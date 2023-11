VISOKA MODA I SVETSKI BRENDOVI NA OTVARANJU 36. FASHION SELECTIONA

Sinoć je u hotelu Hyatt Regency revijom Lavani by Jelena Kalinić otvoren 36. Fashion Selection u organizaciji modne agencije Select.

Velika gužva i potraga za kartom više obeležili su prvo veče Fashion Selectiona. Na reviji koja je otvorila Fashion Selection, kreatorka Jelena Kalinić prikazala je kolekciju elegantnih haljina i odela za dame od stila svog brenda Lavani. Publika je na ovoj reviji mogla da oseti dah modnih pista Pariza ili Milana, uživajući u modelima crne, bele i roze boje, koji apsolutno mogu da pariraju svetskoj visokoj modi. Ova revija privukla je i veliki broj poznatih ličnosti, pa su tako u prvom redu sedeli pevačica Aleksandra Radović, glumice Ivana Dudić i Maja Mandžuka, glumac Dušan Kaličanin, influenserke Helen Babić i Ivana Korab, voditeljka Marija Kilibarda i mnogi drugi.

foto: Saša Džambić

Usledila je fantastična i originalna revija poznatih svetskih brendova Bogner, Moncler i Goldbergh, pod nazivom „Alpine Express – Alpski ekspres“. Celokupna revija je, kako joj i sam naziv simbolično govori, bila posvećena predstojećoj ski sezoni, te je publika mogla da pogleda zimske kolekcije, sa primesama retro stila, ali i modelima bogatim koloritom, vrhunskog dizajna i izrade. Publiku su, pored zanimljivog koncepta i koreografije, bez daha svojim nastupom ostavili plesači sa Kube.

foto: Saša Džambić

Večernjem programu prethodio je Kids&Teen Fashion Selection, jedinstveni koncept modne agencije Select, koja je i jedina u Srbiji koja profesionalno radi sa decom manekenima. Na reviji Pertini Fashion mališani su prošetali u sportskim modelima, a posebnu pažnju izazvao je izlazak malih manekena u svečanim odelima. Usledila je revija za malo starije, tinejdžere, poznatog švedskog brenda Lindex, na kojoj su se posetioci uverili u udobnost i jednostavnu eleganciju svojstvenu skandinavskom dizajnu.

foto: Saša Džambić

36. Fashion Selection nastavlja se večeras u hotelu Hyatt Regency revijama Nemanja Pantelić powered by Schweppes, Ninia by Sanja Konjović, Big Hug by Beka Zečević, Gorim – Apsolutno fantastične, Miss Hoodie, Aleksandre Pavlović i Kristine Kovačević.

