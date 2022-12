Jelena Rozga, 25. januara u Areni, drugog dana nastupaju Teodora, Zera, Voyage i Crni Cerak

Najveća regionalna dodela muzičkih priznanja Music Awards Ceremony (MAC), za čiju je organizaciju zadužen Skymusic, održaće se 25. i 26. januara, kada će predstavnici muzičke elite pop, alternativne pop, rock, rap/hip-hop, world music i narodne muzike pokoriti MAC scenu prvog dana, dok su nastupi najvećih muzičkih idola trap, drill, balkan drill urban pop i pop-folk muzike rezervisani za drugi dan ceremonije

MAC se vraća na velika vrata dvodnevnom ceremonijom, a poznati su i prvi nastupi – regionalna pop diva Jelena Rozga nastupa prvog dana, dok drugog dana ceremonije, 26. januara, MAC scena pripada Voyage-u, Zeri, Teodori i Crnom Ceraku. Organizatori su najavili i da će se imena izvođača koji će nastupati na MAC-u objavljivati na Instagram profilu manifestacije svake večeri tačno u 21 čas, i najavili brojna iznenađenja za fanove.

Kraljica pop scene i miljenica svih generacija, Jelena Rozga, potvrdila je svoj dolazak na najveću muzičku manifestaciju regiona 25. januara, kada će MAC scenom prodefilovati istinski velikani regionalne pop, rok i narodne scene. Njena karijera duga više od 20 godina donela joj je brojne hitove i neke od najuspešnijih kolaboracija, poput onih sa Sašom Matićem, Doris Dragović, Matijom Cvekom, Oliverom Dragojevićem, ali i status vrhunskog performera koji iznova pomera granice. Jelena je poznata i po sjajnim nastupima i talentu da sa publikom ostvari blizak, neposredan kontakt, pa nema sumnje da će se njen nastup na MAC-u dugo prepričavati.

MAC se potrudio da jednaku pažnju posveti svim muzičkim žanrovima, pa tako bitovi koji oblikuju trendove u muzici konačno dobijaju prostor koji zaslužuju i to posebnim danom na ceremoniji, koji je posvećen afirmaciji novih muzičkih talenata.

Tako će Teodora, Voyage i Crni Cerak, najveće ikone trap i urbane alternativne scene, nastupiti drugog dana ceremonije, 26. januara, kada će, uz najsavremenije audio i vizuelne efekte direktno iz kuhinje Skymusic-a, publici u Štark Areni prirediti nezaboravan show i postaviti nove standarde scenskog nastupa.

Da će Arena „goreti“ nedvosmisleno ukazuju i sva dostignuća ovih izvođača, iznova pomerajući granice i visoko postavljajući standarde, važeći za ultimativne performere ubitačnih bitova i zapaljivih tekstova čije pesme ne izlaze iz trendinga. Tako Voyage, jednako poznat kako po solo numerama, tako i po brojnim duetima, jedan je od najplodonosnijih izvođača koji ponosno nosi titulu izvođača čije numere imaju najviše YT pregleda, dok Crni Cerak važi za istinsku trap senzaciju čiji su mega hitovi „"CC#1", "CC#2", "Dva telefona", "CC#3",“ obeležile ovaj muzički pravac.

Među objavljenim izvođačima našle su se i dve dame – Zera, koja je široj javnosti postala je poznata nakon singla „Do zore“, koji je sama napisala, a koji je dostigao čak 3. mesto u srpskom trendingu na YouTube platformi, i Teodora. Popularna pevačica, poznata po eksplozivnim nastupima za koje se traži karta više i pesmama koje beleže vrtoglave preglede, jednako je omiljena među sledbenicima ovog muzičkog pravca.

Ulaznice za MAC po poklon cenama za prve sektore, fan pit i VIP ulaznice sa popustom od čak 70 dostupne su putem besplatne efinity aplikacije, sajta efinity.rs i na blagajni Štark Arene, a mnogobrojni fanovi imaju mogućnost da, prateći zvanične kanale manifestacije na Instagramu, svakog dana osvoje ulaznice za najveći muzički spektakl.

Podsećamo, MAC je spektakularno najavljen putem LIVE-a na zvaničnoj stranici manifestacije, kada su dobitnici priznanja u prethodnim izdanjima, poput Nine Badrić, Lene Kovačević, Karoline Gočeve, Raste, Voyage-a i mngih drugih, nominovali svoje favorite za prestižne nagrade, i to nakon gotovo dve godine pauze. Podsećamo, MAC je tokom svoja prethodna dva izdanja okupila preko 450 poznatih iz celog regiona i bila emitovana na čak sedam TV stanica sa nacionalnom frekvencijom u šest država, dok je preko 5 miliona glasova iz celog sveta pristiglo na adresu manifestacije. MAC je za veoma kratko vreme prerastao u najveći i najprestižniji muzički spektakl na ovim prostorima, o čemu svedoči čak 7 međunarodnih nagrada „Best Musical Event“, „Best Ceremony“, „Best European Event“, „Excellence in Brand Strategy and Creation“, „Set Design Supplier“, „Audiovisual Supplier“ i „Live Show“.

