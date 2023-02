Exitova Dance Arena i Hot Since 82 preuzimaju Beograd!

Hedlajner Exitove mts Dance Arene i jedan od najuspešnijih britanskih producenata i DJ-eva Hot Since 82, stiže 25. marta u Beograd, na veliki EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaj, koji će biti održan u Glavnom hangaru u Luci Beograd.

Nova Exitova žurka, organizovana u saradnji sa Blenderom, napraviće idealno zagrevanje za ovogodišnje izdanje EXIT festivala, uz poseban naklon kolosalnoj mts Dance Areni, svetski poznatom epicentru elektronske muzike. Ljubiteljima tech house i deep house zvuka Hot Since 82 doneće najsofisticiraniju muziku i duh jednog od najvećih globalnih elektronskih podijuma, a najava ovog izuzetnog događaja uvod je i u veliku objavu kompletnog elektronskog programa EXIT festivala koja stiže kroz nekoliko dana!

Prvi kontingent veoma ograničenih ulaznica biće u prodaji danas u podne, na prodajnim mestima i online stranicama Gigs Tix-a, a očekuje se da će biti rasprodat za manje od 24 sata! Ulaznice će biti dostupne po poklon ceni od 1.590 dinara, uz 40 odsto popusta u odnosu na krajnju cenu, dok će VIP ulaznice biti dostupne po promotivnoj ceni od 2.390 dinara.

Hedlajner najvećih svetskih elektronskih bina i zaštitno lice svetskog tech house zvuka, Hot Since 82, više od decenije dominira globalnom muzičkom scenom, dok njegovu muziku kritičari opisuju kao „najsofisticiraniju u Velikoj Britaniji“. Ovaj producent, DJ i osnivač izdavačke kuće Knee Deep In Sound dobitnik je prestižne DJ nagrade u kategoriji Najbolji tech house DJ i višestruko je nominovan za različita priznanja u sferi elektronske muzike. Našao se u top 10 najtraženijih producenata svih vremena na Beatport-u remiksom pesme Green Velveta „Bigger Than Prince“, poznat je po lajv nastupima na vodećim svetskim festivalima uz pratnju gudačkog kvarteta, a iza njega su i brojne svetske turneje u sklopu njegovog jedinstvenog klupskog brenda TAKEN.

Početak njegove karijere obeležili su nastupi na Ibici i debitantsko izdanje „Let It Ride“ za Noir Music, nakon čega je usledio period koji je MixMag nazvao „meteorskim uspehom“. Svojoj bogatoj diskografiji krajem 2020. godine dodao je još jedan album, pod nazivom „Recovery“, na kojem je sarađivao sa brojnim imenima sa elektronske scene, među kojima su i Rudimental, Jamie Jones, Boy George i Miss Kittin. Prethodnu godinu obeležila su brojna izdanja među kojima su se izdvojili „Poison“, „Out The Door“, remiks pesme „Sweet Talker“ koju u originalu potpisuju Years & Years i Galantis, ali i EP „Buggin' (Remixes)“, koji sadrži remikse njegovog legendarnog singla na kojem dominira vokal pevačice Jem Cooke.

Nakon rasprodatih nastupa Borisa Brejche i Debore De Luce, zatim i No Sleep Festivala, gostovanje Hot Since 82 biće četvrti događaj koji za svega nekoliko meseci EXIT tim donosi u Beograd. Ovom prilikom spotlight će, uz glavnog izvođača, imati i famozna Exitova Dance Arena čiji će kompletan program biti objavljen kroz nekoliko dana i koja će u julu 2023. ponovo „oteti“ pažnju celog sveta.

Ulaznice za EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaj će biti u prodaji danas u podne. Veoma ograničen kontingent ulaznica biće dostupan na prodajnim mestima i online stranicama Gigs Tix-a, po poklon ceni od 1.590 dinara, uz 40 odsto popusta u odnosu na krajnju cenu, dok će VIP ulaznice biti dostupne po promotivnoj ceni od 2.390 dinara.

