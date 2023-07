Društveno-odgovorne aktivnosti na Exitu: Fokus na pozitivnoj transformaciji, mentalnom zdravlju, recikliranju i edukovanju mladih

Društveno-odgovorne aktivnosti na EXIT festivalu ove godine fokusirane su na brigu o mentalnom zdravlju, pozitivnu tranformaciju i promovisanje zdravijih i manje rizičnih životnih izbora. Exitove kampanje snažno su usmerene na borbu protiv digitalne zavisnosti i upotrebe narkotika, zatim na ukazivanje na štetnost duvanskog dima i alkohola, kao i na podršku mladima i zaštitu životne sredine.

Od „Phone Free“ zone u okviru kampanje „Živi uživo“ i tradicionalne saradnje sa Centrom Srce, preko reciklažnih stanica i nastupa fenomenalnih bendova-finalista HEMI nagrada, do odluke da neće biti prodaje klasičnih cigareta – EXIT festival i fondacija nastavljaju da neguju duh društvenog pokreta mladih, kroz koji nastoje da svet naprave boljim mestom. EXIT Univerzum i Petrovaradinska tvrđava će od 6. do 9. jula biti mesto na kojem se slave različitost, tolerancija, mir, kreativnost, zajedništvo, individualnost i nega fizičkog i mentalnog zdravlja.

EXIT fondacija je upravo započela višegodišnju kampanju usmerenu na podizanje svesti o važnosti brige o mentalnom zdravlju mladih. Prva faza ove kampanje, pod nazivom „Živi uživo“, fokusirana je na digitalnu zavisnost i hitno skretanje pažnje na alarmantne razmere koje je ona dostigla. Jedna od aktivnosti u okviru ove kampanje su i dve Phone Free zone na Exitu, s ciljem podsticanja posetilaca da na određeno vreme prednost daju iskustvu uživo i potpunoj prisutnosti. Oni će u ovim zonama moći da testiraju svoju spremnost da se odvoje od telefona na neko vreme, predahnu, razgovaraju sa drugim posetiocima u zoni i inspirišu se da praksu izbalansirane i umerenije upotrebe telefona nastave i u svakodnevnom životu.

foto: EXIT Photo Team

U okviru pozitivne transformacije, na Petrovaradinskoj tvrđavi biće dostupne i dve 100% Natural High zone, gde će posetioci moći da uživaju u potpuno prirodnom kakau, napitku koji obnavlja energiju, stimuliše hormone sreće i ima brojne zdravstvene dobrobiti. Natural High je deo Exitove kampanje za očuvanje sveukupnog zdravlja, koja ujedno ukazuje na štetnost upotrebe droga i predstavlja 100 odsto prirodne sastojke i potpuno neškodljiv izvor energije.

Ko god tokom festivala oseti potrebu za psihološkom i emocionalnom podrškom, imaće na raspolaganju štandove na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u, ali i na OPENS State of EXIT zoni festivala, a sve u saradnji sa Centrom Srce, koja traje već dve decenije. Poslednjih 17 godina, broj razgovora koje volonteri Srca obave sa posetiocima Exita progresivno raste – tokom četiri dana festivala njima se različitim povodom obrate stotine mladih ljudi. I ove godine posetioci će sa volonterima moći da pričaju o svojim osećanjima i teškoćama, i da dobiju podršku.

Kao i prošle godine, poruke koje ističu značaj mentalnog zdravlja biće predstavljene na mini izložbi širom Petrovaradinske tvrđave, a kojima će EXIT posetioce podsećati da se nalaze na mestu gde vladaju tolerancija, povezanost, ljubav i mir. „Saosećanje će spasiti svet“, „Razumevanje je čin ljubavi“, „Budi nežan prema sebi“ i „Budi pažljiv prema sebi i drugima“ neke su od poruka.

Svi posetioci Exita su miroljubivi putnici! EXIT i Institut za mir kroz turizam su započeli saradnju u cilju promocije mira, pa će svaki posetilac ovogodišnjeg izdanja festivala nositi titulu „miroljubivog putnika“. Miroljubivi putnici su, pre svega, zahvalni na prilici da putuju i doživljavaju svet, i posvećeni su toleranciji i uvažavanju drugačijeg. Svi koji su onlajn kupili ulaznice za ovogodišnje izdanje EXIT festivala, dobiće načela koja odlikuju jednog miroljubivog putnika – uz ideju vodilju da mir počinje od svake osobe.

Jedna od najvećih novina ovog izdanja je to da je EXIT prvi festival u regionu na kojem neće biti prodaje klasičnih cigareta, već samo bezdimnih alternativa. EXIT ovim zajednički sa partnerima podstiče posetioce da prave zdravije ili manje rizične odluke, uz fokus na smanjenju rizika od duvanskog dima. Posetiocima će biti dostupne samo alternativni proizvodi koji greju duvan i elektronske cigarete. Ove alternative ne sagorevaju duvan i nemaju dim, zbog čega su i manje rizične. Tradicionalno pušenje neće biti zabranjeno, ali EXIT nastoji da ljude motiviše da kažu „ne“ duvanskom dimu ili da makar smanje rizike ove loše navike.

foto: EXIT Photo Team

Ekološke i humanitarne aktivnosti, podrška muzičkoj sceni Jugoistočne Evrope, tradicionalna OPENS State of EXIT zona...

Festival nastavlja da razvija svoje aktivnosti kroz platformu Green EXIT, u saradnji sa Heineken-om, kompanijom Ball i Ekostar Pak-om. Ove godine biće organizovano nagrađivanje za posetioce koji donesu limenke i plastičnu ambalažu. Na Tvrđavi će biti postavljene tri reciklažne stanice za plastiku: kod Akademije, Visa Fusion bine i Explosive šanca, a Ball Packaging Serbia i Heineken će organizovati nagrađivanje za posetioce koji donesu limenke – na Tvrđavi će biti 10 promotera sa rančevima i digitalnim skenerima koji će štampati vaučer koliko limenki je svaki posetilac predao. Ovo je premijerno predstavljanje digitalnog sistema za prikupljanje limenki na festivalu, gde će se u realnom vremenu prikazivati prikupljena količina. Sakupljeni vaučeri će omogućiti posetiocima da dobiju nagradu – oni koji odlože sedam iskorišćenih ambalaža dobijaju Heineken Silver kao poklon osveženje. Posetiocima će biti dostupna i Green EXIT powered by Ball zona, koja će se nalaziti u blizini Visa Fusion bine, i na kojoj će moći da učestvuju u raznim aktivacijama i osvoje nagrade. Program „Svaka limenka se računa“ će tradicionalno, 17. godinu za redom, biti deo društveno-odgovornih aktivnosti, i to sa već čuvenom Pixelatom, Lotusom i slovima sa brojačem „I Love Music“, u koje se mogu ubaciti iskorišćene limenke.

Dodatno, na Petrovaradinskoj tvrđavi i u EXIT kampu biće postavljeni reciklomati za limenke i PET flašice za vodu, a za njihovo korišćenje posetioci mogu dobiti nagrade poput ulaznica za EXIT 2024, sezonskih ulaznica za Štrand, EXIT majica i bandana, rančeva, cegera, kišobrana, šolja... Ovu akciju zajedno sprovode Grad Novi Sad, Sekopak, JKP Čistoća i EXIT.

EXIT fondacija će i ove godine sprovoditi akciju „Stars for kids“, u okviru koje prikuplja stvari od izvođača u humanitarne svrhe. Neki od istaknutih učesnika i donatora su David Guetta, Skrillex, Motorhead i Killers, a njima se pridružuju i ovogodišnje zvezde.

Na Visa Fusion binu stižu finalisti ovogodišnjih HEMI muzičkih nagrada – imena koja obećavaju da će uskoro postati nova velika pop otkrića, a među njima su Badfocus iz Češke, Dina Jashari iz Severne Makedonije, Manna iz Estonije i K not K iz Rumunije. Svi učesnici HEMI projekata će se i lično predstaviti na HEMI Corneru, u OPENS State of EXIT zoni, svake večeri od 21.30. HEMI Music Awards (HMA) je program koji sufinansira Kreativna Evropa za talentovane umetnike koji žele da razviju međunarodnu karijeru i kojima je cilj da dosegnu nova tržišta i novu publiku.

U okviru Pachamama zone biće smešten MOST korner, prostor posvećen balkanskoj muzici i podsećanju na ovaj važan projekat – MOST – The Bridge for Balkan Music, koji je podržao Program Kreativna Evropa. EXIT fondacija, uz Hangvető, Piranha Arts, Songlines i šest drugih partnera iz Evrope, gradi (muzičke) mostove koji povezuju Balkan i globalno muzičko tržite, sa fokusom na autentičnu tradicionalnu muziku Balkana, u fuziji sa drugim muzičkim žanrovima i podžanrovima. U okviru MOST-a je i World Music Balkans (WOMBA), nova muzička platforma EXIT fondacije. Više informacija o novim aktivnostima MOST-a biće premijerno objavljeno baš tokom festivala.

OPENS State of EXIT zona jedna je od najposećenijih lokacija na festivalu i svojevrsni „mali sajam nevladinih organizacija“ u srcu Tvrđave. Ove godine, na OPENS State of EXIT zoni predstaviće se preko 20 organizacija civilnog sektora iz celog regiona, koje će svojim programom skrenuti pažnju na značaj mentalnog zdravlja, obrazovanja, zaštite životne sredine, zdravih stilova života, unapređivanje i usavršavanje veština, povezivanje sa vršnjakinjama i vršnjacima u susednim zemljama.