SAVETI STRUČNJAKA ZA ČUVANJE IMUNITETA TOKOM ZIME! Tri do četiri sata pred spavanje NE RADITE OVO, a ujutru UVEDITE SLEDEĆI RITUAL

Pevačica Snežana Babić Sneki, Bilja Jevtić, Aca Ilić - poznati par na muzičkoj sceni i farmaceut Jelena Biorac gostovali su kod poznate voditeljke Ljiljane Stanišić u emisiji "Pusti brigu", koja se emituje nedeljom u 17 sati i 10 minuta na Kurir televiziji.

foto: Kurir tv

Sneki je ovom prilikom otkrila nekoliko zdravih recepata narodnog lekara, zapevala je nekoliko svojih hitova, ali i pomogla vrhunskom kuvaru Dekiju u kuhinji.

Farmaceut, Jelena Biorac, govorila je kako da ostanemo zdravi i vitalni i tokom Novogodišnjih praznika i kako da ojačamo imunitet tokom zime.

- Kako smo do 31. tako će nam biti i posle. Ako smo vodili računa nećemo morati da uvodimo neke drastične mere. Dobar san, puno vode... A večera treba da bude nešto lagano, belo meso bez hleba, bez ugljenih hidrata ili sa malo hleba da bude energije za celu noć... - rekla je Biorac i dodala:

- Tri do četiri sata pred spavanje bi trebalo da bude poslednji obrok.... Ipak, fizička aktivnost je ključna - istakla je.

03:33 SAVETI STRUČNJAKA ZA ČUVANJE IMUNITETA TOKOM ZIME! Tri do četiri sata pred spavanje NE RADITE OVO, a ujutru UVEDITE OVAJ RITUAL

Osvrnula se na alternativnu ishranu autofagiju.

- To može da bude korisno, ali do nas je da osluškujemo organizam, jedemo osam sati, jedan do dva obroka i onda 16 sati gladovanja - rekla je Biorac.

Sneki je dopunila jednim receptom koji ona koristi za zdravlje:

- Uzmite čašu vode i jedan čen prirodnog belog luka na pijaci, od naših seljaka, zasecite ga i stavite u vodu. Ujutro to popijete, a odnos je odokativan - rekla je Sneki, pa ispričala još jedan recept:

- U alkohol se izdrobe aspirini i ubace, ubace se pet paketiče mente i to se rastvori i stoji u frižideru. Kada vas bole noge ja to namažem na noge, a kada legnem milina... - rekla je Sneki.

Bonus video:

01:51 ISHRANA