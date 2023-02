BORIS SUBOTIĆ I NAĐA SE TAKMIČE NA PZE: nastupaju u istom polufinalu, potekli su iz istog grada i kao deca počeli u istom horu

Još jedan dan je ostao do početka srpskog izbora za predstavnika za Pesmu Evrovizije, a dvoje učesnika festivala Pesma za Evroviziju dolazi iz jednog sremskog grada. Nađa Ordagić i Boris Subotić, oboje iz Sremske Mitrovice, učestvuju u prvom polufinalu 1. marta od 21 čas. Nađa će izvesti pesmu “Moj prvi ožiljak na duši” pod rednim brojem 3, dok će Boris izvesti kompoziciju “Nedostupan” pod rednim brojem 15. Nađa je debitant na ovom takmičenju, dok se Boris takmiči drugu godinu zaredom.

Oboje su vezani za svoj rodni grad, o kom Nađa kaže: “Sremska Mitrovica me je inspirisala i otvorila vrata ka svetu muzike”, dok Boris dodaje: “Sremska Mitrovica je moj grad, uvek će to ostati, grad koji me asocira na moju porodicu i prijatelje”. Oboje su pozvali svoje sugrađane, ali i sve ostale da ih podrže u prvom polufinalu u sredu, 1. marta od 21 čas na prvom programu RTS-a pod rednim brojevima 3 i 15, kako bi prošli u veliko finale Pesme za Evroviziju i stekli šansu da predstave Srbiju na Eurosongu u maju u Liverpulu.

Zanimljivo je da su i Boris i Nađa svoje muzičke početke stekli u istom muzičkom zabavištu i horiću “Vivak”, a ekipa platforme Sremska Mitrovica živi je pozvala dirigenta ovog hora, Tamaru Pajkanović, koja ističe koliko je ponosna na ovo dvoje mladih i pretalentovanih ljudi: “Oboje izuzetno talentovani od malih nogu, takvi su se rodili. Jako radni, mnogo nastupa, festivala, druženja i koncerata i velika podrška njihovih porodica na svakom koraku njihovog muzičkog puta. Oboje su mi u srcu, vezuje nas ljubav i poštovanje”.

Fotografije preuzete sa instagram.com/borisubotic/ i instagram.com/nadjaordagic/

Sremska Mitrovica živi