pruža bebi miran i udoban san, što je od izuzetne važnosti za razvoj organizma. Isto tako, udoban krevetac uticaće na pravilan razvitak kičme i glave. Važno je da krevetac za bebe bude bezbedan, kako beba ne bi ispala i povredila se, te se u prvim godinama života preporučuju krevetići sa ogradicama. Preporučljivo je da i sam dušek bude udoban i od prirodnih materijala. Jorgani i jastuci od perja nisu najbolji izbor, jer mogu izazvati ozbiljne alergije kod beba. Preporučuju se dušeci od memorijske pene ili sličnih anti-alergijskih materijala koji neće dodatno skupljati prašinu i grinje.

Alergije kod beba - rano otkrivanje i prevencija

Pojava alergije prirodan je odgovor na razne agense iz okoline. Organizam reaguje i time se brani od onoga što prepoznaje kao štetno za njega. U poslednje vreme se često javljaju nutritivne alergije kod beba a bebe mogu biti osetljive i na prašinu, dlake, perje. Već smo napomenuli koliko je važno da sama posteljina i dušeci budu izraćeni od anti-alergijskih materijala, a uvek je dobra opcija kada u njima ima i aloe vere. Ekstrakt ove biljke povoljno utiče na organizam, kožu, te pročišćva disajne puteve. Alergije kod beba svakako mogu biti različite, a neke od najčešćih reakcija su osip, crvenilo, curenje nosa ili svrab očiju, dok u težim slučajevima može doći i do gušenja. Svakako, prve simptome ne treba zanemariti, ali ne treba ni paničiti! Pažljivo birajte zdravu ishranu, nemojte koristiti jake omekšivače, a preporučuju se i nežne kupke. Naravno, higijena i redovno menjanje pelena se podrazumeva, jer i to može dovesti do infekcija. Ipak, ukoliko primetite ozbiljnije alergijske promene kod svog deteta obavezno se obratite pedijatru, a on će vas posavetovati najbolje te uputiti na dodatne analize.

Priroda i sunce - kako zaštiti bebu

Mladi roditelji često se pitaju kada je pravo vreme za odlazak u prirodu, i kako da zaštite bebinu kožu. I sami smo svesni koliko UV zraci mogu biti opasni, a česta oštećenja kože, mogu u kasnijem životu dovesti do brojnih oboljenja. Sunce takođe može izazvati alergije kod bebe i oštećenje nežne bebibe kože. Ipak, to svakako ne znači da ne smemo kročiti napolje. Kao i kod svega ostalog bitna je prevencija i pridržavanje bazičnih pravila. Svoju bebu slobodno izvodite u prirodu, ali gledajte da to ne bude u trenucima dana kada je sunce najjače i obavezno koristite kremu za sunčanje. Kod male dece se svakako preporučuju kreme za sunčanje blage teksture, koje nisu prezasićene raznim drugim preparatima, ali svakako one sa najvećim SPF faktorom. Dečija koža je posebo osetljiva, pa kremu za sunčanje uvek treba da imate u torbi, posebno tokom letnjeg perioda.

Dakle, kao što kažu - prevencija je pola zdravlja, a sad znate na šta treba posebno opratiti pažnju kada je u pitanju nega beba. Nadamo se da su vas ovi saveti makar malo rasteretili, te da ćete sada opuštenije uživati sa svojom bebom.

