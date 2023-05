EXIT nastavlja serijal Dance Arena Belgrade Takeover događaja: Stiže BORIS BREJCHA u okviru ekskluzivne „In Concert“ turneje!

Nakon spektakla Paula Kalkbrennera u beogradskoj Areni, EXIT najavljuje povratak još jednog miljenika domaće publike – Borisa Brejche! EXIT ovim nastavlja serijal Dance Arena Belgrade Takeover događaja, koji u prestonicu donose energiju najvećeg plesnog podijuma na ovim prostorima i šire!

Brejcha stiže u Glavni hangar Luke Beograd 10. novembra, u okviru ekskluzivne „In Concert“ turneje. Pored Londona, Berlina, Pariza i drugih metropola – srpska prestonica je ponovo na njegovoj mapi! Uz Brejchu stižu i predstavnici njegove prestižne izdavačke kuće Fckng Serious – talentovani producenti Deniz Bul i Moritz Hofbauer.

Prodaja ulaznica počinje u petak, 2. juna, u podne. U ponudi će se naći regularne i VIP ulaznice, po ceni od 1.790 i 2.990 dinara, a očekuje se da će prvi, veoma ograničeni kontingent, biti rasprodat za samo nekoliko sati! EXIT fanovi koji su već kupili svoju festivalsku ulaznicu za ovogodišnje izdanje, kao i oni koji to urade do 31. maja, imaće priliku da regularnu ulaznicu za ovaj show kupe sa 300 dinara popusta. Ulaznice će biti dostupne na Exitovom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

Ovo je treće Dance Arena Belgrade Takeover izdanje. Prvu žurku, održanu u martu u Glavnom hangaru, predvodio je Hot Since 82, uz kojeg je plesalo oko 5.000 ljudi, dok je 12. maja u Štark Areni održan događaj kakav dugo nije viđen u Beogradu. Paul Kalkbrenner je nastupio pred gotovo 10.000 okupljenih i pretvorio beogradsku Arenu u techno dvoranu svojim vanvremenskim hitovima, dok će izvođači kao što su Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Keinemusik, Hot Since 82, Michael Bibi i CamelPhat od 6. do 9. jula učvrsititi status Dance Arene kao hrama najraznovrsnijih žanrova elektronske muzike.

Veliki doprinos muzičkom programu mts Dance Arene je svojim nastupima do sada dao i Boris Brejcha, koji je u ranijem intervjuu izjavio da „uvek uživa da nastupa na Exitu, posebno u zoru“. Brejcha je godinama među najpopularnijim producentima elektronske muzike današnjice, kako u svetu, tako i na našim prostorima. Zbog jedinstvenog zvuka i neverovatne energije, njegovi nastupi definitivno spadaju u one za koje ulaznice nestaju munjevitom brzinom, što se još jednom videlo i pred njegov prošlogodišnji nastup u Beogradu, koji su zajednički organizovali EXIT i Blender, i kojem je prisustvovalo više od 5.000 posetilaca.

Svoj lični stil – „high tech minimal“ techno – Boris Brejcha je vremenom uspostavio kao poseban žanr, koji nazivaju „inteligentnom muzikom sutrašnjice“. Žanr su prihvatili i drugi izvođači, a on ga je usavršio do perfekcije. Prema sopstvenoj računici, do sada je izdao preko 40 pesama, a najsvežiji EP „Level One“ je objavljen pre mesec dana i inspirisan je svemirom. Izdavačka kuća Fckng Serious najavila je mnoga muzička iznenađenja ove godine kada je u pitanju Brejchino stvaralaštvo, što znači da u Beograd stiže sa svežom muzikom! Kako je i sâm rekao u intervjuu za EXIT, fanovi na njegovim setovima uvek čuju nešto drugačije jer zvuk menja iz godine u godinu.

Inspirisan svojim prvim gigom u Brazilu, uvek nastupa sa „džoker“ maskom, koja je postala njegov zaštitni znak. Krajem 2021. godine objavio je deseti studijski album „Never Stop Dancing“, koji se našao u top 50 albuma na prošlogodišnjoj listi DJ Maga, a sastoji se od 12 numera kojima preovladavaju techno i high tech minimal. Ovaj album prate njegova ovogodišnja izdanja „Up Down Jumper“, „Club Vibes Part 01“, „I Want You“, „Club Vibes Part 02“, kao i remiks Bodzinove numere „Astronautin“.

Deniz Bul je talentovani producent i DJ koji od početka karijere prati svoju misiju – da svetu treba više techna. Iako se oprobao u različitim muzičkim žanrovima, već sa 20 godina potpuno se okrenuo produkciji elektronske muzike, organizovanju žurki i nastupima u lokalnim klubovima, kada je i upoznao Brejchu. Deniz je potom razvio svoj muzički stil i priključio se Fckng Serious lejblu na samom početku, a neka od izdanja koja su ga pozicionirala na globalnoj sceni su remiks Brejchine trake „Moondancer“, koji je radio sa Leom Naomi, kao i singlovi „Vibin“, „Limitless“, „Third Dimension“ i „Fata Morgana“. Zvuk po kojem je prepoznatljiv oslikava se kroz progresivne i jedinstvene bas linije i melodije nadovezane vokalima.

Jedan od najnovijih članova Fckng Serious porodice je Moritz Hofbauer, mladi muzičar koji se izdvaja jedinstvenim live izvođenjima na Fckng Serious šoukejsevima širom sveta. Ovaj multitalentovani umetnik prvo je svirao čelo u lokalnom orkestru i klavijature u bendu, nešto kasnije se zanimao bubnjevima i sintisajzerima, da bi na kraju svoje klavirske kompozicije počeo da kombinuje sa elektronskim ritmovima, te je njegova strast za deep house-om i melodic technom brzo evoluirala. Već sa 15 godina Moritz je imao prvi buking u klubu, a izdanje „In Between“ za Jeudi Records 2015. godine napravilo je prekretnicu u njegovoj karijeri. Usledila su brojna izdanja, od kojih je najnovije „Victoria“, a tu su i remiksi Township Rebelliona, Bena Böhmera i Nilsa Hoffmanna. Za Beograd sprema live izvođenje.

Prodaja ulaznica za EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaj sa Borisom Brejchom počinje u petak, 2. juna, u podne. U ponudi će se naći regularne i VIP ulaznice, po ceni od 1.790 i 2.990 dinara.

EXIT fanovi koji su već kupili svoju festivalsku ulaznicu za Petrovaradinsku tvrđavu, kao i oni koji je kupe do 31. maja, imaće priliku da regularnu ulaznicu za ovaj show kupe sa 300 dinara popusta. Ulaznice će biti dostupne na Exitovom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

