BRKOVI PROSLAVLJAJU 20 GODINA BENDA SPEKTAKULARNIM KONCERTOM U BEOGRADU

Popularna balkanska punk folk wellness atrakcija Brkovi, tokom ove godine obeležava 20 godina postojanja nizom koncerata u regionu, a najveći samostalni beogradski koncert do sada biće održan u subotu, 11. maja na Kalemegdanu.

Članovi sastava Brkovi poručili su svojim fanovima „Vidimo se, bit će najbolje ikad!“ i najavili maratonski spektakl i nesvakidašnji audio-vizuelni šou, pažljivo izrežiran i isproduciran u skladu sa najvećim svetskim standardima, koristeći najsavremeniju i najkvalitetniju produkcijsku opremu u regionu.

foto: Promo/Tomislav Sporiš

Ovaj muzički poduhvat jedinstvena je prilika za sve ljubitelje benda da prisustvuju najvećem i najimpresivnijem koncertu u dvodecenijskoj karijeri benda, koji će biti realizovan kao jedan od najzahtevnijih multimedijalnih projekata na našim prostorima, uz originalni performans predstavljen u posebno dizajniranom scenografskom konceptu.

Brkovi su za dve decenije postojanja izdali osam studijskih albuma i održali bezbroj koncerata širom Balkana i Evrope, a poslednjih godina postali su jedna od najtraženijih koncertnih atrakcija u regionu. Bend je pored sjajne energije koju pruža svojoj publici poznat i po svom jedinstvenom stilu koji su sami nazvali „PunkFolkWellness“, mešajući narodnu muziku prvenstveno sa punk-om i rock-om, a povremeno i sa drugim muzičkim žanrovima kao što su metal i reggae.

foto: Promo/Tomislav Sporiš

U svojoj dosadašnjoj karijeri ostvarili su niz hitova od kojih su najzapaženiji „Bolje da sam s frendovima pio rujno vino“, „Opasno se drogiram“, „Hoću da mi dijete sluša narodnjake“, „Seks i droga“, „Mala“, „Balkan Star“, „Hormon sreće“, „Samo pijan mogu“, „Srećo laku noć“, „Nisam ja za tebe“, „Tolerancija“, „A ja ću da pijem“, „Više ni pankeri ne slušaju punk“, a koji na striming platformama imaju više od 100 miliona slušanja.

Ograničeni kontingent ulaznica za veliki beogradski koncert Brkova u prodaji je po promotivnoj ceni od 1.650 dinara za regularne i 2.000 dinara za fan pit, online i putem prodajnih mreža DD Tickets-a i Tickets-a do 15. februara ili do isteka zaliha. Nakon toga u prodaju će biti pušten novi kontigent ulaznica po sledećem cenovnom rangu koji će se menjati sve do dana koncerta.

Promo