Kako oprati presvlake za auto sedišta? Jednostavani trikovi zlata vredni
Održavanje presvlaka za auto zavisi od materijala od kog su napravljene (tekstil, koža, ekološka koža ili mikrofiber/alkantara). Postoji nekoliko jednostavnih načina za njihovo pranje i održavanje koje možete i sami sprovesti.
Uz nekoliko jednostavnih trikova, vaše presvlake za auto sedišta mogu izgledati kao nova, čak i nakon godina upotrebe. U nastavku donosimo savete i trikove kako da sačuvate čistoću, udobnost i dugovečnost.
Tekstilne presvlake
Pre pranja skinite presvlake i detaljno ih usisajte kako biste uklonili mrve, prašinu i dlake.
Pranje u mašini: Ako na etiketi piše da je dozvoljeno, perite ih na osetljivom programu (30°C) sa blagim tečnim deterdžentom. Izbegavajte praškaste deterdžente (mogu ostaviti bele mrlje) i jaka centrifuga (max 400–600 obrtaja) da se materijal ne bi skupio ili oštetio.
Ručno pranje: Ako se ne skidaju ili su osetljive, operite ih sredstvom za pranje mebla u spreju/peni. Nanesite penu, istrljajte mekom četkom i prebrišite mikrofiber krpom.
Sušenje: Sušite ih prirodno na vazduhu, u hladu. Nikada ih ne stavljajte u mašinu za sušenje veša jer će se skupiti.
Presvlake od kože i ekološke kože
Ne prati u mašini: Koža i eko-koža se nikada ne peru potapanjem u vodu ili u mašini. Redovno ih brišite vlažnom mikrofiber krpom. Za tvrdokornije mrlje koristite specijalizovano PH-neutralno sredstvo za čišćenje kože/eko-kože i meku četku sa prirodnom dlakom.
Nakon čišćenja, na čistu pravu kožu obavezno nanesite kremu ili mleko za kožu jednom u 3–6 meseci. Ovo sprečava pucanje i isušivanje usled UV zračenja i letnjih vrućina.
Presvlake od mikrofibera / Alkantare
Usisavanje: Koristite nastavak sa mekom četkom kako ne biste oštetili vlakna.
Poprskajte namenskim sredstvom za alkantaru ili blagim rastvorom vode i neutralnog sapuna. Sredstvo nanesite na krpu, a ne direktno na materijal.
Ne trljajte agresivno kružnim pokretima; brišite nežno od ivice ka sredini mrlje. Nakon sušenja, pređite suvom mekom četkom da vratite teksturu vlaknima.
Praktični saveti za uklanjanje mrlja
Pospite malo medicinskog alkohola ili sode bikarbone, ostavite da upije masnoću par minuta, pa prebrišite. Upijite papirnim ubrusom odmah – nemojte trljati jer ćete tako utisnuti tečnost dublje u sunđer presvlake. Pospite sodu bikarbonu preko presvlaka, ostavite da stoji sat vremena, a zatim temeljno usisajte.