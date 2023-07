AUTO MOŽE DA SE ZAPALI PO VRUĆINI, ZATO OBRATITE PAŽNJU NA OVAJ DEO! Automehaničar objasnio sve, ovo GORIVO JE OPASNIJE! (VIDEO)

Leto je doba godine kada nije retkost da se automobili zapale na putu, što ni ovih dana nije izuzetak. Zbog ovoga su mnogi vozači zabrinuti, jer često ne mogu da shvate šta može biti uzrok ove katastrofe.

Mnogima nije jasno kako i zašto do toga dolazi, te kako da znaju da li je njihov automobil spreman za druža putovanja.

foto: Shutterstock

Jedan korisnik TikToka, koji je na ovoj mreži upisan kao supermilosko_official, ukratko je objasnio zašto do toga dolazi. On je objasio da je jedan od glavnih uzročnika toga što se određenim automobilima zapali DPF, koji je ugrađen u veliki broj benzinaca.

DPF je uređaj u izduvnom sistemu automobila čiji je zadatak da ukloni sitne čestice, čađ, koje nastaju kao posledica sagorevanja dizela.

- Ako ste se ikada pitali zašto vam se auto zapalio, to je do ovoga. To je DPF filter. Dolazi do prevelike temperature, on prestane da radi i onda nastaju problemi. Počinje da se zagreva sve oko njega, delovi počinju da se tope i automobil počinje da se pali - rekao je supermilosko.

foto: santi rattanaburi / Alamy / Alamy / Profimedia

Udruženje auto servisa Srbije objasilo je prošlog leta da posebno dolazi do paljenja automobila kada je DPF zapušen jer tada motor počinje da se pregreva.

- Kod automobila sa dizel motorom uglavnom se desi da se zapali automobil koji ima lošu instalaciju, curenje ulja na samom sklopu motora, a često je problem i zapušenost DPF-a. Zbog toga se javlja previsoka temperatura na izduvnom sklopu i na samom motoru. Ako uz sve to curi ulje, dolazi do paljenja - objasnili su iz udruženja i dodaju da se ipak najčešće pale benzinci koji imaju ugrađen TNG ili CNG sistem.

- Najčešće se pale vozila koja imaju benzin i dodatno ugrađen TNG/CNG. Kod tih vozila se prepravljaju instalacije, pa često dolazi do kratkih spojeva, curenja gasa zbog loših sklopova samog sistema za gas, ispucalih creva od starosti kroz koje gas prolazi. Kada se svemu tome doda loš izduvni sistem, verovatnoća da se automobil zapali je velika.

foto: Shutterstock

DPF, koji je do nedavno bio vezan isključivo za dizelaše, dobio je i svoj parnjak za vozila koja idu na benzin. U pitanju je GDF, koji ima istu funkciju kao DPF, ali za koji proizvođači tvrde da će biti efikasniji nego filter koji koriste dizelaši, a za to imaju brojne argumete pri čemu je jedan od najjačih onaj koji je istakao "Peugeot Citroen" koji je istakao da se GDF konstantno čisti, a ne kao DPF samo kad dođe do određenog nivoa.

GDF-ovi, a u skorije vreme i DPF-ovi, imaju u sebi i funkciju katalizatora, koji je ključna komponenta sistema za kontrolu emisionih gasova vašeg automobila, a pored toga uvek postoji i drugi odvojeni katalizator.

foto: Shutterstock

Zašto je bitno da su vam DPF, GDF i katalizator ispravni?

Nije lako odlučiti se na sređivanje ovih stvari. Kućni budžet uvek može da se rasporedi na bolje mesto, to je sasvim sigurno. Iz tog razloga, ako vam sprečavanje paljenja vašeg automobila nije dovoljno dobar motiv, dajemo vam još neke razloge zašto bi trebalo i o ovome da vodite računa:

Kada su ovi delovi ispravni, automobil troši manje goriva.

Katalizator čini da se negativne hemikalije koje nastaju paljenjem goriva pretvore u mnogo manje štetne čestice, koje neće zagađivati životnu sredinu i vazduh koji udišemo..

Ako ovo postoji u automobili fabričku, protivzakonito je da ga nemate u kolima, a tehnički nećete proći ukoliko je neispravan.

