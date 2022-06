WOMBA Showcase powered by MOST – Nove Balkan World Music zvezde na Exitovoj Pachamama bini

Eklektični zvuci muzike Balkana na ovogodišnjem EXIT festivalu, od 7. do 10. jula, čuće se sa nove, veće lokacije magične Pachamama bine, u okviru jedinstvene World Music Balkans (WOMBA) platforme i showcase-a. Njih donose zvezde u usponu iz regiona, među kojima su Divanhana, Naked, Perija, Lenhart Tapes, Shkodra Elektronike, Oratnitza, E.U.E.R.P.I., The Flying Nomads, Dina e Mel i Almir Mešković & Daniel Lazar Duo.

Ovogodišnje izdanje EXIT festivala predstavlja novu platformu, World Music Balkans (WOMBA), u okviru projekta „Most – The Bridge for Balkan Music“, koji je podržao Program Kreativna Evropa. EXIT fondacija je, uz Hangvető, Piranha Arts (zvanični organizator WOMEX – World Music EXPO), Songlines (vodeći svetski World Music mediji) i šest drugih partnera iz Evrope, važan partner muzičkog projekta MOST. Misija mreže MOST jeste da podstakne muzičko tržište Balkana povezivanjem i podrškom aktera World Music scene, umetnika, menadžera, festivala i institucija. MOST gradi mostove koji povezuju Balkan i globalno muzičko tržište, kroz stvaranje konekcija, iskustava i razmena (www.mostmusic.eu).

Izvođače i učesnike premijernog WOMBA Showcase-a, koji će ove godine biti predstavljen na EXIT festivalu, čine zvezde i talenti u usponu u selekciji žirija Muzičkog projekta MOST. WOMBA Showcase takođe je podržavaju Fondacija „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“ u okviru programskog luka „Tvrđava mira“ i Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada.

Balkansko poluostrvo, kao kolevka civilizacije sa brojnim praistorijskim kulturama na drevnom toku Dunava, poput fascinante Vinčanske kulture, preko kulture antičke Grčke, zatim Vizantije, srednjevekovnih kultura slovenskih i drugih balkanskih naroda i kulturnih uticaja brojnih stranih osvajača kroz vekove, formiralo je autentičan „balkanski“ zvuk kao svojevrsnu multikulturalnu fuziju svih ovih slojeva uticaja kroz vreme. Poklonici World Music žanra širom Evrope i sveta sve više prepoznaju koliko je bogata, raznovrsna i autentična balkanska tradicionalna muzika, koja u kombinaciji sa drugim muzičkim pravcima i modernom produkcijom donosi novi kvalitet svetskoj muzičkoj sceni.

EXIT fondacija koja, između ostalog, već godinama promoviše srpsku i balkansku kreativnost i povezivanje naroda Balkana, smatra da je ovo početak ozbiljnog proboja balkanske muzike u svet. Uz pomoć MOST projekta, EXIT fondacija dovodi i desetine muzičkih profesionalaca, medija i organizatora događaja iz Evrope i sveta, kako bi na WOMBA showcase mogli direktno da ugovore nastupe balkanskim muzičarima širom Evrope i sveta.

Sarajevski sevdah bend Divanhana stvara urbanu tradicionalnu muziku. Iza sebe imaju četiri studijska i jedan live album, preko 300 koncerata održanih širom sveta i bezbroj radionica za mlade muzičare, kao i dokumentarac o „Zukva“ turneji iz 2018. godine.

Koreni srpskog sastava Naked izgrađeni su na komplikovanoj istoriji nekadašnje Jugoslavije, a grupa danas stvara i svira „veselu muziku o tuzi“ i sa nepokolebljivom iskrenošću i optimizmom, ogoljenog srca i duše, šalje poruke o slobodi, nadi i ljubavi. Uz podršku projekta MOST, Naked su 2021. godine nastupili na WOMEX-u, najvećem globalnom World Music showcase-u.

Makedonska Perija donosi fuziju jezika, dijalekata i muzičkih uticaja, sa modernim i istorijskim temama i ciljem da podele ideju jednakosti između različitih nacionalnosti i etničkih grupa u regionu. U svojoj muzici spajaju tradicionalne melodije područja u kom žive, bliskoistočni Maqam i severnoafričke stilove, ali i bluz, post-pank i džez.

Lenhart Tapes, umetnik iz Srbije, svoju muziku zasniva na manipulisanim semplovima snimaka „sa terena“, usklađenim sa etno muzikom, uz izvođenje majstorskih folk vokala poput Svetlane Spajić, Tijane Stanković i Mirjane Raić.

Albanski duo Shkodra Elektronike donosi eklektičnu elektronsku reinterpretaciju tradicionalne muzike svog rodnog grada – Skadra. Iz Bugarske stižu šestočlani sastav Oratnitza, predstavnici njima svojstvenog „ethnobass“ zvuka, Mirian Kolev donosi ambijentalni gitarski drone projekat E.U.E.R.P.I., dok će duo The Flying Nomads pokazati u praksi svoje uverenje da je kroz muziku moguće dotaći dušu slušaoca.

Hrvatski dvojac Dina e Mel istražuje i izvodi melos manjina, briše geografske granice i objedinjuje muzičke elemente na neočekivane načine. Još jedan duo, koji čine Almir Mešković iz Bosne i Hercegovine i Daniel Lazar iz Srbije, kombinuje skandinavski folk sa balkanskim klezmerom, u jedinstvenom duetu violine i harmonike.

Pored WOMBA Showcase-a, program Pachamama bine obojiće meditativne i spiritualne melodije koje donose vodeća svetska imena muzike nove svesnosti, podžanra World Music u usponu – Mose, Fia, LAOR, Maya Kamaty i Praful.

