IVA LORENS, ZHIVA I LENHART TAPES NA ZVANIČNOJ IMPALA I YOUTUBE LISTI 100 IZVOĐAČA NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU

Evropsko Udruženje nezavisnih diskografa IMPALA u partnerstvu sa YouTube-om objavilo je listu od 100 izvođača na koje treba opratiti pažnju, za 2024. godinu (100 ARTISTS TO WATCH) a koja je sastavljena na osnovu preporuka članova IMPALA-e uključujući i članove RUNDA-e. Već treću godinu zaredom, ova lista predstavlja raznovrsnu selekciju talenata iz celog evropskog nezavisnog muzičkog sektora, a domaću muzičku scenu predstavljaju kantautorka Iva Lorens (Kontra Rights), muzičarka Iva Pažin ZHIVA (Glitch Records) kao i Vladimir Lenhart koji stoji iza pseudonima Lenhart Tapes (Glitterbeat Records).

Ove godine, IMPALA-ina lista predstavlja muzičare iz 31 zemlje, obuhvatajući široku paletu žanrova, od džeza do hip hopa, folka do elektronike i popa do panka. Uz impresivan niz nezavisnih diskografskih kuća, lista donosi mnoštvo nove muzike za istraživanje, stoga se posebna pažnja obraća na ovih 100 evropskih nezavisnih izvođača koji će i ove godine zasijati na muzičkoj sceni.

Ova panevropska inicijativa ima za cilj skretanje pažnje na izvođače iz različitih kulturnih sredina i žanrova, naglašavajući uključivost i zastupljenost preko granica. Lista ne samo da ističe talente u usponu, već takođe odaje priznanje već etabliranim izvođačima i nezavisnim diskografima koji nastavljaju pomeratii granice i izazivati ustaljene norme.

Članovi IMPALA-e podstiču se da nominuju izvođače za koje veruju da na njih treba dodatno obratiti pažnju baš u ovom trenutku, na temelju kriterijuma kao što su raznolikost i inovativnost, kao i komercijalni uspeh u prethodnom periodu. Kroz ovaj program u saradnji YouTube-om, IMPALA nastoji podsticati inkluzivniji i dinamičniji muzički ekosistem, u kojem svi izvođači mogu napredovati.

foto: Promo

Helen Smith, izvršna direktorka IMPALA-e izjavila je: “Dok slavimo nastavak našeg programa 100 izvođača na koje treba obratiti pažnju za 2024, imamo na njoj sve veći broj zastupljenih zemalja, a istovremeno lista prikazuje uistinu raznolik raspon talenata. Ovo je deo naše predanosti širenju i negovanju nezavisne mreže koja odražava ceo raspon evropske muzike. Ova lista omogućava zaslužnim izvođačima i diskografima širom Evrope priznanje za njihovu revolucionarnu kreativnost i doprinos industriji”.

foto: Promo

Dan Chalmers, direktor YouTube Music, EMEA poručio je: “Oduševljeni smo što ponovno sarađujemo sa IMPALA-om na trećem izdanju liste 100 izvođača na koje treba obratiti pažnju. Ovo partnerstvo odražava našu stalnu predanost podršci nezavisnim izdavačkim kućama i izvođačima širom Evrope. Nezavisna muzika igra ključnu ulogu u podsticanju autentične kreativnosti, inovativnosti i raznolikosti unutar industrije. Kroz našu saradnju u sklopu IMPALA-inog programa prijatelja, cilj nam je istaknuti te talente u usponu, dajući im platformu za prikazivanje svog rada širom Evrope i šire. Zajedno sa IMPALA-om, predani smo podržavanju nezavisnog duha i slavljenju različitih talenata unutar muzičke zajednice”.

Sva tri izvođača iz Srbije podržana su od strane nacionalne platforme Srbija stvara muziku za nastupe i promociju van granica regiona.

Cela playlist-a se može pronaći na linku.

