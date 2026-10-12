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Da li ste znali

Betonske kugle koje ograničavaju pristup automobilima i čuvaju prostor za pešake

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Dovoljno je da jedan vozač ostavi automobil preko rampe ili nasred uskog trotoara pa da pešaci moraju da traže drugi put. Za roditelje sa dečjim kolicima i osobe koje koriste invalidska kolica takvo parkiranje može da znači i potpuno blokiran prolaz. Betonske kugle na trotoarima postavljaju se prvenstveno da bi sprečile pristup vozilima i sačuvale prostor namenjen pešacima.

Njihov zaobljen oblik može da zavara, naročito kada su uklopljene u izgled trga ili prostora ispred zgrade. Ipak, iza tog jednostavnog dizajna najčešće stoji konkretan problem: automobili koji se parkiraju tamo gde ne bi trebalo.

Kako betonske kugle sprečavaju parkiranje?

Betonske kugle koje ograničavaju pristup automobilima i čuvaju prostor za pešake Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Na mestima na kojima vozači redovno prelaze preko ivičnjaka, sama zabrana parkiranja ponekad nije dovoljna da trotoar ostane slobodan. Betonske kugle zato služe kao fizičke prepreke koje ograničavaju ulazak automobila na pešačku površinu.

Da bi bile delotvorne, važan je njihov raspored. Preveliki razmak može da ostavi dovoljno mesta za prolazak vozila, dok premali može da oteža kretanje pešaka. Cilj je da se automobilima zatvori pristup, a ljudima sačuva dovoljno širok i prohodan put.

U uskim ulicama to je posebno važno. Vozilo ostavljeno na trotoaru može da primora pešaka da siđe na kolovoz, pa prepreke koje sprečavaju takvo parkiranje imaju ulogu i u očuvanju bezbednijeg prostora za prolazak.

Zašto se postavljaju pored rampi?

Betonske kugle koje ograničavaju pristup automobilima i čuvaju prostor za pešake Foto: Edson De Souza / Zuma Press / Profimedia

Spušteni ivičnjaci i pristupne rampe olakšavaju kretanje osobama sa smanjenom pokretljivošću, ali i roditeljima sa kolicima. Kada neko parkira preko njih, prilaz koji bi trebalo da bude dostupan svima postaje neupotrebljiv.

Zbog toga se betonske kugle mogu videti u blizini takvih mesta. Njihov zadatak je da spreče vozilo da zauzme prilaz, uz dovoljno prostora za nesmetano korišćenje rampe. Prepreka ima smisla samo ako štiti prolaz, a sama ga ne blokira.

Isto važi za ulaze u zgrade i pešačke prilaze drugim objektima. Dobro odabrano mesto postavljanja može da spreči svakodnevno zaklanjanje ulaza automobilima.

Nisu namenjene samo trotoarima

Betonske kugle koje ograničavaju pristup automobilima i čuvaju prostor za pešake Foto: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Betonske kugle koriste se i za ograničavanje pristupa trgovima, pešačkim zonama i površinama ispred objekata. Njima se može jasno odvojiti deo prostora u koji vozila ne treba da ulaze, bez postavljanja neprekidne ograde.

Na pojedinim lokacijama štite i površine koje nisu predviđene za težinu automobila, poput prostora oko drveća ili određenih delova popločanja. Njihovu namenu zato najlakše otkriva položaj: kugle uz ivičnjak uglavnom sprečavaju parkiranje, dok one kod ulaza ili prilaza ograničavaju pristup tom prostoru.

Zašto se za ove prepreke koristi beton?

Betonske kugle koje ograničavaju pristup automobilima i čuvaju prostor za pešake Foto: Anton Geisser / imago stock&people / Profimedia

Za opremu koja tokom cele godine stoji napolju važni su izdržljivost i jednostavno održavanje. Beton se često bira jer je trajan, relativno pristupačan i pogodan za izradu teških prepreka različitih oblika.

Upravo težina otežava njihovo pomeranje. Ipak, koliko će betonska kugla biti efikasna zavisi od dimenzija, rasporeda i načina na koji je postavljena. Ne treba podrazumevati da svaka može da zaustavi automobil u pokretu: ograničavanje parkiranja i zaštita od udara vozila zahtevaju različita rešenja.

Video: Taksi stajalište na trotoaru