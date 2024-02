Budva na 45. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu

Povodom 45. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu koji počinje u četvrtak, 22. februara, Turistička ogranizacija opštine Budva i turistička privreda grada pripremili su poseban promotivni nastup za najznačajniju turističku berzu jugoistočne Evrope.

„Veliko nam je zadovoljstvo da i ove godine predstavimo turističku ponudu Budve na nama izuzetno važnom tržištu Beograda i Srbije. Tokom četiri dana trajanja sajma predstavićemo sve novitete u našoj ponudi, bogat program manifestacija, specijalne aranžmane tokom predstojećih proljećnih praznika i vidjeti drage prijatelje i poslovne partnere.“ istakao je Nemanja Kuljača, direktor Turističke organizacije opštine Budva.

Prvog dana sajma, TO Budva organizuje promociju aktivnog/avanturističkog turizma, degustaciju domaćih vina, pršuta, sira i delicija koje pripremaju predstavnice Organizacije žena Budve. Tokom drugog dana, defileom kostimiranih članova NVO „Feštađuni“ i nastupom bubnjarske grupe „Mystic“, podmlatka jedinstvenog učitelja bubnjarske škole Dragoljuba Đuričića, od 12 sati biće najavljen XXI Karneval u Budvi, koji će ove godine biti održan od 28. aprila do 2. maja pod sloganom „Zajedno”. Ovaj sajamski dan će biti posvećen manifestacionom turizmu, pa će istog dana nakon najave Karnevala biti promovisan i program Jadranskog festivala igre koji će ove godine trajati od 7. juna do 2. jula i ovogodišnja svečana Ceremonija otvaranja sezone koja će biti održana 31. maja i 1. juna, kao i niz drugih događaja od značaja. Programi ove dve manifestacije biće posebno promovisani kroz umetnički performans baletskog para iz beogradske baletske škole „Lujo Davičo“ i nastup gudačkog kvarteta „Habanera“.

Program trećeg sajamskog dana na štandu Budve biće posvećen pre svega najmlađima. Subota je dan kada se očekuje najviše porodičnih poseta Beogradskom sajmu, pa je TO Budva sa posebnom pažnjom pripremila program za decu koji će trajati od 12 do 14 sati i podrazumevati face painting, zabavu sa animatorima kroz društvene igre, pravljenje figura od balona, razne poklone, poslastice i druge zanimljivosti u kojima će uživati kako deca, roditelji, tako i svi drugi posetioci.

Tokom svih dana trajanja sajma turizma u Beogradu posetioci štanda TO Budve će biti u prilici da se upoznaju sa ponudom budvanske turističke privrede, a posebno sa prolećnim aranžmanima i specijalnim uskršnjim i prvomajskim ponudama. Na poziv TO Budve odazvao se veliki broj hotelijera i izdavalaca privatnog smeštaja koji su formirali cenovnu ponudu upravo za predstojeće prolećne praznike kada se očekuje velika posećenost, pretežno turista iz regiona. Tokom 2023. godine u Budvi je registrovano blizu 150 hiljada gostiju iz Srbije koji su ostvarili oko 1.200.000 noćenja.

Na moderno dizajniranom štandu TO Budve površine preko 100 kvadrata u Hali 1 Beogradskog sajma biće prisutni i predstavnici luksuznih budvanskih hotela, Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore kao i lokalne televizije Budva.

Promo tekst