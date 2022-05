VOZILI SMO: JARIS ZA PUN GAS! Benzin i struja zajedno rade i PRAVE SPRINTERA, potrošnja je čudesno mala!

Ovo nema ni u jednom automobilu! Sedamo u „jaris“, test počinje, a na tabli piše 3,1 litar na 100 km! Ekstremno niska potrošnja, ali stvarno!

„Tojota“ to može odavno, tačnije još s početka veka. Od tada se na ulicama sveta vozi na struju, uz asistenciju benzina - čuveni „Tojotin“ hibridni pogon!

Ipak, neće tako ostati. Pritisli smo gas i probudili „zver“. Naš „jaris“ je ozbiljan sprinter. Do stotke mu treba 9,5 sekundi, a uz okretnost i stabilnost, brzina nam ulazi u krv. Iz dana u dan naš „jaris“ nam je otežavao desnu nogu i terao nas da ga vozimo sve brže. Samo što ovde, pored oktana, vene punimo i visokim naponom.

foto: Kurir

Benzinski 1,5 (tri cilindra) i elektromotor zajedno rade i prave 116 konjskih snaga. Agilnosti u korist ide modifikovani e-CVT automatski menjač (elektronski kontrolisan kontinualno-varijabilni transmiter).

Inače, aktuelna četvrta generacija proglašena je za automobil godine u Srbiji, ali i u Evropi. Mnogo je faktora koji su tome doprineli. Počinje samurajskim dizajnom, odnosno oštricom katane, kakvi su završeci zadnjih bumerang svetala. Fluidne linije počinju od haube i završavaju se visokim zadnjim krajem i blagim spojlerom. Sportski stil gradi primenjeni princip „gore uzan, dole širok“.

foto: Kurir

Stabilnost je veoma dobra, snažno se „hvata“ za asfalt u krivinama, a kada preterate, on je predvidiv i lako se koriguje putanja. Tajna je u produženom međuosovinskom rastojanju, uprkos tome što je kraći. To je donelo i još prostora na zadnjoj klupi, to jest za dve odrasle osobe. Sem toga, on leži na novoj GA-B modularnoj platformi, što je evolucija iz modela „korola“ i CH-R.

Enterijerom dominiraju luksuzna „prezident“ sedišta iz opreme „elegant“. Naš model je sportski, pa „iskaču“ dva kruga iz instrument table, sa digitalnim podacima o brzini, obrtajima i ostalom. U sredini je kolor-ekran, a standard je naravno i 7-inčni centralni displej multimedije.

TEST „Tojota jaris 1,5 sport“ Motor: 1.490 ccm Snaga: 116 KS pri 5.500 o. Obrtni moment: 120 Nm, pri 3.600 o. Ubrzanje 0-100 km/h: 9,5 s Maks brzina: 175 km/h Dužina/širina/visina: 3.940/1.745/1.500 mm Međuosovinski razmak: 2.560 mm Klirens: 133 mm Masa: 1.120 kg Prtljažnik: 286 L Rezervoara: 36 l Potrošnja na testu (grad): 4,3 l Osnovni model: 14.990 evra Cena testiranog modela: oko 24.000 evra

foto: Kurir

Za „Tojotu“ bezbednost nema kompromis, pa svaki „jaris“ ima „sejfti sense 2“, napredni paket sigurnosne opreme sa šest asistencija, uključujući aktivni tempomat baziran na radaru, asistenciju održavanje kolovozne trake, prepoznavanje prepreke i pešaka sa automatskim kočenjem, automatska duga svetla i prepoznavanje saobraćajnih znakova!

Veoma dobro to što su stigle subvencije Vlade za ekološka vozila, pa je naš „jaris“ jeftiniji za 2.500 €!

Mladen Radulović