NE PROPUSTITE DANAS “DEVOJAČKI MOST”: Gledajte najbolje domaće filmove na Kurir televiziji

Danas u 15.20 časova na Kurir televiziji pogledajte domaći film "Devojački most" iz 1976. godine, snimljen u režiji Miomira Stamenkovića po scenariju Petra Dulovića. Devojački most je mesto razmene nemačkih zarobljenika i partizana zarobljenih od strane Nemaca. Sa položaja kreće kolona boraca i devet zarobljenih Nemaca. Put do mosta za partizane je dvostruko iskušenje: boračko, jer sa svih strana vrebaju opasnosti i etičko, jer moraju da se izlažu riziku zbog neprijatelja koji je bio nemilosrdan.

Glavne uloge igraju Žarko Radić, Dragan Nikolić, Olga Kacijan, Marko Nikolić, Peter Karsten, Tanasije Uzunović, Dževat Ćoraj, Ivan Jonaš, Rastislav Jović, Vojin Kajganić, Ivan Klemenc, Miroljub Lešo, Predrag Milinković, Dragomir Felba, Vladimir Popović, Ljiljana Jovanović i mnogi drugi.