Postoje metode kojima ćete očistiti vaša automobilska sedišta bez problema

Slušaj vest

Održavanje presvlaka za auto zavisi od materijala od kog su napravljene (tekstil, koža, ekološka koža ili mikrofiber/alkantara). Postoji nekoliko jednostavnih načina za njihovo pranje i održavanje koje možete i sami sprovesti.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, vaše presvlake za auto sedišta mogu izgledati kao nova, čak i nakon godina upotrebe. U nastavku donosimo savete i trikove kako da sačuvate čistoću, udobnost i dugovečnost.

Foto: Shutterstock

Tekstilne presvlake

Pre pranja skinite presvlake i detaljno ih usisajte kako biste uklonili mrve, prašinu i dlake.

Pranje u mašini: Ako na etiketi piše da je dozvoljeno, perite ih na osetljivom programu (30°C) sa blagim tečnim deterdžentom. Izbegavajte praškaste deterdžente (mogu ostaviti bele mrlje) i jaka centrifuga (max 400–600 obrtaja) da se materijal ne bi skupio ili oštetio.

Ručno pranje: Ako se ne skidaju ili su osetljive, operite ih sredstvom za pranje mebla u spreju/peni. Nanesite penu, istrljajte mekom četkom i prebrišite mikrofiber krpom.

Sušenje: Sušite ih prirodno na vazduhu, u hladu. Nikada ih ne stavljajte u mašinu za sušenje veša jer će se skupiti.

Postoje 3 efikasna trika kojima možete očistiti sedišta automobila Foto: Shutterstock

Presvlake od kože i ekološke kože

Ne prati u mašini: Koža i eko-koža se nikada ne peru potapanjem u vodu ili u mašini. Redovno ih brišite vlažnom mikrofiber krpom. Za tvrdokornije mrlje koristite specijalizovano PH-neutralno sredstvo za čišćenje kože/eko-kože i meku četku sa prirodnom dlakom.

Nakon čišćenja, na čistu pravu kožu obavezno nanesite kremu ili mleko za kožu jednom u 3–6 meseci. Ovo sprečava pucanje i isušivanje usled UV zračenja i letnjih vrućina.

Presvlake od mikrofibera / Alkantare

Usisavanje: Koristite nastavak sa mekom četkom kako ne biste oštetili vlakna.

Poprskajte namenskim sredstvom za alkantaru ili blagim rastvorom vode i neutralnog sapuna. Sredstvo nanesite na krpu, a ne direktno na materijal.

Ne trljajte agresivno kružnim pokretima; brišite nežno od ivice ka sredini mrlje. Nakon sušenja, pređite suvom mekom četkom da vratite teksturu vlaknima.

Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

Praktični saveti za uklanjanje mrlja

Pospite malo medicinskog alkohola ili sode bikarbone, ostavite da upije masnoću par minuta, pa prebrišite. Upijite papirnim ubrusom odmah – nemojte trljati jer ćete tako utisnuti tečnost dublje u sunđer presvlake. Pospite sodu bikarbonu preko presvlaka, ostavite da stoji sat vremena, a zatim temeljno usisajte.