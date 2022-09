NA PRVOJ KRAĆI DANI TRAJU DUŽE

Prva televizija spremna je za jesen! Nova programska šema koja startuje 12. septembra donosi pregršt noviteta, a ono što ste voleli nastavlja da živi kvalitetnije, bolje, u novom ruhu. Iako su gledaoci jedne od najgledanijih nacionalnih televizija bili počašćeni kvalitetnim sadržajem tokom leta, nova šema obećava još bolji i uzbudljiviji program, koji će vam produžiti jesenje i zimske dane koji predstoje.

Ono što najviše ineteresuje gledaoce Prve televizije jeste da li se vraća hit serija „Igra sudbine“ i šta će zameniti popularno „Kolo sreće“ i „Malu suprugu“. Junaci najgledanije telenovele u Srbiji vraćaju se u „svoj TV dom“ 12. septembra u 20.00 sa novim uzbudljivim dramama, novim ljubavnim pričama i starim omiljenim likovima. I to ne samo radnim danima, nego će u vašim domovima omiljena porodica biti i vikendom od 20.00. Odmah potom, od 21.00 počinje nova serija pod nazivom „Od jutra do sutra“ nastala u „čarobnoj radionici“ Smartmedia produkcije iz koje su nastale gledaocima omiljene serije „Istine i laži“, „Igra sudbine“, „Kolo sreće“ sa glumcima koji su u samom vrhu popularnosti, poput Jelene Gavrilović, Dragane Mićalović, Milutina Miloševića, Ivane Dudić, Branislava Popovića, Ive Štrljić... Odličnim scenarijom i vrhunskom produkcijom i režijom, telenovela „Od jutra do sutra“ sluti da prevaziđe svoje prethodnice i da postane jednako gledana ako ne i gledanija od serija koje su emitovane na Prvoj TV. Radnja se dešava na televiziji, glavni junaci su voditelji i svi oni koji su iza kamere, a šta se zapravo dešava kada se kamere ugase saznaćete svakog radnog dana od 21.00 na Prvoj.

Budićete se kao i do sada svakod dana uz Jutarnji program Prve, koji je svojim prepoznatljivim sadržajem privukao i privlači sve više pažnje publike. Zatim su tu jednako važne informativne emisije „Vesti“ i „150 minuta“, koje su i tokom leta bile glavni adut programske šeme. Od 12. septembra vraćaju se, mnogima omiljene, emisije Exkluziv (17.30) i Exploziv (18.45) koje godinama traju zahvaljujući jedinstvenim pričama nastalim u redakcijama posvećenih i odličnih novinara, a ovoga puta u novom, glamuroznijem studiju.

Od 13. septembra u 22.00 kreće nova sezona omiljene „Radne akcije sa Tamarom“, dok nam samo nekoliko dana kasnije, 17. septembra, stiže „Biciklom kroz Srbiju“, takođe iz produkcijske kuće „Triangl“. Umesto veslom, u ovoj sezoni Viktor Savić će se kroz Srbiju voziti biciklom, a društvo će mu praviti takođe popularni glumac Aleksandar Radojičić. Vikend je rezervisan i za specijalna izdanja „Exkluziva“ i „Exploziva“, a u nedelju 18. septembra počinje i emitovanje novog izdanja emisije „Srećna Srbija“ kroz koju će vas i ove sezone voditi Mirjana Bobić Mojsilović. Emisija „Na mestu zločina“ kreće 15. septembra (22.00), a uveliko se priprema sad već kultni „Dosije“, kao i „Nećete verovati“, autora Gvozdena Nikolića.

Jesen na Prvoj obećava gledaocima još dobre zabave i kvalitetnog sadržaja. Tako će se na programskoj šemi naći i hit naslovi „Toma“, „Zlatni dečko“, „Hotel Beograd“ koje ćete moći da gledate u nekoliko epizoda, „Urgentni centar“, kao i moderna komedija „Popadija“ sa Ninom Seničar i Kruševac getom, najpopularnijim komičarima na društvenim mrežama, u glavnoj ulozi.

I to nije sve, jer vas tokom jesenje sezone na Prvoj očekuje još mnogo iznenadjenja i ekskluzivnog programa.

