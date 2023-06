Počelo finalno odbrojavanje: EXIT počinje za 10 dana!

Ostalo je još svega 10 dana do najveće festivalske žurke ovog leta! Sve pripreme su u završnoj fazi kako bi se mnogobrojni fanovi, koji u Novi Sad stižu iz više od 100 zemalja i sa pet kontinenata, od 6. do 9. jula zajedno lansirali u EXIT Univerzum! Na Petrovaradinsku tvrđavu sleću neke od najvećih svetskih zvezda, među kojima su predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, bogovi rapa Wu-Tang Clan, osmostruki Grammy dobitnik Skrillex, broj #1 elektronske muzike Eric Prydz! Čuvene stepenice koje vode do kolosalne mts Dance Arene, koju će u okviru ,,all female“ koncepta otvoriti Amelie Lens, Nina Kraviz i Indira Paganotto, a zatvoriti najaktuelniji trio elektronske scene Keinemusik, uveliko su podignute! Zahvaljujući spektakularnoj produkciji koja je već nedeljama u pripremi, Petrovaradinska tvrđava se pretvorila u svojevrstan EXIT grad, u kojem će na preko 40 bina i zona svi festivalski fanovi imati priliku da čuju svoje omiljene muzičke žanrove! Ulaznice nestaju velikom brzinom, a njihova aktuelna cena važi najkasnije do petka, 30. juna.

EXIT festival je i ove godine eklektičnim programom pokazao da ne odustaje od multižanrovskog pristupa, te će fanovi moći da čuju različite muzičke stilove na svim delovima tvrđave: od najvećih globalnih hitova do underground elektronske muzike, od klasičnog rock zvuka do žestokih heavy metal i punk rifova, od old school hip hopa, pa sve do trapa, drum’n’bassa, reggae, latino i svetske etno muzike.

Smeštajni kapaciteti u Novom Sadu i okolini popunjavaju se munjevitom brzinom, a prema zvaničnim podacima, u ovom trenutku popunjeno je preko 93 odsto kapaciteta, zbog čega se apeluje da svi koji to već nisu uradili – požure i obezbede svoj smeštaj na vreme. Najveći broj posetilaca ove godine stiže iz susedne Hrvatske, zatim iz Turske, Severne Makedonije, Bugarske, Slovenije, Velike Britanije, Nemačke, ali i iz doslovno svih krajeva sveta, od SAD-a i Meksika, pa sve do Australije i Novog Zelanda! Omiljeni EXIT kamp i ove godine će otvoriti vrata, a tradicionalno će biti smešten uz obalu Dunava na novosadskom Štrandu, sa pogledom na Petrovaradinsku tvrđavu. Jedan od najsigurnijih kanala rezervisanja smeštaja je Exitov zvanični turistički servis EXIT Trip, gde je još dostupan određeni broj smeštajnih jedinica u kampu i hostelima.

I u preostalih 10 dana EXIT će predstaviti brojne sadržaje koji posetioce očekuju na Tvrđavi, a poseban akcenat biće na društvenom aktivizmu, koji čini neizostavan deo festivala.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rap bogovi Wu-Tang Clan, Gremi rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Layla Benitez, Gioli & Assia live, Gheist live, 8Kays, Marko Nastić, Tijana T, Space Motion, Coeus, Kristijan Molnar, Human Rias, Mene, Ben UFO, Anetha, Avalon Emerson, Carlita, Desiree, Shimza, Cici, Patrick Mason, Partiboi69, Koboyo, Raven, X-Coast, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy, Bojana Vunturišević, Atheist Rap, Pero Defformero, Porto Morto i mnogi drugi. Celokupan program je dostupan na festivalskom sajtu.

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.990 dinara. Jednodnevne ulaznice za četvrtak u prodaji su po ceni od 3.390 dinara, za petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.690 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara. Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online, Ulaznice po aktuelnim cenama dostupne su samo do petka, 30. juna.

