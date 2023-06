GIGATRON PROSLAVLJA 20 GODINA: Jubilej uz spektakularne rođendanske ponude

Jubilarna godina je stigla za kompaniju Gigatron koja obeležava veliki uspeh - 20 godina postojanja. Od svojih skromnih početaka 2003. godine kao mala prodavnica na Banovom brdu u Beogradu, Gigatron je tokom godina postao jedan od najprepoznatljivijih brendova iz oblasti tehnike u Srbiji, sa gotovo 70 prodavnica širom naše zemlje.

U poslednjih 20 godina, Gigatron je neprestano pratio potrebe kupaca trudeći se da obezbedi što bolji kvalitet usluga. Radeći na stalnom povećanju asortimana proizvoda, uz brojne ponude i akcije, Gigatron je tokom dve decenije postao jedan od omiljenih brendova među potrošačima.

Povodom ovog značajnog jubileja, Gigatron je pripremio posebnu rođendansku ponudu koja će trajati od 5. do 25. juna 2023. godine. Tokom ove tri nedelje proslave, kupce očekuje bogat izbor laptop i desktop računara i računarske periferije, mobilnih telefona, televizora, bele tehnike, kućnih aparata, alata i mnogih drugih proizvoda, a sve to po rođendanskim cenama.

Kao dodatno rođendansko iznenađenje, Gigatron je pripremio i 25% popusta na laptop računare, u periodu od 12. do 18. juna 2023. godine. To je sjajna prilika za sve one koji žele da nabave laptop za poslovne ili kućne potrebe. Ne propustite Gigatron rođendanske popuste!

Gigatron – jer smo već 20 godina posvećeni kvalitetu.

