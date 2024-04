Legendarni beogradski bend Sunshine vraća se na Belgrade Beer Fest posle godinu dana pauze!

Zvanično je! Ikonični beogradski sastav Sunshine je spreman da ponovo zakuca na main stage-u Belgrade Beer Festa (BBF), kao headliner ovogodišnjeg festivala, 21 juna.

Nakon nezaboravnog nastupa pre dve godine, Sunshine se vraća na zahtev publike, spreman da donese svoju elektrizujuću energiju i poznate hitove poput "Kokane", "Žaklina traži sponzora", “'91 Preview“, "Misli mene gone" i mnoge druge.

Frontmen Bane Bojović je oduševljen povratkom na najveći gradski festival, obećavajući publici neverovatnan šou.

"Želim da poručim publici da koliko mogu uštekaju energiju do našeg nastupa, jer će posle Beogradskog Sindikata, na nastupu grupe Sunshine da padne atomska bomba od energije. Fanovi grupe Sunshine to već uveliko znaju, jer to je jedan od glavnih razloga kako Sunshine opstaje na sceni i posle 30 godina. Naravno, tu su prisutni stari hitovi kao i nova 2-3 singla "Da li sam“, „Frka gori“ i „FNP“ (Fuck Nato Pact) koja sačinjavaju da repertoar bude što interesantniji, kao i interaktivni odnos sa publikom da svi na jednom mestu doživimo što jače transformaciju negativne energije u pozitivnu" - kaže Bane.

foto: Promo

I to nije jedina uzbudljiva vest od Sunshine-a! Nakon više od 20 godina, bend priprema svoj povratnički album „Vortex“ koji bi trebalo da izađe u toku godine, a popularni crossover hip hop metal sastav već je „izbacio“ nekoliko najavnih numera. Tako je pre godinu dana bend objavio pesmu "Frka gori" u kojoj gostuje Aleksandar Saša Mitrović iz legendarne hardcore grupe SMF, a ove godine singl „FNP“ koji grmi duž regiona, pa nema sumnje da će njihov nastup na Belgrade Beer Festu biti jedan od najzapaženijih!

Sa nedavnom proslavom 30. rođendana, Sunshine dokazuje da godine su samo broj, i spremni su da sviraju jače nego ikad.

Podsetimo, beogradski festival piva održaće se od 20. do 23. juna na Ušću u organizaciji Skymusic-a, a kao i prethodne godine, ulaz će biti slobodan do 19.30 časova. Ulaznice se mogu nabaviti putem sajta efinity.rs, aplikacije eFinity, na blagajnama Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i u TC Rajićeva (I sprat) i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Promo