Zimska bajka dobila je svoju poštansku marku

Najlepši praznični festival Zimska bajka, koji se ove godine realizuje po prvi put u Savskom parku Beograda na vodi, dobio i svoju poštansku marku u saradnji sa Poštom Srbije. Poštanske marke "Božić - Zimska bajka" možete pronaći u poštama širom Srbije! Kada ste poslednji put nekome poslali pismo? To polako postaje zaboravljena, ali neprevaziđena umetnost, u kojoj svaki element nosi novu priliku da svojim voljenima pošaljete ljubav. Od izbora papira koji će upiti sve vaše najlepše želje i reči, preko izbora koverte koja će ih čuvati i preneti, do poštanske marke koja će sve to obeležiti i obojiti.

1 / 4 Foto: Promo

(Promo)